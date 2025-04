Ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ είναι το πρόσωπο που έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις συνομιλίες της Ρωσίας με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Moscow Times επισημαίνουν ότι ο Ντμιτρίεφ χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές της Ρωσίας και προσωπικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μέχρι και «σκιώδης υπουργός Εξωτερικών».

Η επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα – η πρώτη για υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 – τον έκανε ευρέως αναγνωρίσιμο και αποτέλεσε το τελευταίο επεισόδιο στις συνομιλίες των δύο χωρών που ξεκίνησαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντμιτρίεφ εκτός του ότι τράβηξε την προσοχή με τις εμφανίσεις του στο CNN και το Fox News κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, εγκαινίασε επίσης έναν λογαριασμό στο X, το οποίο είναι αποκλεισμένο στη Ρωσία, όπου δημοσιεύει στα αγγλικά.

Η σχετική ανάρτηση για τη συνέντευξη στο Fox News:

Talked to Bret Baier of Fox about restoring US Russia relations and avoiding WWIII pic.twitter.com/0rwt9bHkxW

— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 4, 2025