Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει

Περίπου 150 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι, όταν τρία άτομα – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα αρρώστησαν, μεταξύ των οποίων και ένας Βρετανός που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα και νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θάνατοι αποδίδονται σε πιθανή έξαρση ενός ιού, του χανταϊού.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, στην πρώτη της επίσημη τοποθέτηση για την κρίση, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» στο πλοίο MV Hondius, το οποίο εκτελεί ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Επίσης δύο μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου είναι επίσης άρρωστα και χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη, αναφέρει η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Σε νέα ανακοίνωσή της σχετικά με τα μέτρα πρόληψης ενάντια σε πιθανή εξάπλωση του χανταϊού προχώρησε σήμερα η πλοιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

«Εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία τονίζει ότι στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα, που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες.

Σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP, το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι «μελετάει τώρα τις πιθανότητες ιατρικής απομάκρυνσης ορισμένων ανθρώπων από το πλοίο». «Αν αυτό αποδειχθεί δυνατό, το υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει τον συντονισμό», δήλωσε εκπρόσωπος.

Μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών επιβατών, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.

«Η αποβίβαση και η ιατρική διάγνωση όλων των ασθενών απαιτούν έναν συντονισμό με τις τοπικές αρχές υγείας, με τις οποίες βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση», δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που μεταδίδεται εν γένει στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. Ωστόσο ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Oceanwide Expeditions.

Κανένα κρούσμα χανταϊού δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί όσον αφορά τους δύο επιβάτες που παρουσιάζουν συμπτώματα για τα οποία χρήζουν ακόμη περίθαλψης επί του πλοίου.

«Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχέση αποτελούν τώρα αντικείμενο έρευνας», σημείωσε η εταιρεία.

Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ⁠δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων.

Ωστόσο, οι αρχές ​του νησιωτικού κράτους του Πράσινου Ακρωτηρίου δήλωσαν ότι δεν επέτρεψαν στο MV Hondius, που φέρει ολλανδική σημαία, να αγκυροβολήσει ως προληπτικό μέτρο, με «στόχο την προστασία της εθνικής δημόσιας υγείας».

«Δεν είμαστε πρωτοσέλιδα»

«Δεν είμαστε απλά πρωτοσέλιδα: είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι», δήλωσε ο Τζέικ Ρόσμαριν, ένας αμερικανός ταξιδιωτικός μπλόγκερ, σε μια συγκινητική ανάρτηση βίντεο στο Instagram από το πλοίο τη Δευτέρα.

«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο», πρόσθεσε.