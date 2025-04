Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ταξίδεψε στην Αγία Πετρούπολη την Παρασκευή και συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ που είναι και απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την είδηση μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όπως το TASS.

Το αεροπλάνο του Γουίτκοφ πέταξε απευθείας από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα και προσγειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS, επικαλούμενο τα δεδομένα εντοπισμού του Flight Radar και έναν υπάλληλο ασφαλείας του αεροδρομίου που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ έφτασε στη Ρωσία και δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα το βράδυ. Το αμερικάνικο σάιτ Axios ήταν το πρώτο που είχε γράψει για τη συνάντηση νωρίτερα την Παρασκευή.

Περίπου το μεσημέρι (τοπική ώρα), το TASS μετέδωσε ότι ο Γουίτκοφ είχε συνάντηση στο ξενοδοχείο Grand Europe στην Αγία Πετρούπολη με τον Ντμιτρίεφ, ο οποίος εκτελεί επίσης χρέη οικονομικού απεσταλμένου του Πούτιν.

Δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες να αποχωρούν από το ξενοδοχείο και να μπαίνουν σε διαφορετικά οχήματα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Trump’s Special Envoy Steve Witkoff arrived in St. Petersburg on Friday where he met with Putin’s envoy, Kirill Dmitriev. He is expected to have a third meeting with Vladimir Putin, who is also in Russia’s second city, later on Friday.

