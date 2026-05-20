Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αστυνομία του Εκουαδόρ διέσωσε έξι ανήλικες που ήταν θύματα ενός δικτύου εμπορίας ανθρώπων το οποίο φέρεται να συνδέεται με τη σέκτα Λεβ Ταχόρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών που μετέφεραν τοπικά μέσα μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων – AFP.

Η Λεβ Ταχόρ αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση ανηλίκων σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κολομβία και η Γουατεμάλα. Πέρυσι, η Κολομβία απέλασε εννέα μέλη της σέκτας μετά τη διάσωση 17 παιδιών που κρατούνταν αιχμάλωτα.

Η επιχείρηση στον Ισημερινό πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Santo Domingo de los Tsáchilas (κεντρική περιοχή). «Οι ανήλικοι βρέθηκαν σε ένα κτίριο που δεν πληρούσε τις κατάλληλες ανθρωπιστικές συνθήκες», δήλωσε το υπουργείο.

«Οι έρευνες υποδεικνύουν φερόμενα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και αναγκαστικής εκμετάλλευσης που συνδέονται με μέλη της αίρεσης Λεβ Ταχόρ», ανέφερε το υπουργείο, κάτι που αναμετέδωσε το ΑΠΕ μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως τα παιδιά μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ. Είπαν ότι τα έξι παιδιά κρατούνταν για μήνες σε ένα μικρό, συνωστισμένο δωμάτιο, υποφέροντας από σοβαρή υποσιτισμό και παραμέληση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η διατροφή τους αποτελούνταν κυρίως από φρούτα και λαχανικά, σχεδόν χωρίς πρωτεΐνες. Τα ισραηλινά μέσα δεν επιβεβαιώνουν την εμπορία ανθρώπων και την αναγκαστική εκμετάλλευση.

Η σύγχρονη ιστορίας της σέκτας Λεβ Ταχόρ

Οι πρώτες ειδήσεις για τη Λεβ Ταχόρ στο Μεξικό εμφανίστηκαν το 2017, όταν ο ισραηλινός Τύπος ανέφερε τον θάνατο του ιδρυτή της αίρεσης, Σλόμο Χέλμπρανς, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε θρησκευτικό τελετουργικό σε ποτάμι της Τσιάπας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, 160 παιδιά που κρατούνταν αιχμάλωτα από τη σέκτα διασώθηκαν στη Γουατεμάλα. Αρκετά από τα μέλη της συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς, αναγκαστική εγκυμοσύνη και γάμους ανηλίκων.

Τον Ιούνιο του 2025, το Ελ Σαλβαδόρ εξέδωσε δύο άνδρες της Λεβ Ταχόρ στο Ισραήλ και τη Γουατεμάλα, αφού είχαν συλληφθεί τον Ιανουάριο κατά την είσοδό τους στο έδαφος του Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με το BBC News Mundo.

Σύμφωνα με την Γκλόρια Αριέρο, η οποία μίλησε στο Caracol Radio, η ομάδα σχεδίαζε να νοικιάσει ένα αγρόκτημα στην Κολομβία όπου θα εγκατασταθούν και εκεί «να κάνουν ό,τι έχουν κάνει σε άλλες περιοχές του κόσμου: μια διαδικασία για τη διατήρηση της αίρεσής τους και για την αναπαραγωγή των νέων».

Η Αριέρο ανέφερε ότι οι νέοι παντρεύονται μεταξύ τους, «ξαδέλφια, από την ηλικία των 12 και 13 ετών» και ότι αυτό ήταν που σκόπευαν να κάνουν κοντά στο Yarumal.

Μεταξύ των ανηλίκων που διασώθηκαν ήταν πέντε Αμερικανοί για τους οποίους είχαν εκδοθεί κίτρινες ειδοποιήσεις της Interpol.

Εκτός από αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η σέκτα προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να εγκατασταθεί σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπως η Ρουμανία, η Τουρκία και η ΠΓΔΜ, από όπου και απελάθηκαν.

Τα μέλη της σέκτας σύμφωνα με το BBC Mundo υποστηρίζουν πως διώκονται για την πίστη τους.