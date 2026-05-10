Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Επιστήμες 10 Μαΐου 2026, 10:00

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς τα σημάδια μιας επερχόμενης υγειονομικής κρίσης πληθαίνουν και γίνονται πιο ορατά. Οι πρόσφατοι, τραγικοί θάνατοι από τον ιό χαντά (hantavirus) στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius λειτούργησαν ως μια ζοφερή υπενθύμιση της διαρκούς απειλής που αποτελούν τα ζωονόσα παθογόνα. Παρότι ο συγκεκριμένος ιός δεν φέρει τα χαρακτηριστικά μετάδοσης για να πυροδοτήσει μια παγκόσμια πανδημία, η ανησυχία για το τι κρύβεται στο σκοτάδι έχει ενταθεί δραματικά. Το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται πλέον στους επιστημονικούς και ερευνητικούς κύκλους δεν είναι το εάν θα υπάρξει μια νέα πανδημία, αλλά το πόσο σύντομα θα χτυπήσει και από ποια ακριβώς πηγή θα προέλθει.

Οι ειδικοί παγκοσμίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για νέους, εξαιρετικά μεταδοτικούς αναπνευστικούς ιούς και επικίνδυνες μεταλλάξεις ζωονόσων

Σύμφωνα με μια άκρως διαφωτιστική και έγκυρη ανάλυση του οργανισμού Gavi (The Vaccine Alliance), η οποία δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2026 με τίτλο «Six major health threats that could shape 2026: here’s what experts are watching», η πιθανότητα μιας νέας πανδημίας θεωρείται πλέον σχεδόν απόλυτη. Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία συνθέτει πρωτογενή δεδομένα από κορυφαίους ιολόγους και επιδημιολόγους παγκοσμίως, υπογραμμίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια «τέλεια καταιγίδα».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση και την ταχύτατη εξάπλωση ενός νέου, άγνωστου και θανατηφόρου παθογόνου δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν πιο ιδανικές, καθιστώντας τον κίνδυνο πιο άμεσο και ασφυκτικό από ποτέ.

Ένα αναπόφευκτο χτύπημα: Το ερώτημα του “πότε”

Η πιθανότητα να ζήσουμε μια νέα παγκόσμια υγειονομική κρίση στο άμεσο μέλλον αξιολογείται ως εξαιρετικά υψηλή, σχεδόν βεβαιότητα. Τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια, οι συνεχιζόμενες πολεμικές συρράξεις και η ραγδαία επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό, ανεξέλεγκτο μείγμα. Εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια, αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες ασφυκτικού συνωστισμού με υποτυπώδεις ή ανύπαρκτες υποδομές υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα, σε τεράστιες γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη, τα πολύτιμα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης έχουν καταρρεύσει πλήρως. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ένα νέο παθογόνο θα μπορούσε να κάνει το εξελικτικό άλμα από τα ζώα στον άνθρωπο και να αρχίσει να μεταδίδεται αθόρυβα για εβδομάδες ή και μήνες, προτού καν γίνει αντιληπτό από τις διεθνείς υγειονομικές αρχές.

Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού.

Ο χρόνος πλέον λειτουργεί καθαρά εις βάρος μας. Η συχνότητα με την οποία καταγράφονται νέες, τοπικές εξάρσεις ασθενειών έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία εικοσαετία. Οι επιστήμονες που υπογράφουν τις τρέχουσες επιδημιολογικές αναφορές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ανοιχτά ότι η επόμενη μεγάλη απειλή ενδέχεται να είναι ήδη εδώ. Ίσως κάνει τα πρώτα της βήματα σε κάποια απομακρυσμένη κοινότητα ή, ακόμη πιθανότερα, σε μεγάλες βιομηχανικές κτηνοτροφικές μονάδες όπου η επαφή ανθρώπου και ζώου είναι καθημερινή και εξαιρετικά εντατική. Το 2026 αντιμετωπίζεται ρητά ως μια χρονιά κρίσιμης καμπής, όπου η δομική τρωτότητα των συστημάτων υγείας συναντά την πρωτοφανή κινητικότητα των πληθυσμών, μειώνοντας δραστικά τον όποιο διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης.

Η γρίπη των πτηνών: Η μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή

Όταν η επιστημονική συζήτηση στρέφεται στο «από τι ακριβώς» θα προκληθεί η επόμενη πανδημία, το βλέμμα όλων καρφώνεται αμέσως στο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών. Επί σειρά ετών, ο συγκεκριμένος ιός αποτελούσε απειλή αποκλειστικά για τα πτηνά, όμως η βιολογική του συμπεριφορά έχει αλλάξει ριζικά. Η πρωτοφανής γεωγραφική του εξάπλωση σε κάθε γωνιά του πλανήτη και, κυρίως, η νέα ικανότητά του να μολύνει πλέον θηλαστικά –από θαλάσσιους ελέφαντες μέχρι κοπάδια γαλακτοπαραγωγών βοοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες– αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το παθογόνο προσαρμόζεται με τρομακτική ταχύτητα.

Η επιστημονική ανησυχία δεν εδράζεται απλώς στη μόλυνση των ζώων, αλλά στην καταστροφική πιθανότητα μιας γενετικής ανασυνδυασμένης μετάλλαξης. Εφόσον ο H5N1 αποκτήσει την κρίσιμη ικανότητα να μεταδίδεται αποτελεσματικά, αερογενώς και γρήγορα από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Οι σποραδικές μολύνσεις ανθρώπων που καταγράφηκαν, όπως τα κρούσματα στο Μπανγκλαντές, επιβεβαιώνουν ότι ο ιός βρίσκεται σε συνεχή, επικίνδυνη τριβή με τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε αντίθεση με τον SARS-CoV-2, η θνητότητα του H5N1 στις λιγοστές καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπινων λοιμώξεων είναι ιστορικά εφιαλτική, ξεπερνώντας συχνά το πενήντα τοις εκατό.

Αθόρυβοι κίνδυνοι και η διαδικασία του Spillover

Πέρα από τους προφανείς “υπόπτους”, ο παγκόσμιος υγειονομικός χάρτης επανασχεδιάζεται βίαια λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι αρμποϊοί, όπως ο Δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα, παραδοσιακά περιορίζονταν αυστηρά σε τροπικές και υποτροπικές ζώνες. Ωστόσο, η σταθερή άνοδος της θερμοκρασίας και η αλλαγή των μοτίβων των βροχοπτώσεων έχουν επεκτείνει τεχνητά τα ενδιαιτήματα των κουνουπιών που τους μεταδίδουν. Ήδη καταγράφονται χρονιές ρεκόρ για τον Δάγκειο πυρετό, με τα δεδομένα να δείχνουν επιθετική συνέχιση αυτής της τάσης σε περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που κάποτε θεωρούνταν απολύτως απρόσβλητες.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές εστιάζουν ολοένα και περισσότερο σε ιούς που κυκλοφορούν “κάτω από το ραντάρ” της ευρείας δημοσιότητας. Ο Κορονοϊός των Σκύλων (CCoV) και ο ιός της Γρίπης D (Influenza D) αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Αυτά τα παθογόνα εντοπίζονται σε τεράστιους πληθυσμούς παραγωγικών ή οικόσιτων ζώων. Ειδικά για τη Γρίπη D, η διαπίστωση ότι μεγάλη μερίδα των εργαζομένων σε κτηνοτροφικά κοπάδια φέρει αντισώματα, αποδεικνύει ότι η μετάδοση στον άνθρωπο (η λεγόμενη διαδικασία του spillover) έχει ήδη συμβεί. Αυτό επιταχύνεται δραματικά από την αποψίλωση των δασών και την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, δημιουργώντας εν δυνάμει υγειονομικές “πυριτιδαποθήκες” που απλώς περιμένουν τη μία, μοιραία γενετική μετάλλαξη.

Ανοσολογικά ανυπεράσπιστοι απέναντι στο άγνωστο

Το πιο τρομακτικό ίσως στοιχείο αυτής της πολύπλοκης εξίσωσης, όπως τονίζεται εμφατικά και από την έκθεση του οργανισμού Gavi, είναι το γεγονός ότι η επόμενη πανδημία πιθανότατα θα αφορά έναν αναπνευστικό ιό απέναντι στον οποίο η ανθρωπότητα στο σύνολό της θα είναι «ανοσολογικά παρθένα» (immunologically naïve). Αυτός ο επιστημονικός όρος σημαίνει απλούστατα ότι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα δεν θα έχει απολύτως καμία προηγούμενη μνήμη ή προϋπάρχουσα άμυνα απέναντι στο παθογόνο. Όπως αποδείχθηκε με οδυνηρό τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν, η απουσία κυτταρικής ανοσίας σε έναν ταχέως μεταδιδόμενο αναπνευστικό ιό οδηγεί νομοτελειακά σε εκθετική διασπορά και πλήρη κατάρρευση των νοσοκομειακών και ιατρικών δομών.

Η ανάγκη για άμεση, προληπτική δράση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Η καλπάζουσα παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια, η δεδομένη κόπωση του κοινού από τα αυστηρά μέτρα προστασίας της προηγούμενης κρίσης και η χρόνια υποχρηματοδότηση των συστημάτων πρόληψης, δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο, παγκόσμιο κενό ασφαλείας. Η ουσιαστική ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης των ιών, η ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των κρατών για τον ενδελεχή έλεγχο των ζωονόσων και η ταχεία ανάπτυξη νέων, ευέλικτων τεχνολογιών εμβολίων αποτελούν τα μοναδικά πραγματικά μας όπλα. Το θεμελιώδες ερώτημα πια δεν είναι αν η φύση θα δοκιμάσει ξανά τις βιολογικές και κοινωνικές μας αντοχές, αλλά αν, όταν συμβεί αυτό, θα είμαστε στοιχειωδώς προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουμε με συντεταγμένο τρόπο.

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
