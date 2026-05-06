Χανταϊός: Το σημείο «μηδέν» της μόλυνσης – Το μοιραίο bird-watching που έφερε τον ιό στο κρουαζιερόπλοιο
Ο θανατηφόρος χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο Hondius φέρεται να ξεκίνησε από ένα ολλανδικό ζευγάρι κατά τη διάρκεια παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή.
Σύμφωνα με τους ερευνητές στην Αργεντινή, η βασική θεωρία για το πώς ξεκίνησε ο χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius εστιάζει σε ένα ολλανδικό ζευγάρι επιβατών.
Το ζευγάρι εικάζεται πως μολύνθηκε στην πόλη Ουσουάια κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για παρατήρηση πουλιών (bird-watching), όταν επισκέφθηκαν μια χωματερή και πιθανότατα ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα τρωκτικά. Μέχρι πρότινος, η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε καταγράψει ποτέ κρούσμα του ιού.
Η διαχείριση των επιβατών και η άφιξη στην Τενερίφη
Όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι της Γραναδίγια στην Τενερίφη μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών. Για τους επιβαίνοντες έχει εκπονηθεί το εξής σχέδιο:
Οι ξένοι επιβάτες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν απευθείας, χωρίς να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία.
Οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια της Μαδρίτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 23 άτομα είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο αρκετές ημέρες νωρίτερα στο νησί της Ανάληψης και επέστρεψαν στις χώρες τους χωρίς καμία αρχική υγειονομική επίβλεψη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.
Επιβεβαίωση από τον ΠΟΥ για 8ο κρούσμα
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη και όγδοου κρούσματος, το οποίο αφορά έναν Ελβετό που είχε αποβιβαστεί πριν γίνει γνωστή η έκταση του προβλήματος.
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η έξαρση οφείλεται στο «στέλεχος των Άνδεων», μια παραλλαγή του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό σύνδρομο, αυξάνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας έως και 40%.
Παράλληλα, τρία ακόμη ύποπτα κρούσματα αναμένεται να μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία.
- Τι είναι και πώς μεταδίδεται: Ο χανταϊός (hantavirus) είναι μια οικογένεια ιών που μεταφέρονται κυρίως από τα τρωκτικά. Ο άνθρωπος μολύνεται συνήθως εισπνέοντας μικροσωματίδια από τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο τους (π.χ. σε κλειστούς ή βρώμικους χώρους).
- Συμπτώματα: Η λοίμωξη ξεκινά με απλά συμπτώματα γρίπης, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγίες. Ωστόσο, μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία στο σοβαρό Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό (HPS), το οποίο προκαλεί υγρό στους πνεύμονες και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας.
- Γιατί ανησυχεί τον ΠΟΥ το συγκεκριμένο κρούσμα: Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μεγάλη εξαίρεση όμως είναι το «στέλεχος των Άνδεων» (αυτό που ανιχνεύθηκε στο κρουαζιερόπλοιο), το οποίο είναι το μοναδικό που αποδεδειγμένα μπορεί να κολλήσει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον.
