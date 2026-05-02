Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την μερική απόσυρση στρατιωτών από τη Γερμανία.

Περίπου 5.000 από αυτούς πρόκειται να μεταφερθούν στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Ο επίσημος λόγος: μια επανεξέταση της στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, των συνθηκών επί τόπου και των απαιτήσεων των επιχειρησιακών περιοχών στο σύνολό τους.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια επιδείνωση στις γερμανοαμερικανικές σχέσεις – και θα μπορούσε να έχει απτές συνέπειες για τις πληγείσες περιοχές.

Πώς είναι τοποθετημένοι οι Αμερικανοί στη Γερμανία μέχρι στιγμής;

Σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό στα μέσα Απριλίου, υπάρχουν επί του παρόντος περίπου 86.000 στρατιώτες σταθμευμένοι στην Ευρώπη – περίπου 39.000 από αυτούς στη Γερμανία.

Ο αριθμός αλλάζει τακτικά, εν μέρει λόγω εναλλαγών και ασκήσεων.

Αυτό καθιστά τη Γερμανία τη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση εκτός των ΗΠΑ μετά την Ιαπωνία.

Αν και οι ρίζες τους βρίσκονται στον Ψυχρό Πόλεμο, οι αμερικανικές βάσεις εξακολουθούν να προστατεύουν την Ευρώπη από πιθανή ρωσική επιθετικότητα σήμερα.

Έχουν επίσης στρατηγική σημασία για μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται μακριά από πολλές από τις περιοχές συγκρούσεων του κόσμου.

Τι σημαίνει η απόφαση για τις γερμανοαμερικανικές σχέσεις;

Μετά το «ονειρεμένο ξεκίνημα» στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο, οι σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Μερτς έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά τον πόλεμο στο Ιράν – και μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Αφετηρία ήταν η σφοδρή κριτική του Μερτς τη Δευτέρα για τις ενέργειες των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε τότε με σφοδρότητα: ο Μερτς δεν είχε ιδέα για τι μιλούσε και ήταν «εντελώς αναποτελεσματικός» όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τραμπ. «Θέλω να πω, έχει κάνει απαίσια δουλειά.»

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέχεια δύο μέτρα που θα επηρεάσουν τη Γερμανία: την απόσυρση στρατιωτών, η παρουσία των οποίων δεν αποτελεί μόνο οικονομικό παράγοντα αλλά και παράγοντα ασφάλειας για τη Γερμανία, και την αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ – κάτι που πιθανότατα θα πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τη Γερμανία, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Τι θα σήμαινε μια μερική απόσυρση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Γερμανίας;

Η απόσυρση ορισμένων στρατιωτών μπορεί να είναι περιορισμένη χρονικά, και ο αριθμός των 5.000 στρατιωτών δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός σε σχέση με το συνολικό στρατιωτικό δυναμικό στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Το ζήτημα της ασφάλειας εξαρτάται επίσης από το ποια στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν από τη Γερμανία. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό δεν ήταν αρχικά γνωστές.

Το κλείσιμο ολόκληρων στρατιωτικών βάσεων θα ήταν ένα δραστικό βήμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Αυτό δεν θα είχε ούτε άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της Γερμανίας.

Οι μεμονωμένες απειλές του Τραμπ εναντίον των εταίρων του ΝΑΤΟ βλάπτουν την αξιοπιστία της υπόσχεσης των ΗΠΑ για υποστήριξη στο ΝΑΤΟ – συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να τις ακυρώσουν.

Θα γίνει πραγματικά η απόσυρση;

Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά αν η απειλή θα πραγματοποιηθεί.

Θεωρητικά, είναι πιθανό η αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την ανακοίνωση μόνο ως μέσο πίεσης – και στη συνέχεια να κάνει πίσω.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα που να το υποδηλώνει.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους κατέστησε σαφές ότι η απόφαση δεν ήταν απροσδόκητη.

Ήταν «προβλέψιμο» ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη και επίσης από τη Γερμανία, είπε.

Κατ’ αρχήν, υπάρχουν νομικά εμπόδια στην απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε πέρυσι έναν μηχανισμό ασφαλείας: ο συνολικός αριθμός των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται μόνιμα στην περιοχή ευθύνης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης δεν πρέπει να είναι κάτω από 76.000 για περισσότερο από 45 ημέρες.

Με μια μείωση 5.000 στρατιωτών, οι ΗΠΑ δεν θα πέσουν κάτω από αυτόν τον ελάχιστο αριθμό. Ωστόσο, ο Τραμπ είχε πρόσφατα θέσει επίσης στο τραπέζι μια μερική απόσυρση από την Ιταλία και την Ισπανία.

Ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει κατά την πρώτη θητεία του ότι ήθελε να αποσύρει 12.000 από τους περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν τότε στη Γερμανία. Τότε, χαρακτήρισε το σχέδιο ως τιμωρητική ενέργεια για αυτό που θεωρούσε έλλειψη γερμανικών στρατιωτικών δαπανών. Ωστόσο, ο διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, σταμάτησε τα σχέδια.

Ποια είναι η σημασία των βάσεων για τον αμερικανικό στρατό;

Οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετές βάσεις στη Γερμανία, πολλές από τις οποίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η αεροπορική βάση Ramstein (Ρηνανία-Παλατινάτο) είναι μία από τις σημαντικότερες από στρατιωτική άποψη.

Για τις ΗΠΑ, αποτελεί τον κεντρικό αεροπορικό κόμβο για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ στο εξωτερικό βρίσκεται στο Λάντστουλ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια αποστολών στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μέχρι τις ΗΠΑ για να λάβουν γρήγορη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης των ΗΠΑ εκτός των ΗΠΑ βρίσκεται κοντά στο Γκράφενβεερ στη Βαυαρία.

Η Στουτγάρδη φιλοξενεί επίσης τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης (Eucom) και της Αφρικανικής Διοίκησης (Africom) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ το Βισμπάντεν είναι το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη.

Ποιος είναι ο ρόλος των βάσεων για τις εν λόγω περιοχές;

Εκτός από τις πτυχές της πολιτικής ασφάλειας, οι βάσεις αποτελούν σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την εκάστοτε περιοχή, για παράδειγμα μέσω της απασχόλησης Γερμανών ή της κατανάλωσης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Πάρτε για παράδειγμα το Ramstein στο Παλατινάτο: «Η οικονομική δύναμη της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας μπορεί να εκτιμηθεί σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά οικονομικό έτος», λέει ο Ραλφ Χέχλερ (CDU), δήμαρχος του δήμου κοντά στην τεράστια αμερικανική βάση.

Αυτό περιλαμβάνει μισθούς, ενοίκια και συμβάσεις για τοπικές εταιρείες.

Πριν από την ανακοίνωση της απόσυρσης των στρατευμάτων, ο Χέχλερ είπε ότι ο Τραμπ, ως αρχιστράτηγος, θα μπορούσε να εφαρμόσει γρήγορα προσωρινές μετακινήσεις.

«Αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει αυτό μόνιμα χωρίς το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αλλά οι επιπτώσεις θα ήταν άμεσα αισθητές για εμάς».

Εκτός από την οικονομική πτυχή, πρόκειται επίσης για Αμερικανούς ως γείτονες και συχνά φίλους.

Το Λάντστουλ, στη νοτιοδυτική Γερμανία —η καρδιά της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής κοινότητας εκτός των ΗΠΑ— φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες από το 1945, προσδίδοντας στην περιοχή μια μοναδική αμερικανο-γερμανική ταυτότητα.

Θα υπάρξει τελικά απόσυρση στρατιωτών ή θα υπάρξουν περισσότεροι;

Η New York Times ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απορρίπτει επίσης το σχέδιο που εκπόνησε η κυβέρνηση Μπάιντεν για την εκ νέου στάθμευση μιας «μονάδας πυροβολικού εξοπλισμένης με πυραύλους» στην Ευρώπη.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το αν προτίθεται να εφαρμόσει μια συμφωνία που συνήφθη το 2024 μεταξύ του Μπάιντεν και του τότε Γερμανού καγκελάριου Ολάφ Σολτς (SPD).

Η συμφωνία αυτή ορίζει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να σταθμεύσουν εκ νέου στη Γερμανία, από το 2026 και μετά, όπλα μεσαίου βεληνεκούς με συμβατικές κεφαλές, τα οποία θα φτάνουν μέχρι τη Ρωσία.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πύραυλοι κρουζ Tomahawk με βεληνεκές έως 2.500 χιλιόμετρα, πύραυλοι SM-6 και νεοαναπτυγμένα υπερηχητικά όπλα.