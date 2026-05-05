Νότια Αφρική: Αναζητούνται 82 συνεπιβάτες γυναίκας που πέθανε από χανταϊό

Στην αναζήτηση περισσότερων από 80 επιβατών πτήσεις που επέβαινε και μια Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ όπου είχε μεταφερθεί, προχώρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε «γαστρεντερικά συμπτώματα». Ωστόσο, την επομένη ημέρα πήρε το αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης, πάνω στο πλοίο.

Είχε μολυνθεί από χανταϊό

Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυνθεί από χανταϊό. «Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών» του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Κάριν Μάρεϊ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μόνο μία πτήση την εβδομάδα εκτελείται από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης, στη μέση του Ατλαντικού. Η πτήση διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους εν λόγω επιβάτες ώστε να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Υγείας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει εντός των επόμενων ωρών από το Πράσινο Ακρωτήριο με προορισμό είτε τα Κανάρια Νησιά, είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του ΠΟΥ.