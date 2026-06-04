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Παναθηναϊκός: Ο Γένσεν σε πρώτο πλάνο για τον «άξονα»
Ποδόσφαιρο 04 Ιουνίου 2026, 15:02

Παναθηναϊκός: Ο Γένσεν σε πρώτο πλάνο για τον «άξονα»

Ο Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ αρέσει στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και στον Γιάκομπ Νίστρουπ και αυτό θα φέρει εξελίξεις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
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Ο Ματίας Γένσεν δεν αποτελεί άλλο ένα όνομα ποδοσφαιριστή που έμεινε στα «αδιάβαστα» στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Δανός μέσος απασχολεί τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού από τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο οι συζητήσεις με τη Μπρέντφορντ για μία συμφωνία δεν τελεσφόρησαν όμως η περίπτωση του δεν σβήστηκε. Απεναντίας, ο Γένσεν τέθηκε στα υπόψη, του νέου προπονητή, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Το «In» έμαθε ότι ο Νίστρουπ εκφράστηκε με κολακευτικά λόγια για τον Γένσεν και τάχθηκε υπέρ της απόκτησης του. Όχι επειδή είναι συμπατριώτες, αλλά λόγω της αξίας του 30χρονου χαφ. Ο Γένσεν είναι ένα μοντέρνο «οχτάρι» και ξεχωρίζει στο πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Ήταν τόσο καλός στην προηγούμενη σεζόν, που οι οπαδοί της Μπρέντφορντ τον ψήφισαν πολυτιμότερο παίκτη. 

Στην υπόθεση του Γένσεν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Το συμβόλαιο του παίκτη έληγε στις 30 Ιουνίου. Η Μπρέντφορντ διατηρούσε οψιόν ανανέωσης για τον Δανό χαφ για άλλον έναν χρόνο και την εξάσκησε εντός της προθεσμίας. Η επίσημη ανακοίνωση εκδόθηκε την Κυριακή, «πακέτο» στους Γένσεν, Χένρι και Ντα Σίλβα.

Φυσικά, η ανανέωση δεν εξέπληξες τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη, αφού η Μπρέντφορντ δεν θα επέτρεπε να χάσει δωρεάν τον «ιθύνοντα νου» της μεσαίας γραμμής της.

Ο Γένσεν θετικός για τον Παναθηναϊκό

Από την άλλη, η παραμονή του Γένσεν στην αγγλική πόλη δεν θεωρείται σίγουρη. Η Μπρέντφορντ επεδίωξε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Δανού χαφ για περισσότερα χρόνια, αλλά ο ποδοσφαιριστής απέρριψε την πρόταση. Τώρα οι «μέλισσες» συζητούν την πώληση του, εφόσον ικανοποιηθούν οικονομικά, ενώ και ο Γένσεν θα ήθελε να διεκδικήσει τίτλους και να παίξει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Προοπτικές που του παρέχει ο Παναθηναϊκός.

Η μεταγραφή του Γένσεν θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από τις αξιώσεις της Μπρέντφορντ. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού διατηρεί επικοινωνία με την πλευρά του 30χρονου χαφ και περιμένει περισσότερες πληροφορίες. Μέχρι πρότινος, ο μάνατζερ του Γένσεν δεν είχε ενημέρωση από τους Άγγλους για συγκεκριμένες απαιτήσεις, αφού συντηρούταν το θέμα μίας νέας συμφωνίας με τον πελάτη του. Πλέον, αυτό το ζήτημα δεν προχώρησε και η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε τη μονομερή ανανέωση.

Πάντως, ο Νίστρουπ στις επαφές που είχε στην Αθήνα με τα στελέχη της ΠΑΕ, υπέδειξε τον Γένσεν ως έναν από τους βασικούς στόχους για τη μεσαία γραμμή. Η μεταγραφή του δεν θα είναι εύκολη, αλλά η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει την πρόθεση να την υλοποιήσει.

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