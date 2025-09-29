Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Τι δήλωσαν οι αρχηγοί των κομμάτων

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Δείτε εδώ τις δηλώσεις έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τις δηλώσεις έτους 2023 (χρήση 2022)

Το πόθεν έσχες Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι για το 2024(χρήση 2023) έκαναν δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα : 70.456 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα: 508.859 ευρώ & 20.479 ΔΟΛΑΡΙΑ

Καταθέσεις: 110.668 ευρώ & 445 δολάρια

Ακίνητα : 26 εγγραφές σε Κρήτη, Γιάννενα, Κυκλάδες

2 οχήματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΚΗΡΥΞ ΑΕ

Δάνεια: 160.560 ευρώ

Δείτε εδώ τη δήλωση Μητσοτάκη για το 2024 (έτος χρήσης 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του πρωθυπουργού για το 2023 (χρήση 2022)

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών

Νίκος Ανδρουλάκης:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Νίκου Ανδρουλάκη έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 128.610,73

Μετοχές: (-)

Καταθέσεις: 1.076.358,61 ευρώ

Ακίνητα: 16 εγγραφές Κρήτη και Αθήνα

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: 2

Δανειακές υποχρεώσεις:(-)

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανδρουλάκη του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Ανδρουλάκη του 2023 (χρήση 2022)

Σωκράτης Φάμελλος:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Σωκράτη Φάμελλου έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 72.505 ΕΥΡΩ

Καταθέσεις: 57.838 ΕΥΡΩ

Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Κυκλάδες

Οχήματα: 1 ΙΧ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»

Δάνεια: 52.401 ΕΥΡΩ

Το πόθεν έσχες Φάμελλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Φάμελλου του 2023 (χρήση 2022)

Δημήτρης Κουτσούμπας:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Δημήτρη Κουτσούμπα έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 66.158 ευρώ

Καταθέσεις: 10.684 ευρώ

Ακίνητα: 2 διαμερίσματα στη Φθιώτιδα

Το πόθεν έσχες Κουτσούμπα του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Κουτσούμπα του 2023 (χρήση 2022)

Κυριάκος Βελόπουλος:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Κυριάκου Βελόπουλου έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 60.640 ευρώ

Μετοχές: 15.016 ευρώ

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική, Πέλλα

Οχήματα –

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Δάνεια –

Το πόθεν έσχες Κ. Βελόπουλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Κ. Βελόπουλου του 2023 (χρήση 2022)

Αλέξης Χαρίτσης:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Αλέξη Χαρίτση έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 72.897 ευρώ

Μετοχές /Ομόλογα: 85.959 ευρώ

Καταθέσεις: 136.481 ευρώ

Ακίνητα: 2

Οχήματα –

Δάνεια: 792 ΕΥΡΩ

Το πόθεν έσχες Χαρίτση του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Χαρίτση του 2023 (χρήση 2022)

Δημήτρης Νατσιός:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Δημήτρη Νατσιού έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 22.632 ευρώ

Μετοχές: –

Καταθέσεις: 1.957 ευρώ

Ακίνητα: συμμετοχή σε 3 διαμερίσματα σε Πιερία- Κιλκίς

Οχήματα: Επιβατηγό ΙΧ 1300 κ.ε.

Το πόθεν έσχες Νατσιού του 2024 (χρήση 2023)

Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 100.238 ευρώ

Μετοχές: αμοιβαία κεφάλαια 121 ευρώ

Καταθέσεις: 4.355 ευρώ

Ακίνητα: συμμετοχή σε 3 διαμερίσματα στην Αιδηψώ, 1 στην Αθήνα, απ0θήκη και θέση πάρκινγκ

Οχήματα: 1 επιβατηγό ΙΧ, 1600 κε

Το πόθεν έσχες Ζ. Κωνσταντοπούλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Ζ. Κωνσταντοπούλου του 2023 (χρήση 2022)

Κασσελάκης Στέφανος

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Στέφανου Κασελλάκη έχει τα εξής στοιχεία:

Εισόδημα: 1.749 εκατ. δολάρια

Μετοχές: 3.776 εκατ. Δολάρια

Καταθέσεις: 32.287 ευρώ και δολάρια

Ακίνητα: Μονοκατοικία Σπέτσες, διαμέρισμα στην Αθήνα και μονοκατοικία στις ΗΠΑ

Οχήματα: ΙΧ, 4.700 κε

Επιχειρήσεις: Osios LLC, Pura Vita

Δανειακές υποχρεώσεις: 1.655.368 δολάρια σε 4 πιστωτές

Η δήλωση περιουσιακή κατάστασης Κασσελάκη του 2024 (χρήση 2023)