Πέθανε ο σταρ του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν – Βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του

Ο θρυλικός αστέρας του Χόλιγουντ, Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αράκουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ποια ήταν τα αίτια του θανάτου του ζευγαριού

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε, Adan Mendoza, δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την αιτία θανάτου ούτε ανέφερε το πότε ενδέχεται να απεβίωσε το ζευγάρι, όταν ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας προκαταρκτικής έρευνας θανάτου, περιμένοντας την έγκριση ενός εντάλματος έρευνας», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Σάντα.

Ο Χάκμαν είχε μόλις συμπληρώσει τα 95 του χρόνια στα τέλη Ιανουαρίου. Γεννημένος στην Καλιφόρνια στις 30 Ιανουαρίου 1930, είχε καταταγεί στον στρατό σε ηλικία 16 ετών, έχοντας δηλώσει ψευδή ηλικία, και υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια και έξι μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, επέστρεψε στην Καλιφόρνια και αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική, αφού έζησε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη.

Τα Όσκαρ, οι Χρυσές Σφαίρες και η λαμπερή διαδρομή

Ο Τζιν Χάκμαν βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1971 «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία», καθώς και με Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1992 «Οι ασυγχώρητοι»

Ο Χάκμαν που έχει αποσυρθεί από τα κινηματογραφικά δρώμενα από το 2004 είναι επίσης συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων. Έγινε γνωστός το 1967 με την ερμηνεία του στην ταινία Μπόνι και Κλάιντ (Bonnie & Clyde).

Άλλες του αξιόλογες ταινίες περιλαμβάνουν τις: Ποτέ δεν τραγούδησα για τον πατέρα μου (I Never Sang for My Father, 1970), Ο άνθρωπος από τη Γαλλία (The French Connection, 1971), Η συνομιλία (The Conversation, 1974), Σούπερμαν (Superman, 1978, Πάθος για το μπάσκετ (Hoosers, 1986), Ο Μισσισσιπής καίγεται (Mississippi Burning, 1989), Οι ασυγχώρητοι (Unforgiven, 1992), Η φίρμα (The Firm, 1993), Πιάστε τον κοντό (Get Shorty, 1995), Οικογένεια Τενενμπάουμ (The Royal Tenenbaums, 2001) και Καρδιοκατακτητές (Heartbreakers, 2001).

Ο Χάκμαν έχει επίσης βραβευτεί με τρεις Χρυσές Σφαίρες και με δυο Βραβεία BAFTA.