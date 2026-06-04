Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς

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Έναν εντυπωσιακό πολιτικό καμβά ανεξάρτητων βουλευτών, ποικίλων αντιλήψεων και αποχρώσεων έχουν διαμορφώσει οι αλεπάλληλες κομματικές διεργασίες του πολιτικού συστήματος εντός των τειχών του κοινοβουλίου. Η παρούσα Βουλή αριθμεί πλέον, μετά και την επίσημη αποχώρηση των προερχόμενων από την Νέα Αριστερά, 40 ανεξάρτητους βουλευτές, παρότι διατηρεί την πρωτοτυπία να λειτουργεί εδώ και καιρό με 297 και όχι 300 (έχασαν την έδρα από το εκλογοδικείο οι «Σπαρτιάτες» Στίγκας, Δημητριάδης και Ζερβέας).

Πρόκειται για τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη (που προφανώς δεν λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά κόμματος), μπροστά από το ΠΑΣΟΚ που διατηρεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 32 βουλευτές.

Από πού προέρχονται οι ανεξάρτητοι;

Η πλειοψηφία των ανεξάρτητων βουλευτών (21) προέρχονται από την κοινή πολιτική μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω των επιλογών που έκαναν στις διαδοχικές διασπάσεις που πέρασε τα τελευταία χρόνια η Κουμουνδούρου, ξεκινώντας από την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη και καταλήγοντας, αυτές τις μέρες, στη δημιουργία από τον Αλέξη Τσίπρα της ΕΛΑΣ ως ανταγωνιστικής δύναμης στην κεντροαριστερά. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει δώσει σήμα για παραιτήσεις όσων επιθυμούν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος στις επικείμενες εκλογές, προμηνύουν πως ο αριθμός αυτών που θα αποχωρήσουν από τη Βουλή αλλά και θα ανεξαρτητοποιηθούν θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο – ίσως και δραματικά – το επόμενο διάστημα.

Οι ανεξάρτητοι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Αθηνά Λινού, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Έφη Αχτσιόγλου (θα αντικατασταθεί τις επόμενες μέρες από τον Γιάννη Δραγασάκη), Ραλλία Χρηστίδου, Θεανώ Φωτίου, Θοδωρής Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου, Γιώτα Πούλου, Μερώπη Τζούφη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Αλέξης Χαρίτσης, Ζεϊμπέκ Χουσείν, Θεοδώρα Τζάκρη, Φερχάντ Οζγκιούρ, Γιάννης Σαρακιώτης, Πέτη Πέρκα, Κυριακή Μάλαμα και Παύλος Πολάκης. Από αυτούς, οι 8 αρχικά πήγαν στον Κασσελάκη, αλλά στο πέρασμα του χρόνου έμειναν 5, ενώ άλλοι 12 διαμόρφωσαν τη Νέα Αριστερά, από την οποία, στη συνέχεια, αποχώρησαν 7 διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα.

Είναι δεδομένο πάντως πως τα παραπάνω ονόματα, το επόμενο διάστημα, θα συνεχίσουν να έχουν έντονη κινητικότητα, προκειμένου να βρουν την επόμενη πολιτική τους στέγη, είτε αυτή είναι για κάποιους το κόμμα Τσίπρα είτε άλλοι σχηματισμοί και συνεργασίες στο κέντρο και τα αριστερά. Στους παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν δυνητικά και οι 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και τις επιλογές που θα γίνουν για αυτόνομη ή μη πορεία του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Οι υπόλοιποι 19 ανεξάρτητοι προέρχονται από το σύνολο των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο, πιστό στον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από ανακατατάξεις και συσχετισμούς.

Απώλειες έχει καταγράψει η ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά (που αναμένεται να ιδρύσει νέο κόμμα), αλλά και τον Μάριο Σαλμά που λειτουργεί αυτόνομα εδώ και πολύ καιρό. Το ΠΑΣΟΚ που έχει κάνει χρήση της δεξαμενής των ανεξάρτητων, με την προσχώρηση σε αυτό της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά, έχει καταγράψει τις απώλειες των Παρασκευαΐδη και Μπαράν, η Ελληνική Λύση έχει χωρίσει οριστικά τα «τσανάκια» της με τον Παύλο Σαράκη (που δεν έχει βρει πολιτική στέγη), ενώ από τη Νίκη έχουν αποχωρήσει οι Βρεττός και Παπαδόπουλος. Ειδικά για τον ακτιβιστή του εθνοπατριωτισμού της Πινακοθήκης, Νίκο Παπαδόπουλο, οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε σε επαφή με το νέο κόμμα Καρυστιανού, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία λόγω διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων στο ζήτημα των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών.

Μεγάλες ανακατατάξεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ξεκίνησε την κοινοβουλευτική της θητεία με 8 βουλευτές και εδώ και λίγους μήνες κινείται στη «ζώνη του λυκόφωτος» των 5. Από το κόμμα, αποχώρησαν σχεδόν άμεσα οι Χουρδάκης και Παπαιωάννου (με τον πρώτο να πηγαίνει στον Κασσελάκη), ενώ πρόσφατα έφυγε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία με δημόσιες δηλώσεις της κοιτά ανοιχτά προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα.

Ξεχωριστό πολιτικό κεφάλαιο αποτελούν οι εναπομείναντες ανεξάρτητοι βουλευτές των «Σπαρτιατών», από τους οποίους ήδη οι Χαλκιάς και Κόντης έχουν έρθει κοντά με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου (ο Χαλκιάς θεωρείται ήδη μέλος της), οι Κατσιβαρδάς και Φλώρος κινούνται πέριξ αλλά όχι εντός της ΝΔ (ψηφίζουν συστηματικά τις θέσει της πλειοψηφίας, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ένταξής τους σε αυτήν), οι Δημητροκάλης, Μανούσος και Βαλτογιάννης έχουν σχηματίσει τη δική τους μικρο-ομάδα (ενδεχομένως να περιμένουν και τον Κασιδιάρη), ενώ οι Ασπιώτης και Γαυγιωτάκης έχουν χαράξει αυτόνομη και μοναχική πορεία.