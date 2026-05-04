Τι είναι ο χανταϊός από τον οποίο πέθαναν τρεις επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Συμπτώματα και τρόποι μετάδοσης

Ο χανταϊός είναι ύποπτος για την πρόκληση επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία έχει σκοτώσει τρία άτομα και έχει αρρωστήσει άλλα.

Η επιδημία εκδηλώθηκε στο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι.

Τι είναι ο χανταϊός

Μελέτες δείχνουν ότι οι χανταϊοί υπάρχουν εδώ και αιώνες, με επιδημίες που έχουν καταγραφεί στην Ασία και την Ευρώπη.

Η ασθένεια τράβηξε την προσοχή πέρυσι, μετά τον θάνατο της συζύγου του εκλιπόντος ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, Μπέτσι Αρακάουα, από λοίμωξη από ιό χανταϊού στο Νέο Μεξικό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη λεπτομερείς έρευνες για την επιδημία στα κρουαζιερόπλοια, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων και επιδημιολογικών ερευνών.

Τα συμπτώματα και τι μπορεί να προκαλέσει

Τα συμπτώματα σύμφωνα με στοιχεία από το jamanetwork.com εμφανίζονται τουλάχιστον 1 εβδομάδα μετά την έκθεση στον ιό, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και 8 εβδομάδες για να εμφανιστούν.

Στο δυτικό ημισφαίριο (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ), ο ιός μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό σύνδρομο.

Οι ασθενείς αρχικά έχουν συμπτώματα γρίπης, όπως πυρετό, ρίγη, κόπωση, μυϊκούς πόνους και πονοκέφαλο, και πολλοί εμφανίζουν κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετο ή διάρροια. Περίπου 4 έως 10 ημέρες αργότερα, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν βήχα και δύσπνοια που μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα, προκαλώντας σοβαρή ασθένεια.

Μεταξύ των ασθενών με πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα, περίπου το ένα τρίτο πεθαίνουν.

Κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία, ο ιός μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο. Οι ασθενείς μπορεί αρχικά να έχουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, πόνο στην πλάτη, κοιλιακό άλγος και ναυτία, ενώ ορισμένοι μπορεί να εμφανίσουν θολή όραση, ερυθρότητα των ματιών, εξάνθημα και έξαψη στο πρόσωπο.

Τα μεταγενέστερα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν εσωτερική αιμορραγία (αιμορραγία), χαμηλή αρτηριακή πίεση και νεφρική ανεπάρκεια. Ο κίνδυνος θανάτου από αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από 1% έως 15% ανάλογα με τον συγκεκριμένο ιό.

Ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά και σπανιότερα από ανθρώπους

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο ή τα περιττώματά τους, ιδιαίτερα όταν το υλικό διαταράσσεται και μεταδίδεται στον αέρα, γεγονός που ενέχει κίνδυνο εισπνοής.

Οι άνθρωποι συνήθως εκτίθενται στον χανταϊό γύρω από τα σπίτια, τις καλύβες ή τα υπόστεγα τους, ειδικά όταν καθαρίζουν κλειστούς χώρους με ελάχιστο αερισμό ή εξερευνούν περιοχές όπου υπάρχουν περιττώματα ποντικιών.

Τα περισσότερα κρούσματα

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι, ενώ σπάνια συμβαίνει, οι χανταϊοί μπορούν επίσης να εξαπλωθούν απευθείας μεταξύ ανθρώπων.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ άρχισαν να παρακολουθούν τον ιό μετά από ένα ξέσπασμα του 1993 στην περιοχή Four Corners – την περιοχή όπου συναντώνται η Αριζόνα, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό και η Γιούτα.

Ένας οξυδερκής γιατρός της Ινδικής Υπηρεσίας Υγείας ήταν αυτός που πρώτος παρατήρησε ένα μοτίβο θανάτων μεταξύ νέων ασθενών, δήλωσε στο AP η Μισέλ Χάρκινς, πνευμονολόγος στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, η οποία εδώ και χρόνια μελετά την ασθένεια και βοηθά τους ασθενείς.

Τα περισσότερα κρούσματα στις ΗΠΑ βρίσκονται σε δυτικές πολιτείες. Το Νέο Μεξικό και η Αριζόνα είναι εστίες, είπε η Χάρκινς, πιθανώς επειδή οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες για συναντήσεις ποντικού-ανθρώπου σε αγροτικές περιοχές.