sports betsson
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 20 Μαΐου 2026, 13:49

Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ

Η αγορά μεταπώλησης στις ΗΠΑ, η δυναμική τιμολόγηση και η εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκτοξεύουν τις τιμές των εισιτηρίων του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία

Γεώργιος Μαζιάς
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο και πιο εμπορικό Μουντιάλ όλων των εποχών. Για πρώτη φορά με 48 εθνικές ομάδες, τρεις διοργανώτριες χώρες και δεκάδες υπερσύγχρονα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, η διοργάνωση φιλοδοξεί να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα άνευ προηγουμένου. Ωστόσο, μαζί με τον ενθουσιασμό αυξάνεται και η οργή πολλών φιλάθλων για τις τιμές των εισιτηρίων, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα.

Παρότι η FIFA υποστηρίζει ότι διέθεσε περισσότερα από 100.000 εισιτήρια με τιμή εκκίνησης τα 60 δολάρια, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί φίλαθλοι είναι εντελώς διαφορετική. Στις πλατφόρμες μεταπώλησης των Ηνωμένων Πολιτειών, τα εισιτήρια για σημαντικούς αγώνες εμφανίζονται να κοστίζουν χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το Μουντιάλ μετατρέπεται σταδιακά σε προϊόν προσβάσιμο μόνο για οικονομικά ισχυρούς.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας της αμερικανικής αγοράς ψυχαγωγίας και αθλητικών γεγονότων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταπώληση εισιτηρίων αποτελεί νόμιμη πρακτική και λειτουργεί με βάση τη λογική της «δυναμικής τιμολόγησης». Οι τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση, όπως συμβαίνει στα αεροπορικά εισιτήρια ή στα ξενοδοχεία. Όσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για ένα γεγονός, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι τιμές.

Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε διοργανώσεις όπως το Super Bowl ή οι τελικοί του NBA, όπου ένα εισιτήριο μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τις 5.000 δολάρια. Το Μουντιάλ, ως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Η FIFA επιχειρεί να υπερασπιστεί την πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι η διάθεση εισιτηρίων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών επιτρέπει την πρόσβαση σε ευρύτερο κοινό. Παράλληλα, τονίζει ότι τα έσοδα της διοργάνωσης επιστρέφουν στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μέσω επενδύσεων στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της.

Ωστόσο, για πολλούς φιλάθλους αυτή η εξήγηση δεν αρκεί. Η αίσθηση ότι το ποδόσφαιρο απομακρύνεται ολοένα περισσότερο από τις λαϊκές του ρίζες ενισχύεται συνεχώς. Το Μουντιάλ, που κάποτε θεωρούνταν γιορτή των λαών και των απλών φιλάθλων, μοιάζει πλέον όλο και περισσότερο με premium προϊόν ψυχαγωγίας υψηλού κόστους.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από τις πλατφόρμες μεταπώλησης. Χιλιάδες εισιτήρια καταλήγουν σχεδόν αμέσως στη δευτερογενή αγορά, όπου ιδιώτες ή εταιρείες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη ζήτηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τιμές που εμφανίζονται είναι υπερβολικές ή ακόμη και προκλητικές, περισσότερο ως στρατηγική δημιουργίας εντυπώσεων παρά ως πραγματικές προσφορές πώλησης.

Παρά ταύτα, η εικόνα που διαμορφώνεται επηρεάζει έντονα την αντίληψη του κοινού. Πολλοί φίλαθλοι αισθάνονται ότι αποκλείονται σταδιακά από μεγάλες διοργανώσεις, καθώς το συνολικό κόστος – εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονή – καθιστά σχεδόν αδύνατη τη φυσική παρουσία σε έναν αγώνα Μουντιάλ.

Πίσω όμως από τη συζήτηση για τις τιμές κρύβεται μια βαθύτερη αλλαγή στο ίδιο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το άθλημα μετατρέπεται ολοένα περισσότερο σε παγκόσμιο προϊόν ψυχαγωγίας, προσαρμοσμένο στη λογική της αγοράς, των επενδυτών και των εμπορικών εσόδων. Οι διοργανώσεις δεν σχεδιάζονται πλέον μόνο για τους παραδοσιακούς φιλάθλους, αλλά και για τηλεοπτικά δίκτυα, χορηγούς, VIP εμπειρίες και παγκόσμιες πλατφόρμες entertainment.

Το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει ίσως την πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της νέας εποχής. Μια διοργάνωση τεράστια σε μέγεθος, εμπορική δύναμη και οικονομικό αποτύπωμα, αλλά ταυτόχρονα όλο και πιο απομακρυσμένη από την αυθεντική εμπειρία του απλού φιλάθλου.

Και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο δίλημμα για το μέλλον του ποδοσφαίρου: πώς μπορεί να παραμείνει το πιο λαϊκό άθλημα του πλανήτη όταν η πρόσβαση στις μεγαλύτερες στιγμές του γίνεται ολοένα και πιο ακριβή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο

Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο, όπως ενημέρωσε ο Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Σύνταξη
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» - Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την οσμή αερίου

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies