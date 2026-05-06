Σύμφωνα με τους ερευνητές στην Αργεντινή, η βασική θεωρία για το πώς ξεκίνησε ο χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius εστιάζει σε ένα ολλανδικό ζευγάρι επιβατών.

Το ζευγάρι εικάζεται πως μολύνθηκε στην πόλη Ουσουάια κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για παρατήρηση πουλιών (bird-watching), όταν επισκέφθηκαν μια χωματερή και πιθανότατα ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα τρωκτικά. Μέχρι πρότινος, η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε καταγράψει ποτέ κρούσμα του ιού.

Η διαχείριση των επιβατών και η άφιξη στην Τενερίφη

Όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι της Γραναδίγια στην Τενερίφη μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών. Για τους επιβαίνοντες έχει εκπονηθεί το εξής σχέδιο:

Οι ξένοι επιβάτες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν απευθείας, χωρίς να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια της Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 23 άτομα είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο αρκετές ημέρες νωρίτερα στο νησί της Ανάληψης και επέστρεψαν στις χώρες τους χωρίς καμία αρχική υγειονομική επίβλεψη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Επιβεβαίωση από τον ΠΟΥ για 8ο κρούσμα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη και όγδοου κρούσματος, το οποίο αφορά έναν Ελβετό που είχε αποβιβαστεί πριν γίνει γνωστή η έκταση του προβλήματος.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η έξαρση οφείλεται στο «στέλεχος των Άνδεων», μια παραλλαγή του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό σύνδρομο, αυξάνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας έως και 40%.

Παράλληλα, τρία ακόμη ύποπτα κρούσματα αναμένεται να μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία.