Συναγερμός στον Πύργο Τραμπ μετά από προσπάθεια άνδρα να ανέβει στην ταράτσα

Ο Πύργος Τραμπ, που εγκαινιάστηκε το 1983, είναι ένας ουρανοξύστης 58 ορόφων και ύψους άνω των 220 μέτρων στο κέντρο του Μανχάταν. Ακόμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τα κίνητρα του υπόπτου, με πηγές που αναφέρουν «ζητήματα ψυχικής υγείας» να μην έχουν ακόμα διασταυρωθεί.

Ένα άγνωστο άτομο επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στην οροφή του Πύργου Τραμπ στη Νέα Υόρκη πριν επέμβουν οι αρχές επιβολής του νόμου. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η ασφάλεια του κτιρίου ειδοποίησε τις αρχές πως ένα άτομο συμπεριφέρονταν ύποπτα εντός του ουρανοξύστη.

Πολυάριθμοι αξιωματούχοι της αστυνομίας και διαπραγματευτές φέρονται να βρέθηκαν στο σημείο όταν ο ύποπτος προσπάθησε να παραβιάσει το κτίριο, το οποίο χρησιμεύει ως έδρα του Οργανισμού Τραμπ όμως το ρετιρέ χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τα μέλη της οικογένειάς του.

Η Μονάδα Τεχνικής Βοήθειας (TARU) και η Ομάδα Διαπραγμάτευσης Ομήρων της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης έχουν κληθεί, πρόσθεσε η δημοσιογράφος Ολίγια Σκούτερκαστερ, με πιθανή συμμετοχή του FBI.

Σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στο X η δημοσιογράφος Oliya Scootercaster, το κίνητρο είναι άγνωστο.

