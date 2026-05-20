Η Κάιλι Μινόγκ μιλάει για τη μάχη του καρκίνου μαστού 20 χρόνια μετά – «Με συνοδεύει ακόμα και σήμερα»
Fizz 20 Μαΐου 2026, 13:15

Η αυστραλιανή ποπ star, Κάιλι Μινόγκ, μιλά επίσης ανοιχτά για τη διάγνωση του καρκίνου της στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «Kylie».

Έφη Αλεβίζου
Η Κάιλι Μινόγκ μιλάει για την εμπειρία της με τον καρκίνο, δύο δεκαετίες μετά. Σε μια νέα συνέντευξη στο BBC London, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου, η 57χρονη Αυστραλή τραγουδίστρια, στην οποία είχε διαγνωστεί καρκίνος του μαστού το 2005, αποκάλυψε ότι η εμπειρία της με την ασθένεια δεν την έχει εγκαταλείψει ποτέ.

Πολύ βαθύ

«Από πού να ξεκινήσω; Σοκ» είπε η μουσικός στο μέσο ενημέρωσης σχετικά με τη διάγνωση. «Προσπαθείς να καταλάβεις κάτι για το οποίο δεν είχες σκεφτεί ποτέ πριν. Είναι ένα εντατικό μάθημα».

«Είναι πολύ βαθύ και εκτεταμένο και εξακολουθεί να με συνοδεύει μέχρι σήμερα με πολλούς τρόπους» πρόσθεσε η Μινόγκ.

Αποξενωμένη

Η ερμηνεύτρια της επιτυχίας «All the Lovers» μιλά επίσης ανοιχτά για την εμπειρία της με τον καρκίνο στη νέα της ντοκιμαντέρ σειρά του Netflix, «Kylie» (που θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Μαΐου).

«Ένιωθα αποξενωμένη από το σώμα μου» λέει η Μινόγκ στο συγκινητικό τρέιλερ. «Φοβόμουν τόσο πολύ για το τι με περίμενε».

«Δεν ξέραμε αν θα γινόταν ποτέ πάλι καλά», προσθέτει η αδελφή της, Ντάνι Μινόγκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylie world page (@kylie_world_page)

Η αγάπη

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Κάιλι, η οποία αποκάλυψε ότι νίκησε τον καρκίνο το 2006, περιέγραψε την εμπειρία της με την ασθένεια ως «τραύμα» σε συνέντευξή της στο CBS News.

«Είναι τραύμα, και κάθε τραύμα μένει μέσα σου» είπε η Κάιλι. «Η εμπειρία της διάγνωσης του καρκίνου θα μείνει μέσα μου. Ήταν δύσκολο. Ήταν επίσης εκπληκτικό».

«Εκπληκτικό στο ότι έχεις πλήρη επίγνωση του σώματός σου, της αγάπης που σε περιβάλλει, των δυνατοτήτων σου, όλων αυτών των πραγμάτων» πρόσθεσε.

Η λύτρωση της μουσικής

Η σταρ συνέχισε λέγοντας ότι η μουσική της την βοήθησε να συμβιβαστεί με όσα περνούσε.

«Τραγουδάω για να επεξεργαστώ τα πάντα, νομίζω. Γράφω για να επεξεργαστώ. Εμφανίζομαι στη σκηνή για να επεξεργαστώ. Και μερικές φορές νομίζω ότι ζω για να εμφανίζομαι στη σκηνή», είπε.

Επίσης, το 2020 είπε στο People πώς ο καρκίνος της άλλαξε τη ζωή και την οπτική της.

«Είναι σαν η γη να είχε κάπως γλιστρήσει από τον άξονά της. Βλέπεις τα πάντα διαφορετικά» σχολίασε η Μινόγκ.

Μινόγκ

Η Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ ποζάρει κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης για την ταινία «Holy Motors» στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις Κάννες της Γαλλίας, στις 23 Μαΐου 2012.  EPA/STEPHANE REIX

Ο καφές

«Θυμάμαι ότι είχα λάβει τη διάγνωση, αλλά ο κόσμος δεν το ήξερε» πρόσθεσε. «Ήμουν με τον αδελφό μου και τον τότε φίλο μου -ήμασταν όλοι σε κατάσταση ζάλης και πήγαμε σε ένα καφέ. Ο σερβιτόρος στο καφέ μας ρώτησε: “Γεια σας, πώς είστε σήμερα;”

»Εμείς απλά απαντήσαμε μηχανικά: “Καλά, ευχαριστούμε”, και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι πραγματικά δεν ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Σκέφτηκα ότι ο ίδιος άνθρωπος αύριο θα δει τις ειδήσεις και θα πει: “Θεέ μου, ήταν εδώ χθες και δεν το ξέραμε”».

*Με στοιχεία από people.com  | Αρχική Φωτό: Φωτογράφηση της Κάιλι Μινόγκ για το άλμπουμ Tension  / Credit Erik Melvin

