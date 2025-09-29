Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών και συνολικά των υπόχρεων πολιτικών προσώπων για τη διετία 2023-2024 (χρήση 2022, 2023) έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγο η Βουλή.

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (2024) δηλώνει εισόδημα, 70.456 ευρώ, μετοχές και ομόλογα σε ευρώ και δολάρια αξίας 528.000, καταθέσεις 110.000 ευρώ και εγγραφές σε 26 ακίνητα σε Γιάννενα, Κυκλάδες και Κρήτη. Επίσης, δηλώνει 2 οχήματα συμμετοχή στην εταιρία ΚΗΡΥΞ ΑΕ, ενώ έχει και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 160.560 ευρώ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης από την πλευρά του δηλώνει εισόδημα της τάξης του 1.749.000 δολάρια, με μετοχές ύψους 3,77 εκατ. Δολάρια και καταθέσεις ύψους 32.287 (δολάρια και ευρώ). Επίσης, δηλώνει συμμετοχές σε 3 ακίνητα, μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ, ενώ δηλώνει ΙΧ επιβατηγό 4.700 κυβικών εκατοστών.

Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει τη συμμετοχή του στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA, ενώ έχει και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις σε 4 εταιρίες του εξωτερικού συνολικού ύψους 1,65 εκατ. Δολάρια.

Ο Νίκος Ανδορυλάκης δηλώνει εισόδημα της τάξης των 128.610 ευρώ, δεν δηλώνει μετοχές ενώ οι καταθέσεις του αγγίζουν το 1.076 εκατ. Ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει 16 συμμετοχές σε ακίνητα σε Κρήτη και Αθήνα, 1 ΙΧ , ενώ συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει εισόδημα 72.505 ευρώ, καταθέσεις 57.883 ευρώ και 8 εγγραφές σε ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες. Επίσης έχει 1 ΙΧ επιβατηγό, μια επιχείρηση στο όνομά του και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 52.401 ευρώ.

Εγκρατής σε καταθέσεις και εισοδήματα παραμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ που δηλώνει εισόδημα 66.158 ευρώ, καταθέσεις ύψους 10.684 ευρώ και συμμετοχή σε δύο διαμερίσματα στη Φθιώτιδα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει εισόδημα 60.640 ευρώ, μετοχές ύψους 15.000 ευρώ και ισχυρές καταθέσεις της τάξης των 268.849 ευρώ. Επίσης έχει συμμετοχές σε 4 ακίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα. Δεν δηλώνει ωστόσο, οχήματα ενώ δεν έχει και δανειακές υποχρεώσεις.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της ΝΕΑΡ, δηλώνει εισόδημα 72897 ευρώ, μετοχές και ομόλογα, 85.959 ευρώ, καταθέσεις 136.481 ευρώ και συμμετοχές σε δύο ακίνητα. Τέλος έχει μικροεκκρεμότητα δανείου ύψους 792 ευρώ.

Το τίτλο του φτωχότερου πολιτικού αρχηγού καταλαμβάνει αυτή τη φορά ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης που δηλώνει εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις 1.957 ευρώ.

Ο κ. Νατσιός δηλώνει συμμετοχή σε 3 ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς, καθώς και ένα ΙΧ 1.300 κυβικών εκατοστών.

Τέλος η Ζωή Κωνστνατοπούλου, δηλώνει εισόδημα 100.238 ευρώ, συμμετοχές 121 ευρώ σε αμοιβαία κεφάλια, 4.355 ευρώ σε καταθέσεις και συμμετοχές σε 3 διαμερίσματα (Αιδηψό, Αθήνα), αποθήκη και θέση για πάρκινγκ. Η πρόεδρος της Πλεύσης δηλώνει επίσης επιβατηγό ΙΧ 1.600 κε.

