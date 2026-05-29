Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Συγκεκριμένα και σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης καταθέτουν προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφορικά με την αστυνομική φύλαξη του πρωθυπουργικού ανιψιού, Γρηγόρη Δημητριάδη, την οποία καταγγέλεται ότι συμμετέχουν 10 ΕΚΑΜίτες, δηλαδή προσωπικό ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεδομένου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν κατέχει σήμερα κανένα δημόσιο αξίωμα και είναι απλός πολίτης που απλώς δηλώνει «εθελοντής» της ΝΔ, «ιδιότητα» που έχουν πολλοί άνθρωποι και ψηφοφόροι του κόμματος, ο υπουργός καλείται να δώσει εξηγήσεις και διευκρινίσεις. Εάν όντως έχει παρασχεθεί τον Δημητριάδη η φύλαξη αυτή για ποιο λόγο έγινε; Τι και ποιος κίνδυνος δικαιολογεί τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας; Με ποια διοικητική ή υπηρεσιακή απόφαση και βάσει ποιου θεσμικού πλαισίου εγκρίθηκε η συγκεκριμένη φύλαξη, στερώντας πολύτιμο δυναμικό από την Αστυνομία;

Υπάρχουν δε και φωτογραφικά ντοκουμέντα από το χώρο του γηπέδου που επιβεβαιώνουν το γεγονός και κάνουν τα ερωτήματα επιτακτικά.

Εύλογα δε γεννιέται η απορία εάν ένας άνθρωπος χωρίς δημόσο αξίωμα και με μόνη διαφοροποίηση από τον απλό πολίτη ότι είναι ανιψιός του πρωθυπουργού, φυλάσσεται από 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ οι κρατικοί αξιωματούχοι πόσους φύλακες έχουν; Γιατί αν σκεφτεί κανείς αναλογικά, υπουργοί με κρίσιμα χαρτοφυλάκια ή ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει στρατό να τον προστατεύει.

Επισήμανση που έχει σημασία είναι και ο τρόπος που έχει «παραταχθεί» στο γήπεδο η φρουρά του κ. Δημητριάδη εμποδίζοντας τη διέλευση στις σκάλες σε ένα κατάμεστο χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ούτε τους ίδιους όμως ή τον κ. Δημητριάδη απασχόλησε αυτό, ούτε προφανώς κάποιος αρμόδιος και υπεύθυνος για τους κανόνες ασφαλείας φρόντισε παρέμβει, με κάποιους να μιλούν για ασυδοσία. Η συμπεριφορά δε της φρουράς του κ. Δημητριάδη δεν είναι η πρώτη φορά που είναι προκλητική και αλαζονική με το περιστατικό που ξεχωρίζει να είναι αυτό στο Κολωνάκι που επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν πολίτη, γιατί τόλμησε να τους κάνει παρατήρηση γιατί πέρασαν με κόκκινο το φανάρι.

Η ερώτηση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το προσωπικό ασφαλείας του Γρηγόρη Δημητριάδη έγινε με πρωτοβουλία της βουλευτίνας Επικρατείας του κόμματος, Έλενας Ακρίτα και βασίζεται στις δηλώσεις του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη σε ενημερωτική ιστοσελίδα, μετά το επεισόδιο που έλαβε χώρα στις εξέδρες του T Center, λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκας.

«Από 10 Εκαμίτες…»

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση: «Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελος Μαρινάκης σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα Zougla.gr σχετικά με περιστατικό λεκτικής και φυσικής αντιπαράθεσης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ στις 24/5, ανέφερε ότι ο κ. Δημητριάδης “συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες”….

…Δεδομένου ότι ο κ. Δημητριάδης δεν κατέχει σήμερα δημόσιο ή θεσμικό αξίωμα, γεννάται ευλόγως ζήτημα σχετικά με την ύπαρξη, την έκταση και την αιτιολόγηση τυχόν αστυνομικής προστασίας που του παρέχεται. Ιδίως εφόσον αυτή περιλαμβάνει προσωπικό ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Επιβεβαιώνει ότι παρέχεται αστυνομική φύλαξη ή συνοδεία στον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας; Αν ναι α) Ποιος είναι ο αριθμός των αστυνομικών που έχουν διατεθεί και από ποιες υπηρεσίες προέρχονται; β) Συμμετέχουν ή όχι στελέχη ειδικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των ΕΚΑΜ, στα μέτρα ασφαλείας που του παρέχονται;

Αν ναι α) Υφίσταται εισήγηση ή αξιολόγηση κινδύνου που να δικαιολογεί τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας; β) Με ποια διοικητική ή υπηρεσιακή απόφαση και βάσει ποιου θεσμικού πλαισίου εγκρίθηκε η συγκεκριμένη φύλαξη; γ) Ποια η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων αυτών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ακρίτα Έλενα

Mπάρκας Κωνσταντίνος

Βέττα Καλλιόπη

Δούρου Ρένα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος

Τι είχε αποκαλύψει το in

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Νοέμβριο, το in είχε αποκαλύψει πως αστυνομικοί φρουρούσαν το δικηγορικό γραφείο του Γρηγόρη Δημητριάδη, το οποίο είχε ανοίξει στα Ιωάννινα, εις βάρος βεβαίως της αστυνόμευσης της πόλης. Ειδικότερα, στο ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου είχε παρουσιαστεί το έγγραφο της Αστυνομικής διεύθυνσης της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο δεκάδες αστυνομικοί καλούνταν να φυλάξουν το γραφείο ενός ιδιώτη, που τυγχάνει να είναι ανιψιός του πρωθυπουργού.

Το ζήτημα τέθηκε και στη συζήτηση για την ΕΥΠ στη Βουλή χθες, Πέμπτη, με το γεγονός της φύλαξης του Γρηγόρη Δημητριάδη να προκαλεί οργή σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης, ο οποίος έθεσε ευθέως το ζήτημα της προστασίας σε επίπεδο προσωπικού ασφαλείας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Από πότε του έχει δοθεί προσωπικό ασφαλείας; Πόσα είναι τα μέλη; και πόσα από αυτά ανήκουν στην ΕΚΑΜ;», αναρωτήθηκε με νόημα και πρόσθεσε: «Ο λαός παρακολουθεί αποσβολωμένος την ώρα που οι πολίτες φοβούνται να κυκλοφορήσουν και όπου συμμορίες λυμαίνονται ολόκληρες περιοχές. Το κράτος προστατεύει ανθρώπους του συστήματος εξουσίας. Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».