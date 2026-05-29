29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29 Μαΐου 2026, 14:40

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Συγκεκριμένα και σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης καταθέτουν προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφορικά με την αστυνομική φύλαξη του πρωθυπουργικού ανιψιού, Γρηγόρη Δημητριάδη, την οποία καταγγέλεται ότι συμμετέχουν 10 ΕΚΑΜίτες, δηλαδή προσωπικό ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεδομένου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν κατέχει σήμερα κανένα δημόσιο αξίωμα και είναι απλός πολίτης που απλώς δηλώνει «εθελοντής» της ΝΔ, «ιδιότητα» που έχουν πολλοί άνθρωποι και ψηφοφόροι του κόμματος, ο υπουργός καλείται να δώσει εξηγήσεις και διευκρινίσεις. Εάν όντως έχει παρασχεθεί τον Δημητριάδη η φύλαξη αυτή για ποιο λόγο έγινε; Τι και ποιος κίνδυνος δικαιολογεί τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας; Με ποια διοικητική ή υπηρεσιακή απόφαση και βάσει ποιου θεσμικού πλαισίου εγκρίθηκε η συγκεκριμένη φύλαξη, στερώντας πολύτιμο δυναμικό από την Αστυνομία;

Υπάρχουν δε και φωτογραφικά ντοκουμέντα από το χώρο του γηπέδου που επιβεβαιώνουν το γεγονός και κάνουν τα ερωτήματα επιτακτικά.

Ο κ. Δημητριάδης και η «φρουρά» του

Εύλογα δε γεννιέται η απορία εάν ένας άνθρωπος χωρίς δημόσο αξίωμα και με μόνη διαφοροποίηση από τον απλό πολίτη ότι είναι ανιψιός του πρωθυπουργού, φυλάσσεται από 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ οι κρατικοί αξιωματούχοι πόσους φύλακες έχουν; Γιατί αν σκεφτεί κανείς αναλογικά, υπουργοί με κρίσιμα χαρτοφυλάκια ή ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει στρατό να τον προστατεύει.

Επισήμανση που έχει σημασία είναι και ο τρόπος που έχει «παραταχθεί» στο γήπεδο η φρουρά του κ. Δημητριάδη εμποδίζοντας τη διέλευση στις σκάλες σε ένα κατάμεστο χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ούτε τους ίδιους όμως ή τον κ. Δημητριάδη απασχόλησε αυτό, ούτε προφανώς κάποιος αρμόδιος και υπεύθυνος για τους κανόνες ασφαλείας φρόντισε παρέμβει, με κάποιους να μιλούν για ασυδοσία. Η συμπεριφορά δε της φρουράς του κ. Δημητριάδη δεν είναι η πρώτη φορά που είναι προκλητική και αλαζονική με το περιστατικό που ξεχωρίζει να είναι αυτό στο Κολωνάκι που επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν πολίτη, γιατί τόλμησε να τους κάνει παρατήρηση γιατί πέρασαν με κόκκινο το φανάρι.

Η ερώτηση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το προσωπικό ασφαλείας του Γρηγόρη Δημητριάδη έγινε με πρωτοβουλία της βουλευτίνας Επικρατείας του κόμματος, Έλενας Ακρίτα και βασίζεται στις δηλώσεις του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη σε ενημερωτική ιστοσελίδα, μετά το επεισόδιο που έλαβε χώρα στις εξέδρες του T Center, λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκας.

«Από 10 Εκαμίτες…»

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση: «Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελος Μαρινάκης σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα Zougla.gr σχετικά με περιστατικό λεκτικής και φυσικής αντιπαράθεσης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ στις 24/5, ανέφερε ότι ο κ. Δημητριάδης “συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες”….

…Δεδομένου ότι ο κ. Δημητριάδης δεν κατέχει σήμερα δημόσιο ή θεσμικό αξίωμα, γεννάται ευλόγως ζήτημα σχετικά με την ύπαρξη, την έκταση και την αιτιολόγηση τυχόν αστυνομικής προστασίας που του παρέχεται. Ιδίως εφόσον αυτή περιλαμβάνει προσωπικό ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Επιβεβαιώνει ότι παρέχεται αστυνομική φύλαξη ή συνοδεία στον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας; Αν ναι α) Ποιος είναι ο αριθμός των αστυνομικών που έχουν διατεθεί και από ποιες υπηρεσίες προέρχονται; β) Συμμετέχουν ή όχι στελέχη ειδικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των ΕΚΑΜ, στα μέτρα ασφαλείας που του παρέχονται;

Αν ναι α) Υφίσταται εισήγηση ή αξιολόγηση κινδύνου που να δικαιολογεί τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας; β) Με ποια διοικητική ή υπηρεσιακή απόφαση και βάσει ποιου θεσμικού πλαισίου εγκρίθηκε η συγκεκριμένη φύλαξη; γ) Ποια η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων αυτών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ακρίτα Έλενα

Mπάρκας Κωνσταντίνος

Βέττα Καλλιόπη

Δούρου Ρένα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος

Τι είχε αποκαλύψει το in

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Νοέμβριο, το in είχε αποκαλύψει πως αστυνομικοί φρουρούσαν το δικηγορικό γραφείο του Γρηγόρη Δημητριάδη, το οποίο είχε ανοίξει στα Ιωάννινα, εις βάρος βεβαίως της αστυνόμευσης της πόλης. Ειδικότερα, στο ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου είχε παρουσιαστεί το έγγραφο της Αστυνομικής διεύθυνσης της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο δεκάδες αστυνομικοί καλούνταν να φυλάξουν το γραφείο ενός ιδιώτη, που τυγχάνει να είναι ανιψιός του πρωθυπουργού.

Το ζήτημα τέθηκε και στη συζήτηση για την ΕΥΠ στη Βουλή χθες, Πέμπτη, με το γεγονός της φύλαξης του Γρηγόρη Δημητριάδη να προκαλεί οργή σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης, ο οποίος έθεσε ευθέως το ζήτημα της προστασίας σε επίπεδο προσωπικού ασφαλείας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Από πότε του έχει δοθεί προσωπικό ασφαλείας; Πόσα είναι τα μέλη; και πόσα από αυτά ανήκουν στην ΕΚΑΜ;», αναρωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: «Ο λαός παρακολουθεί αποσβολωμένος την ώρα που οι πολίτες φοβούνται να κυκλοφορήσουν και όπου συμμορίες λυμαίνονται ολόκληρες περιοχές. Το κράτος προστατεύει ανθρώπους του συστήματος εξουσίας. Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική 29.05.26

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Πολιτική 29.05.26

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικαιρότητα 28.05.26

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Πολιτική 28.05.26

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Πολιτική 28.05.26

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική 28.05.26

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική 28.05.26

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Expla-in 29.05.26

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Ένα μήνα 29.05.26

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Πτώση drone 29.05.26

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Expla-in 29.05.26

Η ανάμνηση του τελικού της Νέας Φιλαδέλφειας, δύο χρόνια πριν. Και όμως, είναι σαν χθες…

Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Κόσμος 29.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

