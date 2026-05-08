Η εξάπλωση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια και είχε ήδη συνδεθεί με τον θάνατο τριών επιβατών, έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία.

Το πλοίο κατευθύνεται προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να δέσει για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου και περιορισμού της επιδημικής διασποράς.

«Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία»

«Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία», δήλωσε ο καθηγητής και πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμώξεων, Νίκος Σύψας το πρωί της Παρασκευής, για τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν στο μοιραίο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στη Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία» είπε αρχικά.

«Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο», δήλωσε στη συνέχεια ο Νίκος Σύψας μιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Για το αν είναι εύκολο να περιοριστεί η συρροή κρουσμάτων απάντησε πως «ο ιός έχει ήδη διασπαρθεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται, όπως λόγου χάρη έχει ο κορωνοϊός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει. Οι χανταϊοί -γιατί είναι μια οικογένεια ιών, δεν είναι μόνο ένας ιός- είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν και στην Ελλάδα.

»Δεν έχει αυτή την ικανότητα να μεταδίδεται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσει πανδημία. Όμως μεταδίδεται, και ιδιαίτερα ο χανταϊός της Νοτίου Αμερικής, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη συρροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο. Έχει την ικανότητα δυστυχώς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά πιο εύκολα από ό,τι έχει ο αντίστοιχος χανταϊός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Και αυτό δημιουργεί συρροή κρουσμάτων».

«Δεν υπάρχει φάρμακο, ούτε εμβόλιο»

Ο κ. Σύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο, ούτε και εμβόλιο. «Απλώς να θυμόμαστε ότι αυτός ο χανταϊός, ο οποίος είναι στη Λατινική Αμερική, έχει μια θνητότητα η οποία φτάνει έως και το 30%». Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα ο γενικός χανταϊός έχει μέχρι 10%. «Είναι πολύ χαμηλότερη η θνητότητά του, αλλά είναι υψηλή, βεβαίως. 1 στους 3 είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και μπορεί ο ασθενής να καταλήγει στη Μονάδα Ιατρικής Θεραπείας. Αυτοί είναι οι μόνοι που βοήθεια μπορούμε να του δώσουμε».

Ο καθηγητής ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και τα ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν.

«Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα για να κηρύξουμε ότι έχει λήξει αυτή η συρροή κρουσμάτων. Επομένως, καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα μπροστά μας μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό», είπε.