Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι αξιωματούχοι από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα συναντηθούν στο γενικό επιτελείο του τουρκικού Ναυτικού στην Άγκυρα, στις 15 και 16 Απριλίου.

Οι αντιπροσωπείες θα συζητήσουν για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από μια πιθανή εκεχειρία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή στρατιωτικών εκπροσώπων ξένων χωρών, θα συζητηθεί η ναυτική διάσταση του στρατιωτικού σχεδιασμού που μπορεί να γίνει έτσι ώστε να διατηρηθεί η ειρήνη στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

⚡ Ukrainian and Russian officials are expected to take part in a meeting on Black Sea security in Ankara on April 15–16, according to Turkish media outlets citing the Ministry of National Defense of Turkey. https://t.co/Qc963VqwDV

Η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα στο X ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν.

«Ο καθένας γνωρίζει ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο, δείχνοντας την περιφρόνηση της για την ανθρώπινη ζωή, το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Η ανάρτηση στο Χ:

This morning, two Russian missiles struck the heart of the city of Sumy in Ukraine, causing numerous civilian casualties, including children once again.

Everyone knows: this war was initiated by Russia alone. And today, it is clear that Russia alone chooses to continue it…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2025