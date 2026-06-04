ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη διαφωνία του και με τον χρόνο που εκκινούν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, δηλαδή στην «καρδιά του καλοκαιριού» και τη διαφωνία του με τη δίμηνη προθεσμία, για να παραδώσει την έκθεσή της η Επιτροπή Αναθεώρησης που θα συγκροτηθεί, διατύπωσε το ΚΚΕ, κατά τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

«Η πρόταση θέτει κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, και γι΄αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιδιώκει η συζήτηση να γίνει με fast track διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να είναι κλειστά τα πανεπιστήμια», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης.

Τι αναφέρει το ΚΚΕ

Ο βουλευτής προειδοποίησε ωστόσο ότι η επιδίωξη να περάσουν κάτω…από τα ραντάρ οι επιχειρούμενες αλλαγές, δεν θα πετύχει γιατί οι προτάσεις αυτές θα «βγάλουν στο δρόμο» και τους φοιτητές και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ενόψει της απόφασης της ολομέλειας, την προσεχή Τετάρτη, για την προθεσμία των δύο μηνών που θα έχει μπροστά της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, αναμένεται να γίνει συζήτηση στην οποία θα έχουν δικαίωμα λόγου τα κόμματα, ενώ το πιθανότερο είναι να αξιοποιήσουν τη συζήτηση και πολιτικοί αρχηγοί.

Η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του Συντάγματος έχει καταστεί σαφής πριν και από τις εθνικές εκλογές του 2023.

«Όλοι συνεπώς γνωρίζαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση, όχι μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά και οι θεσμικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι», δήλωσε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον athina 9,84, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης σημειώνοντας ότι στη διαβούλευση που έγινε τους προηγούμενους μήνες συμμετείχαν φορείς όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η ΚΕΔΕ, οι συνταγματολόγοι, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε επίσης ότι «μόνο στην εσωτερική διαβούλευση» δεκάδες βουλευτές, περίπου 60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν προτάσεις.

«Εμείς επεξεργαστήκαμε συνθετικά αυτές τις προτάσεις και καταλήξαμε σε 30 και πλέον άρθρα τα οποία αποτελούν τη βάση της συζήτησης, δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καινούργια πρόταση, η οποία είναι επαρκώς νομικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη», είπε ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι «ο στόχος της Βουλής είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν αλλά όχι πώς θα αλλάξουν».