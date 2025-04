Ο απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ ταξίδεψε στις ΗΠΑ, όπου και συναντήθηκε με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 που Ρώσος αξιωματούχος επισκέπτεται την Ουάσινγκτον για συνομιλίες.

Σύμφωνα με το CNN, αυτό είναι ένα ακόμα βήμα για την αναθέρμανση των σχέσεων των δύο χωρών που έχει ξεκινήσει μετά την επιστροφή του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου, Ρωσία και ΗΠΑ έχουν κάνει «τρία βήματα μπροστά» μετά από δύο μέρες διαβουλεύσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Ναι, σίγουρα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν οι συναντήσεις του με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ως αποτέλεσμα ένα βήμα προς τα εμπρός.

«Θα έλεγα ότι σήμερα και χθες κάναμε τρία βήματα προς τα εμπρός σε μεγάλο αριθμό θεμάτων», τόνισε ο Ντμιτρίεφ.

Ο απεσταλμένος του Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον είχαν αγγίξει θέματα τόσο εκτεταμένα όσο η παραγωγή σπάνιων μετάλλων, η συνεργασία στην Αρκτική και ακόμη και μια επανδρωμένη πτήση στον Άρη, σύμφωνα με το Reuters.

O Ντμιτρίεφ τόνισε επίσης ότι προχωρούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την επίσκεψη Ντμιτρίεφ στις ΗΠΑ:

🇷🇺🇺🇸 Putin’s special envoy just made big claims after a trip to Washington.

Kirill Dmitriev, head of Russia’s sovereign wealth fund (RDIF), says:

— US companies are ready to enter the Russian market after EU firms left

— Moscow and Washington are discussing restoring direct… pic.twitter.com/ZYJsEx1ZYz

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2025