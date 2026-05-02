Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ιρανή συγγραφέας και ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, νοσηλεύεται σε «ασταθή κατάσταση» σε νοσοκομείο του Ιράν. Διακομίστηκε εκεί από τη φυλακή, έπειτα από «καταστροφική επιδείνωση» της υγείας της.

Η υγεία της επιδεινώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το ίδρυμα που φέρει το όνομά της, υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή.

Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, η οποία απένειμε στη Ναργκίς Μοχαμαντί το βραβείο Ειρήνης του 2023, εξέφρασε την ανησυχία της ότι η κατάσταση της Ιρανής ακτιβίστριας ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται.

Η 50χρονη Ναργκίς Μοχαμάντι βραβεύτηκε ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Οι βραβευμένες με Νόμπελ υπέρ της Ναργκίς Μοχαμαντί

Μετά την ανακοίνωση για την επιδείνωση της υγείας της, οι γυναίκες που έχουν βραβευθεί με Νόμπελ Ειρήνης έκαναν έκκληση για την επείγουσα αποφυλάκισή της και την παροχή όλης της αναγκαίας φροντίδας για την υγεία της.

Nobel Women’s Initiative Urgent Call for Medical Care for Narges Mohammadi We, Nobel Peace Prize laureates of the Nobel Women’s Initiative, express our deepest alarm at the critical health condition of our sister, Nobel Peace Prize Laureate Narges Mohammadi, unjustly imprisoned… — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) May 2, 2026

Στο νοσοκομείο Ζαντζάν

Το Ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί, το οποίο διοικείται από την οικογένειά της, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συγγραφέας «μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο στο Ζαντζάν μετά από καταστροφική επιδείνωση της υγείας της». Η ανακοίνωση μιλάει για «δύο επεισόδια πλήρους απώλειας συνείδησης και σοβαρής καρδιακής κρίσης».

Αυτή η μεταφορά ήταν «αναπόφευκτη αναγκαιότητα, αφού οι γιατροί της φυλακής διαπίστωσαν ότι η κατάστασή της δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου», ανέφερε το ίδρυμα.

Σε ενημέρωση το Σάββατο, το ίδρυμα ανέφερε ότι παραμένει σε ασταθή κατάσταση και της χορηγείται οξυγόνο. Ζήτησε τη μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη για εξετάσεις και εξειδικευμένη θεραπεία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την κατάστασή της.

Η τελευταία καταδίκη

Η Μοχαμάντι καταδικάστηκε σε νέα ποινή φυλάκισης 7,5 ετών, δήλωσε το ίδρυμα τον Φεβρουάριο, εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η επιτροπή Νόμπελ εκείνη την εποχή κάλεσε την Τεχεράνη να την απελευθερώσει αμέσως.

Συνελήφθη τον Δεκέμβριο αφού κατήγγειλε τον θάνατο ενός δικηγόρου, του Χοσροού Αλικορντί. Ο εισαγγελέας Χασάν Χεματιφάρ δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ότι είχε κάνει προκλητικά σχόλια στην τελετή μνήμης του Αλικορντί.

Το πρωί της Παρασκευής, η Ναργκίς Μοχαμαντί λιποθύμησε μετά από ημέρες επικίνδυνα υψηλής αρτηριακής πίεσης και σοβαρής ναυτίας, ανέφερε το ίδρυμα. Μετά από πολλαπλές κρίσεις εμετού, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ιατρική μονάδα της φυλακής για επείγουσα ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Η ακτιβίστρια, η οποία έχει υποβληθεί σε τρεις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, αντιμετωπίζει «άμεση και επείγουσα» απειλή για το δικαίωμά της στη ζωή, δήλωσε η οικογένειά της. «Ζητούμε την άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών και την άνευ όρων ακύρωση όλων των ποινών που της επιβλήθηκαν για το ειρηνικό της έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα», επισημαίνουν.