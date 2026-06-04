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Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 04 Ιουνίου 2026, 13:46

Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή

«Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», λέει η Έφη Αχτσιόγλου

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«Το κοινωνικό αίτημα και το μείζον σήμερα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΑΝΤ1, «αυτή η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει να συμβεί υπό οποιουσδήποτε όρους, αλλά από αριστερή σκοπιά. Δηλαδή, να υπάρξει ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, να υπάρξει μία άλλη αντιμετώπιση της ακρίβειας που σαρώνει τα νοικοκυριά και κυρίως να επανέλθει αυτό που ονομάζουμε κράτος δικαίου στη χώρα, θεσμοί δηλαδή και δικαιοκρατικές εγγυήσεις που έχουν διαλυθεί τα τελευταία χρόνια από τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Αυτό απαιτούν οι πολίτες», υπογράμμισε.

Η Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε ότι «πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει ένας πολιτικός πόλος που να έχει δύο χαρακτηριστικά:

  • »Πλήρως αντιπαραθετικό πολιτικό πρόγραμμα με τη ΝΔ σε όλα τα επίπεδα.
  • »Κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να υπάρξει πλειοψηφική συσπείρωση η οποία θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή».

Επισήμανε, μάλιστα, πως «το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», ανέφερε, τονίζοντας, ωστόσο, πως «από τις πρώτες μέρες της ανακοίνωσης του κόμματος φαίνεται ότι υπάρχει μία κινητοποίηση και αυτό είναι κρίσιμο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα στην κεντροαριστερά υπήρχε ένα βάλτωμα».

Για την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά και την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε πως «μετά τη στρατηγική διαφωνία και το αδιέξοδο στη Νέα Αριστερά, με δεδομένη την πολιτική μου διαδρομή και την πολιτική μου ευθύνη, θεώρησα ότι υπό της παρούσες συνθήκες, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει στη Βουλή ένας φορέας στον οποίο θα είμαι ενταγμένη και θα με εκφράζει, δεν θα είχε νόημα για μένα να παραμείνω βουλευτής» και προσέθεσε: «Καθόλου δεν υποτιμώ την άποψη των συντρόφων που έχουμε ίδια πολιτική αντίληψη, οι οποίοι θεωρούν ότι αξίζει να μείνουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές να δίνουν μάχες μέσα στη Βουλή».

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Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

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Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
Στην Κύπρο 04.06.26

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν

Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν νοσηλεία για την τροφική δηλητηρίαση υπήρχαν παιδιά - Οι καλεσμένοι είχαν βρεθεί στη γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό

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ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μια αλήθεια πάντα πολιτική
Επιστημολογική στροφή 04.06.26

Μια αλήθεια πάντα πολιτική

Ένα πρόσφατο βιβλίο ασχολείται με το γιατί σήμερα η πολιτική μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο ερώτημα για την αλήθεια των διαφόρων τοποθετήσεων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
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