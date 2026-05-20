newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 01:27

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, δήλωσε την Τρίτη ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο της Βολιβίας, Ροντρίγκο Παζ, και ότι εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση των αναταραχών στη χώρα της Νότιας Αμερικής, όπου οι πανεθνικές διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας έχουν προκαλέσει αστάθεια.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν με απεργίες στις αρχές Μαΐου, έχουν εξελιχθεί σε ένα πανεθνικό κίνημα στο οποίο συμμετέχουν συνδικάτα, ανθρακωρύχοι, εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και αγροτικές ομάδες. Οι διαδηλωτές πιέζουν την κυβέρνηση του Παζ να ανακαλέσει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, ενώ ορισμένοι ζητούν την παραίτησή του.

Ο Λάνταου δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε η Americas Society/Council of the Americas ότι ελπίζει και αναμένει ότι και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής θα συμμετάσχουν στην καταδίκη αυτού που χαρακτήρισε ως «πραξικόπημα», το οποίο «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου.

Ο Λαντάου αποκάλεσε τις διαδηλώσεις ως «αγένεια»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη Βολιβία», δήλωσε ο Λάνταου, περιγράφοντας τη συνομιλία του με τον Πας. «Εννοώ, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, ξέρετε, να έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία όπου εκλέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τον λαό της Βολιβίας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο και τώρα να έχουμε βίαιους διαδηλωτές που μπλοκάρουν τους δρόμους», είπε ο Λάνταου.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πρόκειται για πραξικόπημα που χρηματοδοτείται από αυτή την ανίερη συμμαχία μεταξύ πολιτικής και οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την περιοχή», είπε.

Αρκετές τράπεζες της Βολιβίας έκλεισαν προσωρινά την Τρίτη τα υποκαταστήματά τους στην πρωτεύουσα Λα Παζ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, εν μέσω κλιμακούμενων αναταραχών κατά της κυβέρνησης του Παζ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, τερματίζοντας σχεδόν δύο δεκαετίες αριστερής διακυβέρνησης.

Ο Λάνταου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αντικυβερνητικές και αντιθεσμικές δυνάμεις δεν θα επικρατήσουν. «Δεν θα ήθελα να δω, ξέρετε, αυτή την πολύ ελπιδοφόρα αρχή να πάει χαμένη», είπε. «Είναι κακό για όλες τις χώρες της Αμερικής να βλέπουν αυτού του είδους την αγένεια».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming - Είχαν ναζιστικά σύμβολα

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Σύνταξη
«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Σύνταξη
Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Κόσμος 19.05.26

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Κόσμος 19.05.26

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου

Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming - Είχαν ναζιστικά σύμβολα

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση - Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies