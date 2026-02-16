Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν το τρίτο «κόμμα», με τον αριθμό τους να αυξάνεται μετά και τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τέθηκε ο βουλευτής Λέσβου του κόμματος, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Ο βουλευτής Λέσβου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη προστίθεται στους 26 ανεξάρτητους βουλευτές του Κοινοβουλίου επιβεβαιώνοντας την αίσθηση κινούμενης άμμου στους κόλπους της εθνικής αντιπροσωπείας.

Το άθροισμα των βουλευτών που βρίσκονται πλέον χωρίς κομματική στέγη είναι 27 με τη Νέα Δημοκρατία να αριθμεί 156 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 32, ο ΣΥΡΙΖΑ 25, το ΚΚΕ 21, η Νέα Αριστερά 12, η Ελληνική Λύση 11, η Νίκη 8 και η Πλεύση Ελευθερίας 5.

Στην κόψη του ξυραφιού η Πλεύση Ελευθερίας

Η Πλεύση Ελευθερίας, με επικεφαλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή στις εκλογές συγκεντρώνοντας ποσοστό 3,17%, καταλαμβάνοντας 8 έδρες. Αυτή τη στιγμή, η κοινοβουλευτική της δύναμη θεωρείται «οριακή» δεδομένου ότι διαθέτει τον –βάσει του Κανονισμού– ελάχιστο αριθμό μελών: μόλις πέντε.

H αιφνιδιαστική απόφαση της Ελένης Καραγεωργοπούλου να ανεξαρτητοποιηθεί είναι η τρίτη κατά σειρά ανεξαρτητοποίηση από το κόμμα καθώς είχαν προηγηθεί αυτές των Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊώαννου στα τέλη του 2023.

Αν υπάρξει άλλη μία αποχώρηση, το κόμμα θα χάσει τα προνόμια της (όπως ο χρόνος ομιλίας, η συμμετοχή σε επιτροπές με θεσμικό ρόλο κ.λπ.) και οι εναπομείναντες βουλευτές θα θεωρούνται ανεξάρτητοι.

Ο κοινοβουλευτικός «χάρτης»

Στη «δύναμη» των ανεξαρτήτων συμπεριλαμβάνονται βουλευτές, είτε κατόπιν δικής τους απόφασης είτε επειδή διαγράφηκαν από τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν.

Aπό τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Ευ. Αποστολάκης, Αθηνά Λινού, Ι. Σαρακιώτης, Αλ. Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Ραλλία Χρηστίδου.

είναι οι Ευ. Αποστολάκης, Αθηνά Λινού, Ι. Σαρακιώτης, Αλ. Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Ραλλία Χρηστίδου. Από τους Σπαρτιάτες οι Διον. Βαλτογιάννης, Μ. Γαυγιωτάκης, Ι. Δημητροκάλλης, Γ. Μανούσος, Γ. Ασπιώτης, Χαρ. Κατσιβαρδάς, Κ. Φλώρος, Ι. Κόντης, Αθ. Χαλκιάς.

οι Διον. Βαλτογιάννης, Μ. Γαυγιωτάκης, Ι. Δημητροκάλλης, Γ. Μανούσος, Γ. Ασπιώτης, Χαρ. Κατσιβαρδάς, Κ. Φλώρος, Ι. Κόντης, Αθ. Χαλκιάς. Aπό την Πλεύση οι Μιχ. Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου και η Ελένη Καραγεωργοπούλου.

οι Μιχ. Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου και η Ελένη Καραγεωργοπούλου. Από τη Νέα Δημοκρατία οι Αντ. Σαμαράς και Μ. Σαλμάς.

οι Αντ. Σαμαράς και Μ. Σαλμάς. Από τη Νίκη οι Ν. Παπαδόπουλος και Ν. Βρεττός.

οι Ν. Παπαδόπουλος και Ν. Βρεττός. Από την Ελληνική Λύση ο Π. Σαράκης.

ο Π. Σαράκης. Από το ΠΑΣΟΚ ο Μπ. Μπουρχάν και Π. Παρασκευαΐδης.

Οι ανεξαρτητοποιηθέντες από τον ΣΥΡΙΖΑ Π. Παππάς και Ράνια Θρασκιά, έχουν ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.