Η Ουκρανία ξεκίνησε έρευνα για «έγκλημα πολέμου» αφού κατηγορεί τη Ρωσία για τη δολοφονία τεσσάρων στρατιωτών που είχαν συλληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον Ντμίτρο Λούμπινετς, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Ο Λούμπινετς έγραψε στο Χ την Πέμπτη ότι οι τέσσερις αιχμάλωτοι πολέμου δεν είχαν όπλα καθώς έβγαιναν από ένα κατεστραμμένο κτίριο με «τα χέρια ψηλά».

«Τους πυροβόλησαν επί τόπου. Πρόκειται για σαφή παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης και για σοβαρό έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

Four Ukrainian prisoners of war were executed by Russian soldiers.

They had no weapons. They walked out of a destroyed building with their hands raised, surrendering. They were shot dead on the spot. This is a clear violation of the Geneva Convention and a grave war crime! pic.twitter.com/ZhijQHvnpQ

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) April 10, 2025