Άλισον Μακ: Παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε τη φήμη της για να στρατολογεί «σκλάβες» στη σέκτα NXIVM

Η Άλισον Μακ, ηθοποιός που έγινε γνωστή στο παγκόσμιο κοινό από τον ρόλο της στη σειρά «Smallville», επανεμφανίζεται δημόσια για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή της το 2023.

Με αφορμή μια νέα σειρά podcast της καναδικής δημόσιας ραδιοφωνίας CBC με τίτλο «Allison After NXIVM», μιλά για τον ρόλο της στη σκοτεινή υπόθεση της NXIVM, μιας οργάνωσης που για χρόνια παρουσιαζόταν ως «σεμινάρια αυτοβελτίωσης» ενώ, όπως αποκάλυψαν οι αρχές, λειτουργούσε σαν σέκτα με δομή πυραμίδας και με επικεφαλής τον Κιθ Ρανιέρ.

«Εκμεταλλεύτηκα την καριέρα μου και τη φήμη μου. Ήταν εργαλείο εξουσίας για να πετυχαίνω αυτό που ήθελα»

Οι «σκλάβες» της NXIVM

Η NXIVM είχε δημιουργήσει ένα κλειστό «εσωτερικό κύκλο» με την ονομασία DOS. Εκεί, σύμφωνα με καταθέσεις στη δίκη του Ρανιέρ, γυναίκες στρατολογούνταν ως «μαθήτριες» αλλά στην πράξη γίνονταν «σκλάβες». Οι συμμετέχουσες υποχρεώνονταν να δώσουν προσωπικό και ενοχοποιητικό υλικό ως «ενέχυρο», να ακολουθούν αυστηρές δίαιτες για να είναι «υπάκουες», ενώ κάποιες από αυτές σημαδεύτηκαν με τα αρχικά του Ρανιέρ και της Μακ.

Η Μακ παραδέχεται στο podcast πως αξιοποίησε τη δημοσιότητά της για να προσελκύει γυναίκες στην οργάνωση. «Εκμεταλλεύτηκα την καριέρα μου και τη φήμη μου. Ήταν εργαλείο εξουσίας για να πετυχαίνω αυτό που ήθελα», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο, αναγνωρίζει ανοιχτά τη βίαιη συμπεριφορά της: «Δεν ήμουν καλή. Ήμουν σκληρή, επιθετική και καταχρηστική»

Η ζωή μετά

Το 2021, η ηθοποιός καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση αφού δήλωσε ένοχη για εκβιασμό και καταναγκαστική εργασία. Η ποινή της μειώθηκε λόγω της συνεργασίας της με τις αρχές, οι οποίες τη χρησιμοποίησαν ως βασική μάρτυρα στην υπόθεση κατά του Ρανιέρ. Εκείνος εκτίει ποινή 120 ετών στις ΗΠΑ.

Η Μακ περιγράφει στο podcast τη στιγμή της καταδίκης της στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν: «Ο αδελφός μου και η μητέρα μου ήταν εκεί. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ‘συγγνώμη που πρέπει να ακούτε όλα αυτά για μένα’».

Μετά την αποφυλάκισή της, η Μακ έχει ξαναπαντρευτεί και κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία. Όπως λέει η παρουσιάστρια του podcast, παρά τις δεκάδες προτάσεις που είχε δεχθεί για συνεντεύξεις, επέλεξε να μιλήσει μόνο σε αυτή τη μορφή: «Δεν νιώθει πια άνετα μπροστά σε κάμερες. Θέλει να αφηγηθεί η ίδια την ιστορία της».

*Mε πληροφορίες από: NBC News, Κεντρική Φωτογραφία: The Lost Women of NXIVM: Rumors vs. Reality, Investigation Discovery