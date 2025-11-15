Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Σειρά ερωτημάτων προκαλεί στο εσωτερικό των αρχών ασφαλείας, το έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ που παρουσιάζει το in, σύμφωνα με το οποίο ζητείται η συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών των Ιωαννίνων – σε βάρος βεβαίως της αστυνόμευσης της πόλης – στην φρούρηση του νέου δικηγορικού γραφείου στην πόλη της Ηπείρου, του ανεψιού του πρωθυπουργού κι αναφερόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών κ. Γρηγόρη Δημητριάδη.

Κι αυτό με επίκληση την κόλληση μίας αφίσας αντιεξουσιαστών που αφορά μία εκδήλωση για το «αντάρτικο πόλης». Κι η οποία τοιχοκολλήθηκε στην είσοδο του κτιρίου – στην πινακίδα του γραφείου – όπου στεγάζεται το νέο επαγγελματικό εγχείρημα του κ. Δημητριάδη. Όπως εξάλλου και σε δεκάδες άλλα σημεία της όμορφης πόλης της Ηπείρου. Χωρίς ωστόσο να υπάρχει στην εν λόγω αφίσα καμιά απολύτως αναφορά στον κ. Δημητριάδη, ούτε να διατυπώνεται οποιαδήποτε απειλή σε βάρος του κι οτιδήποτε σχετικό.

Με τον κ. Δημητριάδη μάλιστα να έχει προχωρήσει αμέσως μετά την αφισοκόλληση σε μία ανακοίνωση που μιλά για «θρασύδειλα ανθρωπάκια». Συμπληρώνοντας ενδεικτικά «η απάντησή μας είναι απλή: μας αφήνετε παγερά αδιάφορους»!

Ακολούθησε σχόλιο από παλιό στέκι αντιεξουσιαστών που έχει εκδώσει την εν λόγω αφίσα που επικρίνει τον κ. Δημητριάδη κι όσα αυτός ανέφερε.

Ενώ όμως ο κ. Δημητριάδης δηλώνει επισήμως ότι αδιαφορεί πλήρως για την αφίσα την ίδια ώρα με έγγραφο τους οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στα Ιωάννινα συντάσσουν ένα έγγραφο όπου ζητείται η υπερπροστασία με ολόκληρο αστυνομικό «στρατό» του γραφείου του πρώην στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2022 στην κορύφωση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ να αναφέρουν ότι πέρα από την εν λόγω αξιολόγηση του «κινδύνου» , δεν είναι δυνατόν να αναλώνονται τόσοι αστυνομικοί για την φρούρηση μόνο ενός δικηγορικού γραφείου, που αφορά μία ιδιωτική επιλογή ενός ανενεργού πλέον πολιτικού.

Κάτι που δημιουργεί ασφαλώς ένα κακό δεδομένο και προηγούμενο και μία ένδειξη μη ισονομίας.

Στο έγγραφο λοιπόν της 12ης Νοεμβρίου 2025 με τίτλο «μέτρα προστασίας δικηγορικού γραφείου» με «αφορμή την αφισοκόλληση», σημειώνεται «παρακαλούμε όπως αρχής γενομένης από σήμερα Τετάρτη και μέχρι νεωτέρας προβείτε κατά λόγο αρμοδιότητας σε λήψη μέτρων προστασίας του εν λόγω γραφείου προς πρόληψη κι αποτροπή έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων. Η αρμόδια υπηρεσία των Ιωαννίνων να φρουρήσει σε 24ωρη βάση το εν λόγω γραφείο σε δύο οκτάωρες βράδυ το πρωί και το απόγευμα και με δύο αστυνομικούς ανά βάρδια κατά τις βραδινές ώρες μέχρι το ξημέρωμα, με πολιτική περιβολή»

Ακόμη ζητείται να υπάρχει επιτήρηση με τις εποχούμενες περιπολίες της ίδιας υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ περιμετρικά και σε ικανή απόσταση –ακτίνα από το εν λόγω γραφείο καθ όλο το 24ωρο.

Όμως τα μέτρα προστασίας του γραφείου του κ. Δημητριάδη δεν σταματούν εδώ. Από τρείς άλλες υπηρεσίες των Ιωαννίνων (σ.σ. κι αναμεσα σε αυτούς το Τμήμα Ασφαλείας Ιωαννίνων που ασχολείται με τη διερεύνηση ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων κι άλλων υποθέσεων εγκληματικότητας) επιβάλλεται να αναλωθούν κι αυτοί σε περιπολίες περιμετρικά και σε μεγάλη ακτίνα (!) καθ όλο το 24ωρο από το γραφείο του κ Δημητριάδη.