Βουλή: Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι – Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα
Πολιτική Γραμματεία 16 Φεβρουαρίου 2026, 23:30

Βουλή: Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι – Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα

Οι βουλευτές που εγκατέλειψαν τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν ή έχουν διαγραφεί, φθάνουν στους 27 μετά την «καρατόμηση» του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Spotlight

Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν το τρίτο «κόμμα», με τον αριθμό τους να αυξάνεται μετά και τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τέθηκε ο βουλευτής Λέσβου του κόμματος, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Ο βουλευτής Λέσβου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη προστίθεται στους 26 ανεξάρτητους βουλευτές του Κοινοβουλίου επιβεβαιώνοντας την αίσθηση κινούμενης άμμου στους κόλπους της εθνικής αντιπροσωπείας.

Το άθροισμα των βουλευτών που βρίσκονται πλέον χωρίς κομματική στέγη είναι 27 με τη Νέα Δημοκρατία να αριθμεί 156 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 32, ο ΣΥΡΙΖΑ 25, το ΚΚΕ 21, η Νέα Αριστερά 12, η Ελληνική Λύση 11, η Νίκη 8 και η Πλεύση Ελευθερίας 5.

Στην κόψη του ξυραφιού η Πλεύση Ελευθερίας

Η Πλεύση Ελευθερίας, με επικεφαλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή στις εκλογές συγκεντρώνοντας ποσοστό 3,17%, καταλαμβάνοντας 8 έδρες. Αυτή τη στιγμή, η κοινοβουλευτική της δύναμη θεωρείται «οριακή» δεδομένου ότι διαθέτει τον –βάσει του Κανονισμού– ελάχιστο αριθμό μελών: μόλις πέντε.

H αιφνιδιαστική απόφαση της Ελένης Καραγεωργοπούλου να ανεξαρτητοποιηθεί είναι η τρίτη κατά σειρά ανεξαρτητοποίηση από το κόμμα καθώς είχαν προηγηθεί αυτές των Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊώαννου στα τέλη του 2023.

Αν υπάρξει άλλη μία αποχώρηση, το κόμμα θα χάσει τα προνόμια της (όπως ο χρόνος ομιλίας, η συμμετοχή σε επιτροπές με θεσμικό ρόλο κ.λπ.) και οι εναπομείναντες βουλευτές θα θεωρούνται ανεξάρτητοι.

Ο κοινοβουλευτικός «χάρτης»

Στη «δύναμη» των ανεξαρτήτων συμπεριλαμβάνονται βουλευτές, είτε κατόπιν δικής τους απόφασης είτε επειδή διαγράφηκαν από τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν.

  • Aπό τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Ευ. Αποστολάκης, Αθηνά Λινού, Ι. Σαρακιώτης, Αλ. Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Ραλλία Χρηστίδου.
  • Από τους Σπαρτιάτες οι Διον. Βαλτογιάννης, Μ. Γαυγιωτάκης, Ι. Δημητροκάλλης, Γ. Μανούσος, Γ. Ασπιώτης, Χαρ. Κατσιβαρδάς, Κ. Φλώρος, Ι. Κόντης, Αθ. Χαλκιάς.
  • Aπό την Πλεύση οι Μιχ. Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου και η Ελένη Καραγεωργοπούλου.
  • Από τη Νέα Δημοκρατία οι Αντ. Σαμαράς και Μ. Σαλμάς.
  • Από τη Νίκη οι Ν. Παπαδόπουλος και Ν. Βρεττός.
  • Από την Ελληνική Λύση ο Π. Σαράκης.
  • Από το ΠΑΣΟΚ ο Μπ. Μπουρχάν και Π. Παρασκευαΐδης.

Οι ανεξαρτητοποιηθέντες από τον ΣΥΡΙΖΑ Π. Παππάς και Ράνια Θρασκιά, έχουν ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

World
Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση

Επισήμως σε προεκλογική κατάσταση βάζει τη ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να απαντήσει στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη μομφή για παρέκκλιση από τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης. «Καρφιά» κατά όσων από τη «γαλάζια» παράταξη ασκούν κριτική για ελληνοτουρκικά με πρώτους τους Καραμανλή - Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»
Ρότα για την Ιθάκη 16.02.26 Upd: 21:38

Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, στη Λάρισα, αναφέρθηκε σε οκτώ τομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε για την ασφάλεια και την «ψευδεπίγραφη σταθερότητα» που «πουλάει» η κυβέρνηση και έφερε τη νέα γενιά στο προσκήνιο.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει
Διαφωτιστικό 16.02.26

Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει

Πολύ πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη «ντύσει» τον Πάπα με λευκό puffer μπουφάν, η φωτογραφία αμφισβήτησε την πραγματικότητα με εκκεντρικά fake πορτρέτα που κουβαλούσαν πάντα ατζέντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο

Ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα είναι και η Μίλαν, όπως τονίζει ιταλικό δημοσίευμα που τον χαρακτηρίζει «Βασιλιά των ασίστ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση

Επισήμως σε προεκλογική κατάσταση βάζει τη ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να απαντήσει στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη μομφή για παρέκκλιση από τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης. «Καρφιά» κατά όσων από τη «γαλάζια» παράταξη ασκούν κριτική για ελληνοτουρκικά με πρώτους τους Καραμανλή - Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Ελλάδα 16.02.26

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να πείσει τον 75χρονο να παραδοθεί - Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990

Σύνταξη
Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

«Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω»... Ο Λα Πένια κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές θανάτου που αφορούσαν τη σύζυγό του και τις δυο κόρες του. Αναμένεται να τιμωρηθεί για την αποβολή του Καλούλου

Βάιος Μπαλάφας
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report
English edition 16.02.26

Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report

Arrivals and revenues increased from Greece’s five main tourism markets — Germany, the United Kingdom, Italy, France and the United States

Σύνταξη
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
Μπάσκετ 16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
