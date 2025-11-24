Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Την θέση της στο κοινοβούλιο ως βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, πήρε πριν από λίγο η Έλλη Ρούσσου, καθώς ορκίστηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Σε επίπεδο κοινοβουλευτικής αριθμητικής δεν επέρχεται κάποια αλλαγή καθώς η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τους 6 βουλευτές που διαθέτει σε μια Βουλή που παραδόξως λειτουργεί με 297 βουλευτές, μετά την καθαίρεση των 3 Σπαρτιατών από το εκλογοδικείο.

Το προφίλ της Έλλης Ρούσσου

Η κ. Ρούσσου ήταν στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Α’ Αθήνας της Πλεύσης Ελευθερίας στις εκλογές με λίστα τον Ιούνιο του 2023.

Η δικηγόρος διατηρεί γραφείο στο Κολωνάκι με την επωνυμία «Rousou Elli&Associates, Intellectual Property &Infomation Technology Law Firm».

Η ίδια ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo.

Μία από τις υποθέσεις που είχε αναλάβει ήταν αυτή του ξυλοδαρμού της Γιούλικας Σκαφιδά στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί αγαπημένο της πρόσωπο από τον κακοποιητή του.

Η ηθοποιός, μάλιστα, είχε ευχαριστήσει την Έλλη Ρούσσου και τη συνάδελφό της Μαριζάννα Κίκιρη που την είχαν εκπροσωπήσει στο δικαστήριο.

«Η Έλλη μου & η Μαριζάννα μου. Δίπλα μου από την πρώτη στιγμή. Μαζί μου στον αγώνα να πολεμήσουμε το άδικο, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Πιο φωτεινό, πιο φιλόξενο για όλους.

Το πιο σημαντικό μου κατόρθωμα σε αυτήν τη δουλειά, που κάνω 20 χρόνια τώρα, είναι οι άνθρωποι που έγιναν οικογένεια. Καμία μόνη, ποτέ ξανά», είχε γράψει η Γιούλικα Σκαφιδά.

Δείτε σχετική ανάρτηση και φωτογραφία:

View this post on Instagram A post shared by Youlika Skafida (@youlika.skafida)

Η Έλλη Ρούσσου ήταν η πρώτη επιλαχούσα για να πάρει τη θέση του Διαμαντή Καραναστάση ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής λίγες ημέρες νωρίτερα.