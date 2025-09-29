newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Κασσελάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για τα πόθεν έσχες – «Ας δούμε τα εκατομμύρια κάποιων άλλων»
Πολιτική Γραμματεία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:00

Κασσελάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για τα πόθεν έσχες – «Ας δούμε τα εκατομμύρια κάποιων άλλων»

Αιχμές κατά κυβερνητικών στελεχών αφήνει ο Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτησή του μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

Πυρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών. Σε ανάρτησή του, υπενθυμίζει τις επιθέσεις που είχε δεχθεί πέρσι για το δικό του πόθεν έσχες, τονίζοντας ότι ελέγχθηκε «μέχρι την τελευταία δεκάρα» και κρίθηκε απολύτως νόμιμο, καθώς προερχόταν, όπως ανέφερε, από δουλειά και επιχειρηματικό ρίσκο στο εξωτερικό.

Παράλληλα αφήνει αιχμές κατά κυβερνητικών στελεχών, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στον Λευτέρη Αυγενάκη, καταγγέλλοντας «ανεξήγητα έσοδα» άνω του 1,2 εκατ. ευρώ.

Κασσελάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

Αναλυτικά ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Θυμάστε πέρυσι που είχε πέσει όλο το πολιτικό σύστημα πάνω μου για το πόθεν έσχες μου; Γιατί; Γιατί για εκείνους είναι αδιανόητο το να θέλει να μπει κάποιος στην πολιτική χωρίς να θέλει να πλουτίσει.

Και τώρα; Μετά από δυο χρόνια, τα κρυφά πόθεν έσχες των πολιτικών βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Είδατε να γράφεται τίποτα για μένα; Όχι.

Το δικό μου ήταν το πιο περίπλοκο. Γιατί δεν προερχόταν από πολιτικές καρέκλες, αλλά από σκληρή δουλειά και επιχειρηματικό ρίσκο στο εξωτερικό. Το έλεγξαν μέχρι την τελευταία δεκάρα.

Ας δούμε τώρα τα εκατομμύρια των άλλων.

Ας αρχίσουμε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον υπουργό του ΟΠΕΚΕΠΕ, των «φραπέδων» και των «χασάπηδων», τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Εμφάνισε έσοδα από πώληση…580.000€. Μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια. Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του. Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια€ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση.

Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Αύριο πάω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Να ελεγχθεί.

Κομμένη η πλάκα με τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου. Όλα στο φως!»

Economy
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά
in Confidential 30.09.25

Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

Δημοσίευσαν νούμερα πολλά στα «πόθεν έσχες» για να ξεχαστεί έστω για λίγο ο αριθμός «57» και του ΟΠΕΚΕΠΕ η βρωμιά. Καλά κρατιούνται οι πολιτικοί ταγοί εκτός από τη Λατινοπούλου που φυτοζωεί.

Σύνταξη
Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τέμπη: Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios
Ελλάδα 30.09.25

Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών - Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios

Ενώ οι Αρχές δεν εγκρίνουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η ΕΔΑΠΟ επαναλαμβάνει πως πρόκειται για ορθή πρακτική διερεύνησης ενός δυστυχήματος.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Δημοσκόπηση NYT 30.09.25

Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια δραματική αναστροφή, σύμφωνα με έρευνα των New York Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε
Ουπς 30.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε

Ένα AI βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται σε ένα ψεύτικο Fox News και να υπόσχεται στους Αμερικανούς κάτι σαν την αιώνια ζωή, ανέβασε στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από 12 ώρες το κατέβασε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
