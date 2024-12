Μια Ιταλίδα δημοσιογράφος, η Τσετσίλια Σάλα, η οποία βρισκόταν στο Ιράν στο πλαίσιο της δουλειάς της, συνελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου από την αστυνομία της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ιταλική πρεσβεία και το προξενείο στην Τεχεράνη παρακολουθούν την υπόθεση και η πρεσβευτής της Ρώμης στο Ιράν, Πάολα Αμαντέι, την επισκέφθηκε σήμερα για να δει τις συνθήκες κράτησής της, ανέφερε η ανακοίνωση.

