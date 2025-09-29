newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:02

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών και συνολικά των υπόχρεων πολιτικών προσώπων για τη διετία 2023-2024 (χρήση 2022, 2023) έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγο η Βουλή.

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (2024) δηλώνει εισόδημα, 70.456 ευρώ, μετοχές και ομόλογα σε ευρώ και δολάρια αξίας 528.000, καταθέσεις 110.000 ευρώ και εγγραφές σε 26 ακίνητα σε Γιάννενα, Κυκλάδες και Κρήτη. Επίσης, δηλώνει 2 οχήματα συμμετοχή στην εταιρία ΚΗΡΥΞ ΑΕ, ενώ έχει και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 160.560 ευρώ.

Δείτε εδώ τη δήλωση Μητσοτάκη για το 2024 (έτος χρήσης 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του πρωθυπουργού για το 2023 (χρήση 2022)

Ο Στέφανος Κασσελάκης από την πλευρά του δηλώνει εισόδημα της τάξης του 1.749.000 δολάρια, με μετοχές ύψους 3,77 εκατ. Δολάρια και καταθέσεις ύψους 32.287 (δολάρια και ευρώ). Επίσης, δηλώνει συμμετοχές σε 3 ακίνητα, μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ, ενώ δηλώνει ΙΧ επιβατηγό 4.700 κυβικών εκατοστών.

Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει τη συμμετοχή του στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA, ενώ έχει και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις σε 4 εταιρίες του εξωτερικού συνολικού ύψους 1,65 εκατ. Δολάρια.

Η δήλωση περιουσιακή κατάστασης Κασσελάκη του 2024 (χρήση 2023)

Ο Νίκος Ανδορυλάκης δηλώνει εισόδημα της τάξης των 128.610 ευρώ, δεν δηλώνει μετοχές ενώ οι καταθέσεις του αγγίζουν το 1.076 εκατ. Ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει 16 συμμετοχές σε ακίνητα σε Κρήτη και Αθήνα, 1 ΙΧ , ενώ συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανδρουλάκη  του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Ανδρουλάκη του 2023 (χρήση 2022)

Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει εισόδημα 72.505 ευρώ, καταθέσεις 57.883 ευρώ και 8 εγγραφές σε ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες. Επίσης έχει 1 ΙΧ επιβατηγό, μια επιχείρηση στο όνομά του και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 52.401 ευρώ.

Το πόθεν έσχες Φάμελλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Φάμελλου  του 2023 (χρήση 2022)

Εγκρατής σε καταθέσεις και εισοδήματα παραμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ που δηλώνει εισόδημα 66.158 ευρώ, καταθέσεις ύψους 10.684 ευρώ και συμμετοχή σε δύο διαμερίσματα στη Φθιώτιδα.

Το πόθεν έσχες  Κουτσούμπα του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Κουτσούμπα του 2023 (χρήση 2022)

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει εισόδημα 60.640 ευρώ, μετοχές ύψους 15.000 ευρώ και ισχυρές καταθέσεις της τάξης των 268.849 ευρώ. Επίσης έχει συμμετοχές σε 4 ακίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα. Δεν δηλώνει ωστόσο, οχήματα ενώ δεν έχει και δανειακές υποχρεώσεις.

Το πόθεν έσχες Κ. Βελόπουλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Κ. Βελόπουλου του 2023 (χρήση 2022)

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της ΝΕΑΡ, δηλώνει εισόδημα 72897 ευρώ, μετοχές και ομόλογα, 85.959 ευρώ, καταθέσεις 136.481 ευρώ και συμμετοχές σε δύο ακίνητα. Τέλος έχει μικροεκκρεμότητα δανείου ύψους 792 ευρώ.

Το πόθεν έσχες Χαρίτση του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Χαρίτση του 2023 (χρήση 2022)

Το τίτλο του φτωχότερου πολιτικού αρχηγού καταλαμβάνει αυτή τη φορά ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης που δηλώνει εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις 1.957 ευρώ.

Ο κ. Νατσιός δηλώνει συμμετοχή σε 3 ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς, καθώς και ένα ΙΧ 1.300 κυβικών εκατοστών.

Το πόθεν έσχες Νατσιού του 2024 (χρήση 2023)

Τέλος η Ζωή Κωνστνατοπούλου, δηλώνει εισόδημα 100.238 ευρώ, συμμετοχές 121 ευρώ σε αμοιβαία κεφάλια, 4.355 ευρώ σε καταθέσεις και συμμετοχές σε 3 διαμερίσματα (Αιδηψό, Αθήνα), αποθήκη και θέση για πάρκινγκ. Η πρόεδρος της Πλεύσης δηλώνει επίσης επιβατηγό ΙΧ 1.600 κε.

Το πόθεν έσχες Ζ. Κωνσταντοπούλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες  Ζ. Κωνσταντοπούλου του 2023 (χρήση 2022)

Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στη Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά
in Confidential 29.09.25
in Confidential 29.09.25

Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στη Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά

Η κοινωνία δίνει ραντεβού με το Οξυγόνο και ζητά Δικαιοσύνη κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα, στη Κεντροαριστερά μεταξύ τους χάνοντας το ραντεβού με την ιστορία, στην κυβέρνηση κυρίως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Περιβάλλον 29.09.25

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Σύνταξη
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

