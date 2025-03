Ο 95χρονος ηθοποιός Τζιν Χάκμαν, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού τον Φεβρουάριο, πέθανε από καρδιοπάθεια, χρόνια υπέρταση, αναπνευστική νόσο και προχωρημένο στάδιο Αλτσχάιμερ, ανακοίνωσε η ιατροδικαστική υπηρεσία (το ζευγάρι, στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω).

Η σύζυγός του, η πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, 65 ετών, πέθανε πιθανότατα μία εβδομάδα νωρίτερα, από πνευμονικό σύνδρομο οφειλόμενο σε χανταϊό.

