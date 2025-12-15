Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου δύο φορές αφότου υπέστη χτυπήματα από δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν που τη συνέλαβαν στις 12 Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα η οικογένειά της στο Ίδρυμα Ναργκίς.

Η ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή το 2023, ύστερα από εκστρατεία τριών δεκαετιών για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Prominent Iranian dissident activists, including Narges Mohammadi (@nargesfnd) & Sepideh Gholian, were arrested today in Mashhad after speaking at a memorial for Khosrow Alikardi. Alikardi was a lawyer and human rights defender who represented many detainees and political… pic.twitter.com/FLM79oWaxd — Sina Toossi (@SinaToossi) December 12, 2025

Γιατί συνελήφθη εκ νέου;

Συνελήφθη και πάλι την Παρασκευή -έχοντας αφεθεί ελεύθερη στα τέλη της περασμένης χρονιάς— αφότου κατήγγειλε τον ύποπτο θάνατο του δικηγόρου Χοσρόου Αλικορντί.

Ο εισαγγελέας στην πόλη Μασχάντ, ο Χασάν Χεματιφάρ, δήλωσε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου σε δημοσιογράφους ότι η Μοχαμαντί και ο αδελφός του Αλικορντί είχαν κάνει «προκλητικές» δηλώσεις στη διάρκεια τελετής στη μνήμη του δικηγόρου στη Μασχάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, και ενθάρρυναν τους παρόντες να «φωνάξουν συνθήματα κατά των κανόνων» και να «διαταράξουν την ειρήνη».

Το Ίδρυμα Ναργκίς δήλωσε ότι η Μοχαμαντί τηλεφώνησε στην οικογένειά της αργά χθες.

De @NOS toont bij het nieuws over Narges Mohammadi uitsluitend oude, gesluierde beelden. Terwijl zij zich al jaren openlijk verzet tegen de verplichte hijab en die bewust niet meer draagt. Dit is geen klein redactioneel detail. Het wist haar verzet uit en normaliseert precies het… pic.twitter.com/majhY8r5Df — Shermin Amiri (@SherminAmiri) December 12, 2025

«Η Ναργκίς Μοχαμαντί δήλωσε στο τηλεφώνημα ότι τα χτυπήματα ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές… Η κατάσταση της υγείας της την ώρα του τηλεφωνήματος δεν ήταν καλή και εκείνη ακουγόταν να μην είναι καλά», δήλωσε το ίδρυμα σε ανάρτηση στο Χ.

Η Μοχαμαντί είχε αφεθεί ελεύθερη πέρυσι τον Δεκέμβριο από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης αφότου ανεστάλη η ποινή της προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία.

Η ίδια δήλωσε στην οικογένειά της ότι κατηγορήθηκε «για συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση» και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της από τις δυνάμεις ασφαλείας, κάτι που την οδήγησε στο να ζητήσει από την ομάδα των συνηγόρων της να καταθέσουν επίσημη καταγγελία κατά του σώματος ασφαλείας που την έχει θέσει υπό κράτηση και του βίαιου τρόπου της σύλληψής της.