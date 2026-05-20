Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, δήλωσε την Τρίτη ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο της Βολιβίας, Ροντρίγκο Παζ, και ότι εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση των αναταραχών στη χώρα της Νότιας Αμερικής, όπου οι πανεθνικές διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας έχουν προκαλέσει αστάθεια.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν με απεργίες στις αρχές Μαΐου, έχουν εξελιχθεί σε ένα πανεθνικό κίνημα στο οποίο συμμετέχουν συνδικάτα, ανθρακωρύχοι, εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και αγροτικές ομάδες. Οι διαδηλωτές πιέζουν την κυβέρνηση του Παζ να ανακαλέσει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, ενώ ορισμένοι ζητούν την παραίτησή του.

Let there be no mistake: those who lost overwhelmingly at the ballot box in Bolivia last year are trying to overthrow President @Rodrigo_PazP by organizing RIOTS and BLOCKADES with the support of organized crime and drug traffickers. I spoke with my friend President Paz this… — Christopher Landau (@DeputySecState) May 19, 2026

Ο Λάνταου δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε η Americas Society/Council of the Americas ότι ελπίζει και αναμένει ότι και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής θα συμμετάσχουν στην καταδίκη αυτού που χαρακτήρισε ως «πραξικόπημα», το οποίο «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις».

Ο Λαντάου αποκάλεσε τις διαδηλώσεις ως «αγένεια»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη Βολιβία», δήλωσε ο Λάνταου, περιγράφοντας τη συνομιλία του με τον Πας. «Εννοώ, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, ξέρετε, να έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία όπου εκλέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τον λαό της Βολιβίας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο και τώρα να έχουμε βίαιους διαδηλωτές που μπλοκάρουν τους δρόμους», είπε ο Λάνταου.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πρόκειται για πραξικόπημα που χρηματοδοτείται από αυτή την ανίερη συμμαχία μεταξύ πολιτικής και οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την περιοχή», είπε.

Αρκετές τράπεζες της Βολιβίας έκλεισαν προσωρινά την Τρίτη τα υποκαταστήματά τους στην πρωτεύουσα Λα Παζ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, εν μέσω κλιμακούμενων αναταραχών κατά της κυβέρνησης του Παζ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, τερματίζοντας σχεδόν δύο δεκαετίες αριστερής διακυβέρνησης.

Ο Λάνταου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αντικυβερνητικές και αντιθεσμικές δυνάμεις δεν θα επικρατήσουν. «Δεν θα ήθελα να δω, ξέρετε, αυτή την πολύ ελπιδοφόρα αρχή να πάει χαμένη», είπε. «Είναι κακό για όλες τις χώρες της Αμερικής να βλέπουν αυτού του είδους την αγένεια».