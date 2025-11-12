ΣΥΡΙΖΑ για νέο εξώδικο Γρ. Δημητριάδη: Η κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα παύσει με την απειλή

Το εξώδικο του πρώην γενικού γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου και ανιψιού του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στον γενικό διευθυντή του «Κόκκινο 105,5» σχολιάσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Μετά τις πρακτικές SLAPP κατά των δημοσιογράφων του Κόκκινου 105.5, ο πρώην Γενικός Γραμματέας και ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, απέστειλε εξώδικο και στον γενικό διευθυντή του σταθμού, Γιάννη Μπουλέκο» σημειώνει η Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας την πρακτική του κ. Δημητριάδη εναντίον ΜΜΕ.

«Πιστεύει στα αλήθεια ότι με την απειλή διώξεων, για την κριτική που του ασκείται για το σκάνδαλο των υποκλοπών, θα παύσει αυτή η κριτική;» συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτοντας: «Μήπως οι ευαισθησίες του σχετίζονται με την δίκη που διεξάγεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σχετικά με το ίδιο σκάνδαλο και τις μαρτυρικές καταθέσεις που ακούγονται εκεί;».

Όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ «για εμάς ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: Το σκάνδαλο των συμπτώσεων, των παραιτήσεων χωρίς ανάληψη ευθύνης, των εισαγγελικών καθυστερήσεων και της ασυλίας δεν τοποθετείται σε παρελθόντα χρόνο».

«Δεν θα ξεμπερδέψει κανείς από τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο. Όσα εξώδικα κι αν στείλει» καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.