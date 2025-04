Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ για τη διεθνή οικονομική και επενδυτική συνεργασία μπορεί να επισκεφθεί τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.

Νωρίτερα μια σειρά από μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί για πρώτη φορά στην πιθανότητα αυτού του ταξιδιού.

Ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στον οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις, θα συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ για συνομιλίες, μετέδωσε την Τρίτη το CNN.

Ο Ντμιτρίεφ σε δηλώσεις του το προηγούμενο διάστημα είχε υπονοήσει πιθανή συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της Αρκτικής και για την υλοποίηση έργων σχετικά με σπάνιες γαίες, καθώς και για την εξερεύνηση του Άρη με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, όπως σημειώνουν οι Moscow Times.

Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε προσωρινά τις κυρώσεις σε βάρος του Ντμιτρίεφ για να του χορηγήσει αμερικανική βίζα, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το Reuters ανέφερε ότι ο Ντμιτρίεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας (RDIF), θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ την Τετάρτη.

Ο Γουίτκοφ έχει συναντηθεί με τον Πούτιν δύο φορές στη Μόσχα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ναι, επιβεβαιώνω ότι αυτή η επίσκεψη είναι πιθανή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα. «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με τους Αμερικανούς μέσω διάφορων διαύλων. Δεν μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό».

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε την Τετάρτη ότι το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σίγουρο, γράφοντας «ίσως», υπονοώντας σε ανάρτησή του στο X ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας συναντούν «αντίσταση» από «παγιωμένα συμφέροντα και παλιές αφηγήσεις».

«Τι γίνεται όμως αν η βελτίωση των σχέσεων είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κόσμος για μια διαρκή παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη;», αναρωτήθηκε ο Ντμιτρίεφ.

Η ανάρτηση στο Χ:

Maybe.

The resistance to US–Russia dialogue is real—driven by entrenched interests and old narratives.

But what if improved relations are exactly what the world needs for lasting global security and peace 🕊?#Geopolitics #USRussia #Peace #GlobalSecurity https://t.co/U3ungjB21Z

— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 1, 2025