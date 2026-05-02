Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 16:51

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ιρανή συγγραφέας και ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, νοσηλεύεται σε «ασταθή κατάσταση» σε νοσοκομείο του Ιράν. Διακομίστηκε εκεί από τη φυλακή, έπειτα από «καταστροφική επιδείνωση» της υγείας της.

Η υγεία της επιδεινώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το ίδρυμα που φέρει το όνομά της, υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή.

Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, η οποία απένειμε στη Ναργκίς Μοχαμαντί το βραβείο Ειρήνης του 2023, εξέφρασε την ανησυχία της ότι η κατάσταση της Ιρανής ακτιβίστριας ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται.

Η 50χρονη Ναργκίς Μοχαμάντι βραβεύτηκε ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Οι βραβευμένες με Νόμπελ υπέρ της Ναργκίς Μοχαμαντί

Μετά την ανακοίνωση για την επιδείνωση της υγείας της, οι γυναίκες που έχουν βραβευθεί με Νόμπελ Ειρήνης έκαναν έκκληση για την επείγουσα αποφυλάκισή της και την παροχή όλης της αναγκαίας φροντίδας για την υγεία της.

Στο νοσοκομείο Ζαντζάν

Το Ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί, το οποίο διοικείται από την οικογένειά της, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συγγραφέας «μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο στο Ζαντζάν μετά από καταστροφική επιδείνωση της υγείας της». Η ανακοίνωση μιλάει για «δύο επεισόδια πλήρους απώλειας συνείδησης και σοβαρής καρδιακής κρίσης».

Αυτή η μεταφορά ήταν «αναπόφευκτη αναγκαιότητα, αφού οι γιατροί της φυλακής διαπίστωσαν ότι η κατάστασή της δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου», ανέφερε το ίδρυμα.

Σε ενημέρωση το Σάββατο, το ίδρυμα ανέφερε ότι παραμένει σε ασταθή κατάσταση και της χορηγείται οξυγόνο. Ζήτησε τη μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη για εξετάσεις και εξειδικευμένη θεραπεία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την κατάστασή της.

Η τελευταία καταδίκη

Η Μοχαμάντι καταδικάστηκε σε νέα ποινή φυλάκισης 7,5 ετών, δήλωσε το ίδρυμα τον Φεβρουάριο, εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η επιτροπή Νόμπελ εκείνη την εποχή κάλεσε την Τεχεράνη να την απελευθερώσει αμέσως.

Συνελήφθη τον Δεκέμβριο αφού κατήγγειλε τον θάνατο ενός δικηγόρου, του Χοσροού Αλικορντί. Ο εισαγγελέας Χασάν Χεματιφάρ δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ότι είχε κάνει προκλητικά σχόλια στην τελετή μνήμης του Αλικορντί.

Το πρωί της Παρασκευής, η Ναργκίς Μοχαμαντί λιποθύμησε μετά από ημέρες επικίνδυνα υψηλής αρτηριακής πίεσης και σοβαρής ναυτίας, ανέφερε το ίδρυμα. Μετά από πολλαπλές κρίσεις εμετού, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ιατρική μονάδα της φυλακής για επείγουσα ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Η ακτιβίστρια, η οποία έχει υποβληθεί σε τρεις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, αντιμετωπίζει «άμεση και επείγουσα» απειλή για το δικαίωμά της στη ζωή, δήλωσε η οικογένειά της. «Ζητούμε την άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών και την άνευ όρων ακύρωση όλων των ποινών που της επιβλήθηκαν για το ειρηνικό της έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα», επισημαίνουν.

AGRO
Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»
Αδιέξοδο 02.05.26 Upd: 17:05

Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, λέει το Ιράν και δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπράιτον για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Τι λέει στο in 02.05.26

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Woman 02.05.26

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας

Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
Υποκλοπές 02.05.26

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος

«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Ελλάδα 02.05.26

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής

Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
Υποκλοπές 02.05.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο - Έκαναν πάρτι παλιά» - Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας για το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

