newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 06:30

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Κατερίνα Ροββά
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πόσες πιθανότητες έχει να εκραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης τα αμέσως επόμενα χρόνια; Μέχρι τώρα οι αναλύσεις έκαναν προβλέψεις με ορίζοντα εκατονταετιών. Για πρώτη φορά μια έρευνα εκτιμά πως οι πιθανότητες έκρηξης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη τα επόμενα 5 χρόνια φτάνουν το 13% και μέσα στην επόμενη δεκαετία το 25%, ένα ποσοστό σημαντικό από γεωλογικής άποψης.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανακοίνωσε στη Βιέννη, ενώπιον 20.000 ερευνητών που συμμετείχαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Γεωεπιστημών, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Για να καταλήξει στα συμπεράσματά του χρησιμοποίησε ειδικά μαθηματικά μοντέλα με τα οποία ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων που δεν είχαν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση προκάλεσε αίσθηση καθώς για πρώτη φορά επιχειρεί να δώσει βραχυπρόθεσμες πιθανότητες για το ηφαίστειο της Σαντορίνης, αντί για εκτιμήσεις σε βάθος αιώνων. Η Σαντορίνη αποτελεί, άλλωστε, ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο που ελκύει το παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον – περίπου το 1600 π.Χ. σημειώθηκε εκεί η περίφημη μινωική έκρηξη, η οποία θεωρείται η πιο ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που έχει ζήσει ποτέ ο άνθρωπος.

«Η Σαντορίνη, ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός με 3 εκατ. επισκέπτες ετησίως, προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον για δύο λόγους», λέει στα «ΝΕΑ» ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. «Πρώτον, από γεωφυσική άποψη λόγω του ηφαιστείου το οποίο μελετούν ερευνητικές ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο και, δεύτερον, επειδή περιέχει κινδύνους όχι μόνο ηφαιστειακών εκρήξεων αλλά και σεισμών και τσουνάμι. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές επιστημονικές προσπάθειες ώστε να εκτιμηθεί το πότε θα συμβεί η επόμενη έκρηξη. Εχουμε κάνει προσπάθειες που υπολογίζουν με τι ρυθμό συσσωρεύεται μάγμα στον μαγματικό θάλαμο κάτω από το ηφαίστειο ενώ κάποιοι επιστήμονες έχουν συσχετίσει τις μακροχρόνιες μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας με τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Ομως και οι δύο αυτές προσεγγίσεις κάνουν υπολογισμούς σε βάθος εκατονταετιών ή και περισσότερο», εξηγεί.

Η ειδοποιός διαφορά

Για τον λόγο αυτό ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εφάρμοσε μια άλλη μέθοδο, συνεχίζοντας μια έρευνα που είχε ξεκινήσει από το 2005, αυτή τη φορά με νέα, πιο προηγμένα υπολογιστικά εργαλεία. «Στην έρευνά μου συγκέντρωσα όλα τα ιστορικά στοιχεία για τις ηφαιστειακές εκρήξεις στη Σαντορίνη, δηλαδή για τις εκρήξεις που συνέβησαν μετά τη μεγάλη έκρηξη του 1600 π.Χ. και τα συνδύασα με γεωλογικές παρατηρήσεις.

Βρέθηκε ότι από το 197 π.Χ. μέχρι και το 1950 έχουν συμβεί 14 εκρήξεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους μέσα στην Καλδέρα, εκτός από μία που σημειώθηκε το 1650 στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τρεις εκρήξεις που δεν τις ξέραμε, του 1572, του 1667 και του 1778. Στη συνέχεια προσπάθησα με στατιστικές και πιθανοτικές μεθόδους να προσεγγίσω σε πιο κοντινό χρόνο τις εκρήξεις  που ενδέχεται να συμβούν στη Σαντορίνη τα επόμενα χρόνια.

Για να είναι ακόμη πιο αξιόπιστη η προσέγγιση, έπρεπε να δώσουμε βαρύτητα στην κάθε έκρηξη ως προς την αξιοπιστία της. Αυτό ήταν κάτι που έγινε για πρώτη φορά. Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 ως το 4, όπου το 1 αντιστοιχεί σε χαμηλή αξιοπιστία και το 4 σε βεβαιότητα εξέτασα τα στοιχεία που είχαμε μέχρι σήμερα και επανυπολόγισα για όλες τις εκρήξεις το μέγεθός τους βάσει της 8βάθμιας κλίμακας που είναι γνωστή ως δείκτης ηφαιστειακής εκρηκτικότητας».

Ετσι καταρτίστηκε ένας καινούργιος κατάλογος με τις ιστορικές ηφαιστειακές εκρήξεις στη Σαντορίνη. «Με βάση αυτό», συνεχίζει ο κ. Παπαδόπουλος, «χρησιμοποίησα δύο βασικά μαθηματικά μοντέλα, γνωστά από τη σεισμολογία, το μοντέλο της τυχαίας κατανομής, δηλαδή ένα μοντέλο που θεωρεί ότι οι εκρήξεις έγιναν σε τυχαίους χρόνους και δεν έχουν σχέση αιτιότητας μεταξύ τους και άλλα, πιο κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα τα οποία εισάγουν ένα είδος μνήμης, είναι πιο πολύπλοκα και λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τους χρόνους που έγιναν οι εκρήξεις αλλά και το κατά πόσο ο χρόνος αυτός έχει επηρεαστεί από τις προηγούμενες εκρήξεις», λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Με βάση αυτά ανακοίνωσα στο συνέδριο ότι τα μοντέλα που θεωρούνται πιο αξιόπιστα δίνουν πιθανότητες 13% για μία έκρηξη στην επόμενη 5ετία και περίπου 25% στην επόμενη δεκαετία. Για πρώτη φορά έχουμε μια σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, επιστημονικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για την πολιτική προστασία. Βέβαια, όταν μιλάμε για έκρηξη του ηφαιστείου δεν αναφερόμαστε σε εκρήξεις Πλίνιου τύπου – δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε εμείς στο χρονικό διάστημα που αναφερόμαστε μια έκρηξη με το τεράστιο μέγεθος της μινωική έκρηξης, καθώς το ηφαίστειο δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο που χρειάζεται για να φτάσει σε αυτό το δυναμικό».

Στο πρόσφατο συνέδριό της η Ευρωπαϊκή Ενωση Γεωεπιστημών απένειμε στον Γεράσιμο Παπαδόπουλο το Μετάλλιο Sergey Soloviev για την προώθηση καινοτόμων ερευνών σχετικά με τους γεωκινδύνους σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Business
ΔΕΗ: Κλείνει το βιβλίο προσφορών, ανοίγει νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο

ΔΕΗ: Κλείνει το βιβλίο προσφορών, ανοίγει νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Σύνταξη
Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύνταξη
Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19.05.26

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

Σύνταξη
EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροπολογία Φλωρίδη - Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σύνταξη
Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι
Κόσμος 20.05.26

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι

Έως και το 40% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών δηλώνουν ότι επιθυμούν να φύγουν από τις ΗΠΑ - «Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο να ζεις ως γυναίκα στις ΗΠΑ», περιγράφουν όσες μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Κολομβία: Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Κόσμος 20.05.26

Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή στην Κολομβία δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές

Ο γερουσιαστής στην Κολομβία επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας - Συνεχίζουν οι ένοπλες επιθέσεις να δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει εκλογών

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται
Οικονομία 20.05.26

Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται

Στόχος όλων των ρυθμίσεων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι ο εκσυγχρονισμός τους για να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύνταξη
«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Therians: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους - Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies