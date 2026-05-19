19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Από πού κατάγεται το βαμβάκι; Γενετική μελέτη υφαίνει μια ιστορία χιλιετιών
Επιστήμες 19 Μαΐου 2026, 14:36

Από πού κατάγεται το βαμβάκι; Γενετική μελέτη υφαίνει μια ιστορία χιλιετιών

Το βαμβάκι καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό την Εποχή του Λίθου.

Γνωστό για την αντοχή του και την άνεση που προσφέρει, το βαμβάκι χρησιμοποιείται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φυτική ίνα και είναι η πιο επικερδής καλλιέργεια φυτού που δεν θεωρείται τρόφιμο.

Τέσσερα είδη βαμβακιού καλλιεργούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο, όμως ένα από αυτά, το  Gossypium hirsutum, κυριαρχεί με μερίδιο 90% στην παγκόσμια παραγωγή.

Νέα γενετική μελέτη ιχνηλατεί την εξημέρωση αυτού του πολύτιμου είδους και διαπιστώνει ότι εξημερώθηκε πριν από 4 με 7 χιλιάδες χρόνια στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου Γιουκατάν στο Μεξικό.

Στην περιοχή κατοικούσαν εκείνη την εποχή αγρότες της Εποχής του Χαλκού, πολύ πριν εμφανιστεί ο πολιτισμός των Μάγια.

Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα συγκρίνοντας το γονιδίωμα της εξημερωμένης ποικιλίας με άγρια φυτά από το Γιουκατάν, τη Φλόριντα και τα νησιά του Πουέρτο Ρίκο και της Γουαδελούπης στην Καραϊβική.

«Τα άγρια φυτά βαμβακιού είναι ξυλώδεις, πολυδιακλαδισμένοι θάμνοι ή μικρά δέντρα. E;inai μακρόβια, με σχετικά αραιή ανθοφορία και μικρότερα άνθη, καρπούς και σπόρους σε σύγκριση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες» δήλωσε στο Reuters ο Τζόναθαν Ουέντελ του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Άιοβα, ο Jonathan Wendel, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο PNAS.

Οι ίνες του βαμβακιού «είναι απλώς μονοκύτταρα τριχίδια του σπόρου, αποτελούν όμως ένα από τα πιο ακραία και αξιοθαύμαστα κύτταρα των φυτών» σχολίασε ο ερευνητής.

«Οι πρώτοι υφαντουργοί έγνεθαν τις ίνες με το χέρι και τη χρησιμοποιούσαν για να υφαίνουν υφάσματα, δίχτυα για ψάρεμα, σχοινιά και άλλα προϊόντα» ανέφερε η Κορίν Γκρόγερ του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Άιοβα.

Συρρίκνωση της γονιδιαής δεξαμενής

To βαμβάκι Gossypium hirsutum μεταφέρθηκε σε όλο τον κόσμο μετά την άφιξη των ισπανών κατακτητών στην Αμερική τον 1υ6ο αιώνα. Σήμερα, η Κίνα, η Ινδία, οι ΗΠΑ και η Βραζιλία είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι σημερινές καλλιεργούμενες ποικιλίες βαμβακιού διαπιστώθηκε ότι φέρουν πολύ μικρότερη γενετική ποικιλομορφία σε σχέση με τη γενετική δεξαμενή των άγριων προγόνων τους, κάτι που συμβαίνει συχνά σε εξημερωμένα είδη φυτών αλλά και ζώων.

Η μείωση της ποικιλότητας, προειδοποιούν οι ερευνητές, περιορίζει την ικανότητα του είδους να προσαρμόζεται σε μεταβολές του περιβάλλοντος, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Από προηγούμενες μελέτες είναι γνωστό  ότι ένα δεύτερο είδος βαμβακιού, το Gossypium barbadense που αντιστοιχεί σήμερα στο 5% της παγκόσμιας παραγωγλης, κατάγεται από το Περού  ή το Εκουαδόρ.

Μικρότερες ποσότητες παράγονται από δύο άλλα είδη, το Gossypium arboreum που κατάγεται από την Ινδία και το Gossypium herbaceum που προέρχεται από την υποσαχάρια Αφρική Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ τα πρώρα εκκοκκιστήρια βαμβακιού, μηχανές που αυτοματοποίηαν τον διαχωρισμό των σπόρων από τις ίνες του βαμβακιού. Αυτό αύξησε δραματικά την ταχύτητα επεξεργασίας και κατέστησε την καλλιέργεια βαμβακιού εξαιρετικά κερδοφόρα.

Όπως σχολίασε η Γκρόβερ «το βαμβάκι έχει μια περίπλοκη ιστορία, κυρίως λόγω της σύνδεσής του με τη δουλεία, την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών και την επέκταση των αυτοκρατοριών. Είναι όμως μια διαχρονική καλλιέργεια, συνυφασμένη με τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

