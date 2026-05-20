Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Πολωνία δεν έχει ματαιωθεί, λέει ο Βανς
Ο αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, διέψευσε πως ματαιώθηκε η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία, κάνοντας λόγο για «καθυστέρηση».
- Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
- Γιορτή σήμερα 20 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
- Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί, ενώ παράλληλα κάλεσε την Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα άμυνας.
Την προηγούμενη εβδομάδα, αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων είχε ματαιωθεί, στο πλαίσιο της επανεκτίμησης από τον Ντόναλντ Τραμπ της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
«Απαιτείται περισσότερη κυριαρχία και η Ευρώπη να σταθεί στα δικά της πόδια. Αυτή παραμένει η στρατηγική μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου.
.@VP: «We’re not talking about pulling every single American troop out of Europe, we’re talking about shifting some resources around in a way that maximizes American security. I don’t think that’s bad for Europe. That’s encouraging Europe to take more ownership.» pic.twitter.com/6N3MDqwKJA
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2026
Δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση για το που θα πάνε τα στρατεύματα
Ερωτηθείς για την ανάπτυξη των 4.000 αμερικανών στρατιωτικών, απάντησε: «Είναι μια καθυστέρηση στην αναδιάταξη στρατευμάτων. Αυτά τα στρατεύματα θα μπορούσαν να πάνε αλλού στην Ευρώπη».
«Δεν έχουμε λάβει την οριστική απόφαση για το πού θα πάνε αυτά τα στρατεύματα», εξήγησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη τις κυβερνήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, ιδίως για την πολιτική τους στο μεταναστευτικό.
Οι μετακινήσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων έχουν βρεθεί στο προσκήνιο μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τιμωρήσει ορισμένους από τους ευρωπαίους συμμάχους που δεν υποστήριξαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Ιράν.
Το Πεντάγωνο έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρηση 5.000 αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία.
- Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Πολωνία δεν έχει ματαιωθεί, λέει ο Βανς
- Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
- Τσέλσι – Τότεναμ 2-1: Έχασε και η παραμονή θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική
- Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 20.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 20 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Είναι «καλά» ή «κακά» τα γεράματα στην Κρήτη; Τι δείχνει έρευνα για την ζωή 178 ηλικιωμένων
- Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις