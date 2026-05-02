02.05.2026 | 18:58
Φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli στην Πάτρα
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 19:00

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την μερική απόσυρση στρατιωτών από τη Γερμανία.

Περίπου 5.000 από αυτούς πρόκειται να μεταφερθούν στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Ο επίσημος λόγος: μια επανεξέταση της στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, των συνθηκών επί τόπου και των απαιτήσεων των επιχειρησιακών περιοχών στο σύνολό τους.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια επιδείνωση στις γερμανοαμερικανικές σχέσεις – και θα μπορούσε να έχει απτές συνέπειες για τις πληγείσες περιοχές.

Πώς είναι τοποθετημένοι οι Αμερικανοί στη Γερμανία μέχρι στιγμής;

Σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό στα μέσα Απριλίου, υπάρχουν επί του παρόντος περίπου 86.000 στρατιώτες σταθμευμένοι στην Ευρώπη – περίπου 39.000 από αυτούς στη Γερμανία.

Ο αριθμός αλλάζει τακτικά, εν μέρει λόγω εναλλαγών και ασκήσεων.

Αυτό καθιστά τη Γερμανία τη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση εκτός των ΗΠΑ μετά την Ιαπωνία.

Αν και οι ρίζες τους βρίσκονται στον Ψυχρό Πόλεμο, οι αμερικανικές βάσεις εξακολουθούν να προστατεύουν την Ευρώπη από πιθανή ρωσική επιθετικότητα σήμερα.

Έχουν επίσης στρατηγική σημασία για μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται μακριά από πολλές από τις περιοχές συγκρούσεων του κόσμου.

Τι σημαίνει η απόφαση για τις γερμανοαμερικανικές σχέσεις;

Μετά το «ονειρεμένο ξεκίνημα» στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο, οι σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Μερτς έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά τον πόλεμο στο Ιράν – και μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Αφετηρία ήταν η σφοδρή κριτική του Μερτς τη Δευτέρα για τις ενέργειες των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε τότε με σφοδρότητα: ο Μερτς δεν είχε ιδέα για τι μιλούσε και ήταν «εντελώς αναποτελεσματικός» όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τραμπ. «Θέλω να πω, έχει κάνει απαίσια δουλειά.»

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέχεια δύο μέτρα που θα επηρεάσουν τη Γερμανία: την απόσυρση στρατιωτών, η παρουσία των οποίων δεν αποτελεί μόνο οικονομικό παράγοντα αλλά και παράγοντα ασφάλειας για τη Γερμανία, και την αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ – κάτι που πιθανότατα θα πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τη Γερμανία, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Τι θα σήμαινε μια μερική απόσυρση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Γερμανίας;

Η απόσυρση ορισμένων στρατιωτών μπορεί να είναι περιορισμένη χρονικά, και ο αριθμός των 5.000 στρατιωτών δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός σε σχέση με το συνολικό στρατιωτικό δυναμικό στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Το ζήτημα της ασφάλειας εξαρτάται επίσης από το ποια στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν από τη Γερμανία. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό δεν ήταν αρχικά γνωστές.

Το κλείσιμο ολόκληρων στρατιωτικών βάσεων θα ήταν ένα δραστικό βήμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Αυτό δεν θα είχε ούτε άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της Γερμανίας.

Οι μεμονωμένες απειλές του Τραμπ εναντίον των εταίρων του ΝΑΤΟ βλάπτουν την αξιοπιστία της υπόσχεσης των ΗΠΑ για υποστήριξη στο ΝΑΤΟ – συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να τις ακυρώσουν.

Θα γίνει πραγματικά η απόσυρση;

Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά αν η απειλή θα πραγματοποιηθεί.

Θεωρητικά, είναι πιθανό η αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την ανακοίνωση μόνο ως μέσο πίεσης – και στη συνέχεια να κάνει πίσω.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα που να το υποδηλώνει.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους κατέστησε σαφές ότι η απόφαση δεν ήταν απροσδόκητη.

Ήταν «προβλέψιμο» ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη και επίσης από τη Γερμανία, είπε.

Κατ’ αρχήν, υπάρχουν νομικά εμπόδια στην απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε πέρυσι έναν μηχανισμό ασφαλείας: ο συνολικός αριθμός των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται μόνιμα στην περιοχή ευθύνης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης δεν πρέπει να είναι κάτω από 76.000 για περισσότερο από 45 ημέρες.

Με μια μείωση 5.000 στρατιωτών, οι ΗΠΑ δεν θα πέσουν κάτω από αυτόν τον ελάχιστο αριθμό. Ωστόσο, ο Τραμπ είχε πρόσφατα θέσει επίσης στο τραπέζι μια μερική απόσυρση από την Ιταλία και την Ισπανία.

Ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει κατά την πρώτη θητεία του ότι ήθελε να αποσύρει 12.000 από τους περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν τότε στη Γερμανία. Τότε, χαρακτήρισε το σχέδιο ως τιμωρητική ενέργεια για αυτό που θεωρούσε έλλειψη γερμανικών στρατιωτικών δαπανών. Ωστόσο, ο διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, σταμάτησε τα σχέδια.

Ποια είναι η σημασία των βάσεων για τον αμερικανικό στρατό;

Οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετές βάσεις στη Γερμανία, πολλές από τις οποίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η αεροπορική βάση Ramstein (Ρηνανία-Παλατινάτο) είναι μία από τις σημαντικότερες από στρατιωτική άποψη.

Για τις ΗΠΑ, αποτελεί τον κεντρικό αεροπορικό κόμβο για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ στο εξωτερικό βρίσκεται στο Λάντστουλ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια αποστολών στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μέχρι τις ΗΠΑ για να λάβουν γρήγορη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης των ΗΠΑ εκτός των ΗΠΑ βρίσκεται κοντά στο Γκράφενβεερ στη Βαυαρία.

Η Στουτγάρδη φιλοξενεί επίσης τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης (Eucom) και της Αφρικανικής Διοίκησης (Africom) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ το Βισμπάντεν είναι το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη.

Αμερικανοί στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί στο Ιράκ χαιρετούν από το μπαλκόνι του Περιφερειακού Ιατρικού Κέντρου του Λάντστουλ (Απρίλιος 2003).

Ποιος είναι ο ρόλος των βάσεων για τις εν λόγω περιοχές;

Εκτός από τις πτυχές της πολιτικής ασφάλειας, οι βάσεις αποτελούν σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την εκάστοτε περιοχή, για παράδειγμα μέσω της απασχόλησης Γερμανών ή της κατανάλωσης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Πάρτε για παράδειγμα το Ramstein στο Παλατινάτο: «Η οικονομική δύναμη της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας μπορεί να εκτιμηθεί σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά οικονομικό έτος», λέει ο Ραλφ Χέχλερ (CDU), δήμαρχος του δήμου κοντά στην τεράστια αμερικανική βάση.

Αυτό περιλαμβάνει μισθούς, ενοίκια και συμβάσεις για τοπικές εταιρείες.

Πριν από την ανακοίνωση της απόσυρσης των στρατευμάτων, ο Χέχλερ είπε ότι ο Τραμπ, ως αρχιστράτηγος, θα μπορούσε να εφαρμόσει γρήγορα προσωρινές μετακινήσεις.

«Αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει αυτό μόνιμα χωρίς το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αλλά οι επιπτώσεις θα ήταν άμεσα αισθητές για εμάς».

Εκτός από την οικονομική πτυχή, πρόκειται επίσης για Αμερικανούς ως γείτονες και συχνά φίλους.

Το Λάντστουλ, στη νοτιοδυτική Γερμανία —η καρδιά της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής κοινότητας εκτός των ΗΠΑ— φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες από το 1945, προσδίδοντας στην περιοχή μια μοναδική αμερικανο-γερμανική ταυτότητα.

Θα υπάρξει τελικά απόσυρση στρατιωτών ή θα υπάρξουν περισσότεροι;

Η New York Times ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απορρίπτει επίσης το σχέδιο που εκπόνησε η κυβέρνηση Μπάιντεν για την εκ νέου στάθμευση μιας «μονάδας πυροβολικού εξοπλισμένης με πυραύλους» στην Ευρώπη.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το αν προτίθεται να εφαρμόσει μια συμφωνία που συνήφθη το 2024 μεταξύ του Μπάιντεν και του τότε Γερμανού καγκελάριου Ολάφ Σολτς (SPD).

Η συμφωνία αυτή ορίζει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να σταθμεύσουν εκ νέου στη Γερμανία, από το 2026 και μετά, όπλα μεσαίου βεληνεκούς με συμβατικές κεφαλές, τα οποία θα φτάνουν μέχρι τη Ρωσία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πύραυλοι κρουζ Tomahawk με βεληνεκές έως 2.500 χιλιόμετρα, πύραυλοι SM-6 και νεοαναπτυγμένα υπερηχητικά όπλα.

Γερμανία: Στροφή στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;

Ιράν: Πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν πόλεμο – «Είμαστε προετοιμασμένοι»

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»
Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπράιτον για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

