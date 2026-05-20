Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 12:55

Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ - Στο επίκεντρο της αντιδικίας των δύο πλευρών για το τροχαίο στη Ρόδο ο φωτεινός σηματοδότης στη μοιραία διασταύρωση

Ίχνη πλάγιας ολίσθησης σε μήκος 52 μέτρων στην άσφαλτο της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου κατέγραψε μεταξύ άλλων η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας Ρόδου για το τραγικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη, στις 17 Μαΐου 2026.

Διερευνάται εάν η βλάβη στο «κόκκινο» υπήρχε κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της

Χαραγές, λάδια και θραύσματα συμπληρώνουν το σοκαριστικό σκηνικό, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι περιγραφές για τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μοιραία BMW και το φανάρι στη μοιραία διασταύρωση.

Τρεις μέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν να μάθουν από επίσημα χείλη την αλήθεια για το πώς χάθηκαν οι δύο γυναίκες. Η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας έρχεται σήμερα να αποτυπώσει με φυσική ακρίβεια τα ίχνη που άφησε στην άσφαλτο το αυτοκίνητο του 44χρονου οδηγού, ενώ διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας.

Εν τω μεταξύ, με ομόφωνη απόφαση του Β’ Τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων.  Ειδικότερα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας, το ακριβές μήκος των ιχνών πλάγιας ολίσθησης που άφησε το αυτοκίνητό του είναι 52,50 μέτρα. Ωστόσο, στο ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές εγκλωβισμένες στο παραμορφωμένο αμάξωμα του Peugeot. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου μετέβησαν στον τόπο του ατυχήματος στις 15:00, λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση και ολοκλήρωσαν την έκθεση το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Τροχαίο στη Ρόδο: Τι αναφέρει η έκθεση

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr που παρουσιάζει τα ευρήματα της έκθεσης, τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, όπου κινούνταν η BMW. Η κατεύθυνση και το μήκος τους δεν αφήνουν αμφιβολία για το ότι το όχημα είχε χάσει τον έλεγχό του προτού ακόμα σταματήσει.

Παράλληλα, από το Peugeot βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα, επίσης στο ίδιο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Αυτές προέρχονται από τη σύρση μεταλλικών τμημάτων του αμαξώματος πάνω στην άσφαλτο και αποτυπώνουν τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες μετά την πρόσκρουση εντός ρεύματος κυκλοφορίας αντίθετου από αυτό στο οποίο κινούνταν.

Λάδια εντοπίστηκαν έμπροσθεν του BMW, στη θέση όπου ακινητοποιήθηκε τελικά. Θραύσματα γυαλιών και πλαστικών εξαρτημάτων ήταν διάσπαρτα τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε παρακείμενη οικία.

Και τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο, εκεί όπου κινούνταν η BMW. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεύθυνση των ιχνών ολίσθησης και των χαραγών, σχηματίζει μια σαφή εικόνα για τη δυναμική της σύγκρουσης.

Η BMW έφερε ισχυρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος της. Πρόκειται για μοντέλο 2024 που δεν υποχρεούται σε ΚΤΕΟ, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω. Το Peugeot είχε ισχυρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, με εμφανή στρέβλωση αμαξώματος, ακριβώς η πλευρά που δέχθηκε το κύριο χτύπημα. Και αυτό εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω, με έγκυρο ΚΤΕΟ. Και για τα δύο οχήματα η κατάσταση πριν από το ατύχημα χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως ενδεικτικά καλή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου με ανώνυμη οδό που οδηγεί προς την παραλία Αφάντου, στο ύψος γνωστού καταστήματος της περιοχής. Η Εθνική Οδός στο σημείο εκείνο είναι διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 9,60 μέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μια επιπλέον αριστερόστροφη λωρίδα στο ρεύμα προς Λίνδο.

Η ανώνυμη οδός είναι επίσης διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 7,50 μέτρων, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το οδόστρωμα είναι άσφαλτος, κατάσταση ξηρά, ευθεία ευθεία γραμμή και στις δύο οδούς. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικός σηματοδότης με μορφή βέλους αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή από την Εθνική Οδό προς την ανώνυμη οδό.

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι κατά την άφιξη των Αρχών στο σημείο, στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους αριστερά που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Λειτουργούσαν κανονικά μόνο η πορτοκαλί και η πράσινη.

Στον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξιό πεζοδρόμιο του ίδιου ρεύματος, ωστόσο, η ένδειξη αριστερόστροφου βέλους λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις. Υπάρχει επίσης διάβαση πεζών οριζόμενη με οριζόντιες διαγραμμίσεις και φωτεινούς σηματοδότες.

Το εύρημα της βλάβης στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας δεν έχει ακόμα ερμηνευθεί ως προς τη χρονική του συνάφεια με τη στιγμή του ατυχήματος. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η βλάβη υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της.

Ο έλεγχος αλκοόλ, η σύλληψη και οι διώξεις

Ο 44χρονος οδηγός υποβλήθηκε αμέσως σε έλεγχο αλκοτέστ με ηλεκτρονική συσκευή Drager. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, 0,00 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Παράλληλα, παραγγέλθηκε λήψη αίματος για ανίχνευση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Για τις δύο θανούσες παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή και λήψη αίματος. Η κατάσταση και η εμφάνιση του οδηγού και των συνεπιβατών του χαρακτηρίζονται στην έκθεση ως καλές.

Ο 44χρονος συνελήφθη, ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος, η δεύτερη ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή και η υπόθεση οδεύει προς τακτική ανάκριση σήμερα.

Στο επίκεντρο της αντιδικίας βρίσκεται το ερώτημα για τον φωτεινό σηματοδότη. Ο κατηγορούμενος δεν αμφισβητεί ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, ισχυρίζεται ωστόσο ότι το Peugeot παραβίασε ερυθρό σηματοδότη για να πραγματοποιήσει τη στροφή, καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει η σύντροφος του 44χρονου, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα ως επιβάτης. Όμως, σε ευθεία αντίθεση έρχεται η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας που βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή του ατυχήματος, ο οποίος σύμφωνα το τοπικό μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει ότι εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ήταν ο οδηγός της BMW.

Πρόκειται για κατάθεση που, εφόσον εκτιμηθεί με την ανάλογη βαρύτητα, δύναται να αλλάξει ριζικά τον επιμερισμό ευθύνης. Να σημειωθεί ότι η υπερβολική ταχύτητα, από μόνη της, αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο ανεξαρτήτως του ποιος παραβίασε το κόκκινο.

Οι Αρχές έχουν ζητήσει από το παρακείμενο κατάστημα το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ διορίστηκε πραγματογνώμονας. Υπό επεξεργασία βρίσκονται και τεχνικές εκτιμήσεις, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό.

Τράπεζες
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου – Από τους ελέγχους της Enaon EDA δεν διαπιστώθηκε διαρροή
Ανακοίνωση Enaon 20.05.26

Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 - Τα εναλλακτικά σενάρια για την προέλευση της έντονης οσμής

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Ελλάδα 20.05.26

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Κατερίνα Ροββά
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή

Επιμονή στον «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ με βάση την απόφαση του συνεδρίου είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάζεται για σκληρό θεσμικό «ροκ» απέναντι στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20.05.26

Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
Κόσμος 20.05.26

ΕΕ καλεί Μέρκελ - «Κάποιος πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν»

Με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν η ΕΕ έχει βρεθεί να αναζητά τρόπο για συνομιλίες με τη Ρωσία - Η επιλογή της Μέρκελ ως εκπροσώπου της Ένωσης υπογραμμίζει τη σοβαρή οπισθοχώρηση του μπλοκ ως μεγάλης γεωπολιτικής δύναμης

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

