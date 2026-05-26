science
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ασυνήθιστη μεταμόσχευση δημιούργησε πειραματόζωα που φωτοσυνθέτουν με τα μάτια
Επιστήμες 26 Μαΐου 2026, 14:02

Ασυνήθιστη μεταμόσχευση δημιούργησε πειραματόζωα που φωτοσυνθέτουν με τα μάτια

Κυτταρικά οργανίδια που απομονώθηκαν από το σπανάκι έδωσαν ποντίκια που φωτοσυνθέτουν. Η ιδέα θα μπορούσε να μετατραπεί σε θεραπεία για την ξηροφθαλμία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αν και έχουν περάσει δισεκατομμύρια χρόνια από τότε που τα ζώα διαχωρίστηκαν από την εξελικτική γραμμή των φυτών, το βιολογικό χάσμα φαίνεται πως δεν είναι απόλυτα αγεφύρωτο: φωτοσυνθετικές δομές που απομονώθηκαν από σπανάκι μεταμοσχεύθηκαν στα μάτια ποντικών, όπου μετέτρεψαν το φως σε μόρια που καταπραΰνουν τη φλεγμονή.

Οι ερευνητές που υπογράφουν την ασυνήθιστη μελέτη στο Cell» ανέφεραν πως εμπνεύστηκαν την ιδέα από την περυσινή ανακάλυψη του πρώτου γνωστού ζώου που φωτοσυνθέτει: ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι που κλέβει τους χλωροπλάστες (εικόνα) του φυτοπλαγκτού, τα πράσινα κυτταρικά οργανίδια που αξιοποιούν την ενέργεια του φωτός.

Περίεργοι να μάθουν αν η ίδια «μεταμόσχευση» θα λειτουργούσε στα κύτταρα των θηλαστικών, οι ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης πήγαν στο τοπικό σουπερμάρκετ και αγόρασαν μια ποικιλία από φυλλώδη λαχανικά.

Τα έβαλαν στο μπλέντερ, τα φυγοκέντρισαν και απομόνωσαν τους χλωροπλάστες, τους οποίους στη συνέχεια εμβάπτισαν σε ένα διάλυμα για να διαχωρίσουν τα «θυλακοειδή» -δομές σαν δίσκοι που περιέχουν χλωροφύλλη για να συλλέγουν φως. Το σπανάκι αποδείχθηκε καλύτερη πηγή από το μαρούλι ή άλλα ζαρζαβατικά.

«Κλέβουμε την τεχνολογία που εξελίχθηκε στην πορεία εκατομμυρίων ετών στα φυτά και μποτούμε να την μεταμοσχεύσουμε στο σύστημα των ζώων» δήλωσε στο περιοδικό Nature ο Ντέιβιντ Τάι Λεόνγκ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ενεργειακή τόνωση

Τα θυλακοειδή ενσωματώθηκαν σε σωματίδια που μπορούν να περνούν τις κυτταρικές μεμβράνες και απορροφήθηκαν χωρίς δυσκολία από καλλιέργειες κυττάρων ανθρώπου και ποντικού. Εκεί, αξιοποιούσαν την ενέργεια του φωτός για να παράγουν το μόριο ATP, το «ενεργειακό νόμισμα» των κυττάρων, και το μόριο NADPH, το οποίο λειτουργεί ως κυτταρική «μπαταρία» ενέργειας. Στα φυτά, ένα επόμενο στάδιο της φωτοσύνθεσης χρησιμοποιεί αυτά τα μόρια για την παραγωγή σακχάρων, κάτι που δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση.

Αυτό που ενδιέφερε τους ερευνητές ήταν η ικανότητα του ATP και του NADPH να εξουδετερώνουν τις αντιδραστικές μορφές οξυγόνου, οι οποίες στα ζώα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. Στο τελικό πείραμα της μελέτης, εργάστηκαν με ποντίκια στα οποία χορήγησαν ένα κολλύριο που προκαλεί ξηροφθαλμία, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη παραγωγή δακρύων και φλεγμονή του κερατοειδούς.

Μια εβδομάδα αργότερα, έδωσαν στα πειραματόζωα ένα κολλύριο με θυλακοειδή, οπότε η παραγωγή δακρύων αυξήθηκε και ο κερατοειδής επουλώθηκε -σε αντίθεση με τα ποντίκια της ομάδας ελέγχου, στα οποία αντί για θυλακοειδή χορηγήθηκε σκέτος φυσιολογικός ορός και ο κερατοειδής τους λέπτυνε κατά περίπου 30%.

Τα ευρήματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά ώστε οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να οργανώσουν μια μικρή κλινική δοκιμή για να εξετάσουν την ασφάλεια και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της προσέγγισης. Οπως υπολογίζουν, μια χούφτα σπανάκι θα αρκούσε για την κάλυψη 50 ασθενών για έναν μήνα.

Σχεδιάζουν επίσης να πειραματιστούν με τη μεταμόσχευση φυτικών οργανιδίων σε άλλους ιστούς πέρα από τον κερατοειδή. Ποιος ξέρει; Ίσως για την αντιμετώπιση κάποιων παθήσεων το μόνο που θα χρειάζεται κανείς στο μέλλον είναι να βγει στο φως.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Economy
Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

inWellness
inTown
Stream science
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ειδικός Συνεργάτης
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies