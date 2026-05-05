Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Η αγωνία συνεχίζεται για τους επιβάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου έχουν καταγραφεί επτά πιθανά κρούσματα χανταϊού, τρεις θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το κρουαζιερόπλοιο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι όπου και παραμένει αγκυροβολημένο αφού οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού

Να σημειωθεί ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ότι όλοι οι θάνατοι οφείλονται στον χανταϊό.

Δύο κρούσματα χανταϊού επιβεβαιώθηκαν, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την σοβαρή ασθένεια ενός Βρετανού υπηκόου.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, η οποία διαχειριζόταν το πλοίο MV Hondius, δήλωσε ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών, καθώς και ένας Γερμανός υπήκοος, έχασαν τη ζωή τους.

Ο ιός έχει επιβεβαιωθεί στην περίπτωση του 69χρονου Βρετανού υπηκόου που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική, και υπήρχε στην Ολλανδέζα που πέθανε. Τα αίτια θανάτου των άλλων επιβατών διερευνώνται.

Ένα μέλος του πληρώματος χρειάζεται «επείγουσα» ιατρική περίθαλψη, ενώ ένας άλλος επιβάτης νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ο ιός συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω των κοπράνων, του σάλιου ή των ούρων τους . Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Σπάνια μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Εκτός από τον Βρετανό υπήκοο που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει προσβληθεί από τον ιό hantavirus, ένα Βρετανό μέλος πληρώματος είναι μεταξύ των πέντε ακόμη ύποπτων κρουσμάτων που συνδέονται με το πλοίο και διερευνώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Το πλοίο MV Hondius βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου και έχει 149 άτομα από 23 χώρες.

Ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχε και ένας Έλληνας, σύμφωνα με την λίστα των επιβατών που έδωσε η εταιρεία.

«Η ατμόσφαιρα στο MV Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά ψύχραιμους», ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

Σχέδια για απεγκλωβισμό των επιβατών

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για αεροδιακομιδή ασθενών με εξειδικευμένα ιατρικά αεροσκάφη, ενώ εξετάζεται και η μεταφορά του πλοίου στα Κανάρια Νησιά, ώστε να πραγματοποιηθούν αποβιβάσεις και ενδελεχείς ιατρικοί έλεγχοι.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την επιδημιολογική διερεύνηση.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ. Χανς Ανρί Π. Κλούγκε, δήλωσε ότι «οι μολύνσεις από ιούς χανταϊού είναι ασυνήθιστες».

«Ενώ είναι σοβαρή σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς».

Μαρτυρίες επιβατών

Ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται και ο Αμερικανός travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακολούθους στο Instagram. Ο άνδρας δημοσίευσε πριν μερικές ώρες βίντεο στα social media, περιγράφοντας με δάκρυα στα μάτια τη δραματική κατάσταση στο πλοίο.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius και ό,τι συμβαίνει είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», είπε προσθέτοντας: «Δεν είμαστε απλώς μια είδηση, ένας τίτλος σε άρθρο. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω».

Επίσης ανέφερε ότι αυτό που «θέλουμε είναι να πάμε σπίτι».

Ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στο BBC: «Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ένα αεροπλάνο είναι καθ’ οδόν και μόλις φτάσει εδώ, τρία άτομα θα εκκενωθούν από το πλοίο και θα μεταφερθούν κατευθείαν στην Ευρώπη».

«Τότε οι υπόλοιποι σχεδόν σίγουρα θα πλεύσουμε προς τα Κανάρια Νησιά».

«Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου σαφώς δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί μας. Αυτά ακούμε από τον καπετάνιο και το προσωπικό. Από όσο μπορώ να δω, η ατμόσφαιρα (στο πλοίο) είναι αρκετά καλή».

«Αν είναι όλοι χανταϊοί, τότε η μετάδοση είναι λίγο μυστηριώδης. Μας έχουν ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν τρωκτικά στο πλοίο και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολη/σπάνια.»

«Ας ελπίσουμε ότι οι άλλοι ασθενείς που βρίσκονται στο πλοίο θα εξεταστούν σύντομα και τότε θα γνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει».

