Ίχνη πλάγιας ολίσθησης σε μήκος 52 μέτρων στην άσφαλτο της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου κατέγραψε μεταξύ άλλων η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας Ρόδου για το τραγικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη, στις 17 Μαΐου 2026.

Διερευνάται εάν η βλάβη στο «κόκκινο» υπήρχε κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της

Χαραγές, λάδια και θραύσματα συμπληρώνουν το σοκαριστικό σκηνικό, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι περιγραφές για τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μοιραία BMW και το φανάρι στη μοιραία διασταύρωση.

Τρεις μέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν να μάθουν από επίσημα χείλη την αλήθεια για το πώς χάθηκαν οι δύο γυναίκες. Η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας έρχεται σήμερα να αποτυπώσει με φυσική ακρίβεια τα ίχνη που άφησε στην άσφαλτο το αυτοκίνητο του 44χρονου οδηγού, ενώ διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας.

Εν τω μεταξύ, με ομόφωνη απόφαση του Β’ Τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων. Ειδικότερα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας, το ακριβές μήκος των ιχνών πλάγιας ολίσθησης που άφησε το αυτοκίνητό του είναι 52,50 μέτρα. Ωστόσο, στο ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές εγκλωβισμένες στο παραμορφωμένο αμάξωμα του Peugeot. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου μετέβησαν στον τόπο του ατυχήματος στις 15:00, λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση και ολοκλήρωσαν την έκθεση το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Τροχαίο στη Ρόδο: Τι αναφέρει η έκθεση

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr που παρουσιάζει τα ευρήματα της έκθεσης, τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, όπου κινούνταν η BMW. Η κατεύθυνση και το μήκος τους δεν αφήνουν αμφιβολία για το ότι το όχημα είχε χάσει τον έλεγχό του προτού ακόμα σταματήσει.

Παράλληλα, από το Peugeot βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα, επίσης στο ίδιο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Αυτές προέρχονται από τη σύρση μεταλλικών τμημάτων του αμαξώματος πάνω στην άσφαλτο και αποτυπώνουν τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες μετά την πρόσκρουση εντός ρεύματος κυκλοφορίας αντίθετου από αυτό στο οποίο κινούνταν.

Λάδια εντοπίστηκαν έμπροσθεν του BMW, στη θέση όπου ακινητοποιήθηκε τελικά. Θραύσματα γυαλιών και πλαστικών εξαρτημάτων ήταν διάσπαρτα τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε παρακείμενη οικία.

Και τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο, εκεί όπου κινούνταν η BMW. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεύθυνση των ιχνών ολίσθησης και των χαραγών, σχηματίζει μια σαφή εικόνα για τη δυναμική της σύγκρουσης.

Η BMW έφερε ισχυρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος της. Πρόκειται για μοντέλο 2024 που δεν υποχρεούται σε ΚΤΕΟ, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω. Το Peugeot είχε ισχυρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, με εμφανή στρέβλωση αμαξώματος, ακριβώς η πλευρά που δέχθηκε το κύριο χτύπημα. Και αυτό εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω, με έγκυρο ΚΤΕΟ. Και για τα δύο οχήματα η κατάσταση πριν από το ατύχημα χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως ενδεικτικά καλή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου με ανώνυμη οδό που οδηγεί προς την παραλία Αφάντου, στο ύψος γνωστού καταστήματος της περιοχής. Η Εθνική Οδός στο σημείο εκείνο είναι διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 9,60 μέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μια επιπλέον αριστερόστροφη λωρίδα στο ρεύμα προς Λίνδο.

Η ανώνυμη οδός είναι επίσης διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 7,50 μέτρων, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το οδόστρωμα είναι άσφαλτος, κατάσταση ξηρά, ευθεία ευθεία γραμμή και στις δύο οδούς. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικός σηματοδότης με μορφή βέλους αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή από την Εθνική Οδό προς την ανώνυμη οδό.

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι κατά την άφιξη των Αρχών στο σημείο, στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους αριστερά που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Λειτουργούσαν κανονικά μόνο η πορτοκαλί και η πράσινη.

Στον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξιό πεζοδρόμιο του ίδιου ρεύματος, ωστόσο, η ένδειξη αριστερόστροφου βέλους λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις. Υπάρχει επίσης διάβαση πεζών οριζόμενη με οριζόντιες διαγραμμίσεις και φωτεινούς σηματοδότες.

Το εύρημα της βλάβης στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας δεν έχει ακόμα ερμηνευθεί ως προς τη χρονική του συνάφεια με τη στιγμή του ατυχήματος. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η βλάβη υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της.

Ο έλεγχος αλκοόλ, η σύλληψη και οι διώξεις

Ο 44χρονος οδηγός υποβλήθηκε αμέσως σε έλεγχο αλκοτέστ με ηλεκτρονική συσκευή Drager. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, 0,00 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Παράλληλα, παραγγέλθηκε λήψη αίματος για ανίχνευση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Για τις δύο θανούσες παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή και λήψη αίματος. Η κατάσταση και η εμφάνιση του οδηγού και των συνεπιβατών του χαρακτηρίζονται στην έκθεση ως καλές.

Ο 44χρονος συνελήφθη, ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος, η δεύτερη ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή και η υπόθεση οδεύει προς τακτική ανάκριση σήμερα.

Στο επίκεντρο της αντιδικίας βρίσκεται το ερώτημα για τον φωτεινό σηματοδότη. Ο κατηγορούμενος δεν αμφισβητεί ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, ισχυρίζεται ωστόσο ότι το Peugeot παραβίασε ερυθρό σηματοδότη για να πραγματοποιήσει τη στροφή, καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει η σύντροφος του 44χρονου, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα ως επιβάτης. Όμως, σε ευθεία αντίθεση έρχεται η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας που βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή του ατυχήματος, ο οποίος σύμφωνα το τοπικό μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει ότι εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ήταν ο οδηγός της BMW.

Πρόκειται για κατάθεση που, εφόσον εκτιμηθεί με την ανάλογη βαρύτητα, δύναται να αλλάξει ριζικά τον επιμερισμό ευθύνης. Να σημειωθεί ότι η υπερβολική ταχύτητα, από μόνη της, αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο ανεξαρτήτως του ποιος παραβίασε το κόκκινο.

Οι Αρχές έχουν ζητήσει από το παρακείμενο κατάστημα το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ διορίστηκε πραγματογνώμονας. Υπό επεξεργασία βρίσκονται και τεχνικές εκτιμήσεις, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό.