Ένας άνδρας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius μολύνθηκε από τον χανταϊό και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός.

Από τον χανταϊό έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο

Ο άνδρας είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι από τον χανταϊό έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναχώρησε από την Αργεντινή με περίπου 150 ανθρώπους από 23 χώρες.

Την ίδια στιγμή η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη, δήλωσε ο επικεφαλής της Φερνάντο Κλαβίχο.

Το ολλανδικό πλοίο που διαχειριζόταν η εταιρεία Oceanwide Expeditions είχε αποπλεύσει την 1η Απριλίου από την Αργεντινή για κρουαζιέρα διάρκειας αρκετών εβδομάδων, με προορισμό την Ανταρκτική και διάφορα απομονωμένα νησιά του Νότιου Ατλαντικού. Μετά το ξέσπασμα του χανταϊού, η εταιρεία ενημέρωσε ότι εφάρμοσε το υψηλότερο επίπεδο αντίδρασης, με μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθηση των επιβατών και του προσωπικού.

Η δρ Μαρία Βαν Κέρκχοβε, διευθύντρια του τμήματος ετοιμότητας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ, δήλωσε ότι ο οργανισμός διερευνά πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στο πλοίο. Όπως εξήγησε, υποψιάζονται ότι το πρώτο μολυσμένο άτομο πιθανότατα προσβλήθηκε από τον ιό πριν επιβιβαστεί, ενώ έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο.

Τρία ύποπτα περιστατικά μεταφέρονται στην Ολλανδία

Τα τρία περιστατικά που κρίθηκαν ύποπτα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

«Τρεις ασθενείς ύποπτοι ως κρούσματα του χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο και κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να λάβουν ιατρική φροντίδα σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ακόμα ένας «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου.

Χανταϊός: Στέλεχος των Άνδεων

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής, Άαρον Μοτσοαλέντι, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της χώρας (NICD) έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», δήλωσε ο Μοτσοαλέντι.

Συνολικά, είναι γνωστά 38 στελέχη του χανταϊού και συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, και οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για να απομακρυνθούν από τη χώρα, ενημέρωσε ο ΠΟΥ.