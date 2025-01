Πώς ο Μασκ μετέτρεψε σε διαφήμιση την έκρηξη του Cybertruck

Τα πρωτοσέλιδα της Πρωτοχρονιάς θα προκαλούσαν πανικό σε οποιονδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο: Το προϊόν που φέρει την υπογραφή σoυ, στην προκειμένη περίπτωση το Cybertruck της Tesla, έπιασε φωτιά και εξερράγη έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ.

Και για την Tesla και τον Έλον Μασκ, λίγα θέματα είναι πιο ευαίσθητα από τις πυρκαγιές οχημάτων. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει περάσει χρόνια διαβεβαιώνοντας τους πελάτες της ότι τα ηλεκτρικά της οχήματα, τα οποία είναι φορτωμένα με χιλιάδες εξαιρετικά ευμετάβλητα στοιχεία μπαταριών, είναι ασφαλή.

Τις ώρες που ακολούθησαν, ο Μασκ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για να μπει δυναμικά στην έρευνα, να… διαμορφώσει την δημοσιογραφική κάλυψή της και να παρουσιάσει το προϊόν του με θετικό τρόπο.

Ο Μασκ έστελνε τα βασικά στοιχεία για την έκρηξη στους ακολούθους του, αποκαλύπτοντας συχνά κρίσιμες πληροφορίες πριν επιβεβαιωθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η φωνή του είχε πρόσθετο βάρος, δεδομένου ότι είχε περάσει το βράδυ της Πρωτοχρονιάς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Mar-a-Lago Club του εκλεγμένου προέδρου στη Φλόριντα.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, την Τετάρτη, ο Μασκ παρουσίαζε το Cybertruck ως τον… ήρωα της ιστορίας: ήταν τόσο σκληρό που μπορεί να έσωσε τους παρευρισκόμενους από την πρωτοφανή επίθεση.

«Οι κουφιοκέφαλοι διάλεξαν το λάθος όχημα για μια τρομοκρατική επίθεση. Το Cybertruck στην πραγματικότητα περιόρισε την έκρηξη και την κατηύθυνε προς τα πάνω», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla αργά το βράδυ της Τετάρτης, συμπληρώνοντας «Ούτε καν οι γυάλινες πόρτες του λόμπι δεν έσπασαν».

Ο Μασκ γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του και τον Τραμπ σε ένα φανταχτερό πάρτι στο Mar-a-Lago.

«Έχω ένα καλό προαίσθημα για το 2025», έγραψε ο Μασκ στις 1:31 π.μ. την Τετάρτη μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του γιου του.

Το έθνος ξύπνησε ώρες αργότερα με ανησυχητικά νέα: Ένας άνδρας με ένα φορτηγάκι Ford είχε πέσει πάνω σε πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα και τραυματίζοντας άλλα, σε μια τρομοκρατική επίθεση, όπως την αποκάλεσαν οι αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα, μια έκρηξη συγκλόνισε το Λας Βέγκας.

«Ερευνούμε μια πυρκαγιά σε όχημα στην είσοδο του Trump Towers. Η φωτιά έχει σβήσει. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία του Λας Βέγκας στις 12:43 μ.μ.

Για μεγάλο μέρος του απογεύματος, το μόνο που ήταν γνωστό ήταν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη του Cybertruck, το οποίο βρισκόταν στις μπροστινές πόρτες του Trump International Hotel. Από το όχημα είχε παρατηρηθεί καπνός να βγαίνει εκ των προτέρων, αλλά οι Αρχές δεν ανέφεραν το τι προκάλεσε τη φωτιά.

Οι πρώτες μαρτυρίες για την έκρηξη άρχισαν να εμφανίζονται στο X.

«Το Cybertruck ανατινάχθηκε μπροστά από το ξενοδοχείο Trump στο Λας Βέγκας», έγραψε ο χρήστης του X Kaaaassuu στις 12:22 μ.μ., περίπου 40 λεπτά αφότου η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για την έκρηξη στο ξενοδοχείο. «Αυτές είναι οι αποσκευές μας δίπλα στην πόρτα και εκεί ήμασταν όταν συνέβη».

Φωτογραφίες του Cybertruck που φλέγεται δίπλα στην πινακίδα της εισόδου «Trump» κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ως μιμίδια που παρέπεμπαν σε «φωτιά σε κάδο απορριμμάτων».

Εδώ και χρόνια, η Tesla αντιστέκεται στις υποδείξεις ότι τα οχήματά της, τα οποία τροφοδοτούνται από χιλιάδες κυψέλες μπαταριών ιόντων λιθίου συνδεδεμένες μεταξύ τους σε πακέτα, παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς.

Οι κυψέλες ιόντων λιθίου μπορεί να είναι αρκετά εύφλεκτες και οι πρώτες τεχνολογικές ανακαλύψεις της Tesla αφορούσαν την εξεύρεση τρόπων για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου μέσω της μηχανικής και του λογισμικού.

Μια πυρκαγιά το 2019 στην Κίνα προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή όταν μια κάμερα ασφαλείας κατέγραψε σε βίντεο ένα Model S Sedan που φαινόταν να αυτοαναφλέγεται. Η εταιρεία θα απέδιδε αργότερα την πυρκαγιά σε ένα σύμπλεγμα κυψελών και ακολούθως ενημέρωσε το λογισμικό για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

«Πάνω από ένα εκατομμύριο πυρκαγιές σε αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ετησίως & χιλιάδες θάνατοι, αλλά μια πυρκαγιά σε αυτοκίνητο Tesla χωρίς τραυματισμούς γίνεται η μεγαλύτερη είδηση. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά; Αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα», είχε ξεσπάσει τότε ο Μασκ. «Η πραγματικότητα είναι ότι ένα Tesla, όπως και τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει πάνω από 500% λιγότερες πιθανότητες να πάρει φωτιά από τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες εξαιρετικά εύφλεκτων καυσίμων. Γιατί αυτό δεν αναφέρεται ποτέ;»

Όπως και τότε, η Tesla ήταν πρόθυμη να ανακαλύψει το τι συνέβη στο Λας Βέγκας. Στο παρασκήνιο, η αυτοκινητοβιομηχανία έπαιζε τον…ντετέκτιβ, συλλέγοντας δεδομένα από το όχημα και τους σταθμούς φόρτισης που βοήθησαν τις Αρχές να εντοπίσουν το φορτηγάκι, το οποίο κατευθύνθηκε στο Λας Βέγκας από το Κολοράντο.

«Ολόκληρη η ανώτερη ομάδα της Tesla ερευνά αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή», έγραψε ο Μασκ στις 15:51. «Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μάθουμε οτιδήποτε. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Η ανάρτηση ήρθε καθώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέφεραν ότι το φορτηγό ήταν γεμάτο με πυροτεχνήματα και οι αρχές το αντιμετώπιζαν ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, ο Μασκ επέστρεψε στο X με μια ενημέρωση: «Έχουμε πλέον επιβεβαιώσει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πολύ μεγάλα πυροτεχνήματα ή/και μια βόμβα που μεταφέρθηκε στο χώρο του νοικιασμένου Cybertruck και δεν σχετίζεται με το ίδιο το όχημα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε σύντομα: «Οι αστυνομικές Αρχές πιστεύουν προς το παρόν ότι πιθανότατα ήταν σκόπιμη». Δεκαεννέα λεπτά αργότερα, συνέχισε: «Φαίνεται πιθανότατα να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Τόσο αυτό το Cybertruck όσο και η βόμβα καμικάζι F-150 στη Νέα Ορλεάνη είχαν ενοικιαστεί από το Turo. Ίσως συνδέονται με κάποιο τρόπο».

Μόλις στις 7 το απόγευμα η αστυνομία του Λας Βέγκας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να αποκαλύψει ότι η καρότσα του φορτηγού ήταν γεμάτη με μπιτόνια καυσίμων και πυροτεχνήματα.

«Το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα Cybertruck περιόρισε πραγματικά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο εσωτερικό του πάρκινγκ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης πέρασε μέσα από το φορτηγό και βγήκε προς τα έξω», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος του Λας Βέγκας, Kevin McMahill.

Οι προσπάθειες της Tesla στο παρασκήνιο απέφεραν δημόσιο έπαινο από την αστυνομία. «Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Ίλον Μασκ, μας έδωσε αρκετές πρόσθετες πληροφορίες», δήλωσε ο McMahill.

Τα σχόλια του αστυνομικού άρχισαν αμέσως να διαδίδονται στο X, βοηθούμενα από την ενίσχυση του Μασκ σε περισσότερους από 210 εκατομμύρια οπαδούς του.

«Μια βόμβα εξερράγη στο κρεβάτι του Cybertruck και τα λάστιχα δεν έσκασαν/ξεφούσκωσαν, το εξωτερικό του φορτηγού είναι άθικτο, η πόρτα του κρεβατιού είναι ακόμα συνδεδεμένη & το εξωτερικό ατσάλι 1,4mm-1,8mm (2x παχύτερο σε σχέση με τα κανονικά φορτηγά) βοήθησε να περιοριστεί η έκρηξη», έγραψε ο Sawyer Merritt, ένας επενδυτής της Tesla. «Είναι το πιο σκληρό & το πιο σκληροτράχηλο (badass) φορτηγό που έχει κατασκευαστεί ποτέ!», σημείωσε.

A bomb went off in the Cybertruck’s bed and the tires didn’t pop/deflate, the exterior of the truck is intact, the bed door is still attached & the 1.4mm-1.8mm steel exterior (2x thicker vs normal trucks) helped contain the blast.

It’s the toughest & most badass truck ever made! https://t.co/LATz90Ra3F pic.twitter.com/ylncuKblUJ

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 2, 2025