Η Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί, νομπελίστρια της ειρήνης το 2023, θέλει να εκδώσει την αυτοβιογραφία της και εργάζεται επίσης πάνω σ’ ένα άλλο βιβλίο που θα περιγράφει τις συνθήκες των γυναικών που είναι φυλακισμένες, όπως η ίδια, στο Ιράν για εγκλήματα γνώμης, δήλωσε η ίδια στο περιοδικό Elle.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έδωσε αυτή τη σπάνια συνέντευξη εξ αποστάσεως, επωφελούμενη από προσωρινή αποφυλάκισή της τριών εβδομάδων για ιατρικούς λόγους, η οποία άρχισε στις 4 Δεκεμβρίου.

«Τελείωσα την αυτοβιογραφία μου και έχω την πρόθεση να την εκδώσω. Γράφω ένα άλλο βιβλίο για τις επιθέσεις και τη σεξουαλική παρενόχληση εναντίον των γυναικών που κρατούνται στο Ιράν. Ελπίζω ότι θα εκδοθεί σύντομα», δηλώνει η Ιρανή αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαντώντας στα περσικά, γραπτώς και με φωνητικά μηνύματα, σε ερωτήσεις που τέθηκαν από το γαλλικό περιοδικό.

«Το σώμα μου έχει αποδυναμωθεί, είναι αλήθεια, έπειτα από τρία χρόνια κράτησης χωρίς άδεια και επανειλημμένες αρνήσεις φροντίδας που ήταν για μένα σοβαρή δοκιμασία, αλλά το νοητικό μου είναι χαλύβδινο», διαβεβαιώνει η Μοχαμαντί.

Η νομπελίστρια της ειρήνης είναι φυλακισμένη στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης.

Today, as the world celebrates #ChristmasDay Narges Mohammadi’s 21-day sentence suspension ended. Despite this, her doctors stress the urgent need for at least 3 months of treatment outside prison to ensure her recovery.

Read our statement here : https://t.co/swDmCBYldk pic.twitter.com/F0vZz9OjFv

— Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) December 25, 2024