Πόθεν έσχες: Στον κάλαθο των αχρήστων από τον Κασσελάκη το εξώδικο Αυγενάκη
Έσκισε το εξώδικο Αυγενάκη ο Κασσελάκης επιμένοντας πως ο υπουργός πρέπει να ελεγχθεί για πόθεν έσχες του.
Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε το πρωί στην Ευρωπαϊκή εισαγγελέα για να καταθέσει αναφορά για το πόθεν έσχες που δήλωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης και αργότερα έσκισε το εξώδικο που του έστειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντάς τον «ψεύτη».
Κόντρα Αυγενάκη – Κασσελάκη μία ημέρα μετά την ανάρτηση των πόθεν έσχες
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ισχυρίστηκε χθες πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζει έσοδα που δεν δικαιολογούνται από πουθενά και ζητάει να ξεκινήσει έρευνα από τις ευρωπαϊκές Αρχές.
«Φτάνει πια η κοροϊδία»
«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου» ανέφερε σε ανάρτησή του.
Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.€
Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρέπει να διερευνηθούν ως… pic.twitter.com/XlysFYyuxT
— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 30, 2025
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, λίγο αργότερα έλαβε εξώδικο από τον Λευτέρη Αυγενάκη για συκοφαντική δυσφήμιση την οποία και έσκισε επιμένοντας πως ο υπουργός πρέπει να ελεγχθεί. «Εάν είναι κλέφτης θα πρέπει να το αποδείξει στην κ. Κοβέσι (…)» ανέφερε σε απογευματινή του ανάρτηση ο Στέφανος Κασσελάκης.
Μου ήρθε εξώδικο από τον Λευτέρη Αυγενάκη
Η απάντησή μου. pic.twitter.com/hv85smaaEW
— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 30, 2025
