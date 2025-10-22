Καταδικάζει το εξώδικο του Γρηγόρη Δημητριάδη στον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι.

Ο κ. Γκότζι τόνισε ότι «πρόκειται για μια ξεκάθαρη απόπειρα νομικού εκφοβισμού, με στόχο τη φίμωση της κριτικής και την αποθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου γύρω από μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία — το σκάνδαλο παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator».

Ακολούθως ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών υπογράμμισε επίσης ότι «τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και υποστήριξε πως «οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες υπερασπίζονται διαχρονικά το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την ελευθερία της έκφρασης ως θεμελιώδεις πυλώνες της Ένωσής μας».

«Στεκόμαστε ακλόνητα στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη»

Καταληκτικά επισήμανε πως «κανένα δημόσιο πρόσωπο δεν πρέπει να απειλείται ή να διώκεται απλώς επειδή λέει την αλήθεια ή ζητά λογοδοσία. Στεκόμαστε ακλόνητα στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη και όλων όσοι αρνούνται να εκφοβιστούν στον αγώνα τους για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθεί πολιτική ή νομική παρενόχληση».

«Το Κίνημα Δημοκρατίας χαιρετίζει τη στάση του κ. Γκότζι, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια το ευρωπαϊκό δημοκρατικό ήθος και ενισχύει τη φωνή όσων αντιστέκονται στον αυταρχισμό και υπερασπίζονται τη διαφάνεια και την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα και την Ευρώπη», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης.