newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Τι δήλωσαν οι αρχηγοί των κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:16

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Τι δήλωσαν οι αρχηγοί των κομμάτων

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Τα «πόθεν έσχες» αναρτήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Δείτε εδώ τις δηλώσεις έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τις δηλώσεις έτους 2023 (χρήση 2022)

Το πόθεν έσχες Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι για το 2024(χρήση 2023) έκαναν δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα : 70.456 ευρώ
  • Μετοχές / Ομόλογα: 508.859 ευρώ & 20.479 ΔΟΛΑΡΙΑ
  • Καταθέσεις: 110.668 ευρώ & 445 δολάρια
  • Ακίνητα : 26 εγγραφές σε Κρήτη, Γιάννενα, Κυκλάδες
  • 2 οχήματα
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΚΗΡΥΞ ΑΕ
  • Δάνεια: 160.560 ευρώ

Δείτε εδώ τη δήλωση Μητσοτάκη για το 2024 (έτος χρήσης 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του πρωθυπουργού για το 2023 (χρήση 2022)

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών

Νίκος Ανδρουλάκης:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Νίκου Ανδρουλάκη έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 128.610,73
  • Μετοχές: (-)
  • Καταθέσεις: 1.076.358,61 ευρώ
  • Ακίνητα: 16 εγγραφές Κρήτη και Αθήνα
  • Οχήματα: 1 ΙΧ
  • Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: 2
  • Δανειακές υποχρεώσεις:(-)

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανδρουλάκη  του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Ανδρουλάκη του 2023 (χρήση 2022)

Σωκράτης Φάμελλος:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του  Σωκράτη Φάμελλου έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 72.505 ΕΥΡΩ
  • Καταθέσεις: 57.838 ΕΥΡΩ
  • Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Κυκλάδες
  • Οχήματα: 1 ΙΧ
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»
  • Δάνεια:  52.401 ΕΥΡΩ

Το πόθεν έσχες Φάμελλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Φάμελλου  του 2023 (χρήση 2022)

Δημήτρης Κουτσούμπας:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Δημήτρη Κουτσούμπα έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 66.158 ευρώ
  • Καταθέσεις: 10.684 ευρώ
  • Ακίνητα: 2 διαμερίσματα στη Φθιώτιδα

Το πόθεν έσχες  Κουτσούμπα του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Κουτσούμπα του 2023 (χρήση 2022)

Κυριάκος Βελόπουλος:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Κυριάκου Βελόπουλου έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 60.640 ευρώ
  • Μετοχές: 15.016 ευρώ
  • Καταθέσεις: 268.849 ευρώ
  • Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική, Πέλλα
  • Οχήματα –
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  • Δάνεια –

Το πόθεν έσχες Κ. Βελόπουλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Κ. Βελόπουλου του 2023 (χρήση 2022)

Αλέξης Χαρίτσης:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Αλέξη Χαρίτση έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 72.897 ευρώ
  • Μετοχές /Ομόλογα: 85.959 ευρώ
  • Καταθέσεις: 136.481 ευρώ
  • Ακίνητα: 2
  • Οχήματα –
  • Δάνεια: 792 ΕΥΡΩ

Το πόθεν έσχες Χαρίτση του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες Χαρίτση του 2023 (χρήση 2022)

Δημήτρης Νατσιός:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Δημήτρη Νατσιού έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 22.632 ευρώ
  • Μετοχές: –
  • Καταθέσεις: 1.957 ευρώ
  • Ακίνητα: συμμετοχή σε 3 διαμερίσματα σε Πιερία- Κιλκίς
  • Οχήματα: Επιβατηγό ΙΧ 1300 κ.ε.

Το πόθεν έσχες Νατσιού του 2024 (χρήση 2023)

Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 100.238 ευρώ
  • Μετοχές: αμοιβαία κεφάλαια 121 ευρώ
  • Καταθέσεις: 4.355 ευρώ
  • Ακίνητα: συμμετοχή σε 3 διαμερίσματα στην Αιδηψώ, 1 στην Αθήνα, απ0θήκη και θέση πάρκινγκ
  • Οχήματα: 1 επιβατηγό ΙΧ, 1600 κε

Το πόθεν έσχες Ζ. Κωνσταντοπούλου του 2024 (χρήση 2023)

Το πόθεν έσχες  Ζ. Κωνσταντοπούλου του 2023 (χρήση 2022)

Κασσελάκης Στέφανος

Η δήλωση του 2024 (χρήση 2023) του Στέφανου Κασελλάκη έχει τα εξής στοιχεία:

  • Εισόδημα: 1.749 εκατ. δολάρια
  • Μετοχές: 3.776 εκατ. Δολάρια
  • Καταθέσεις: 32.287 ευρώ και δολάρια
  • Ακίνητα: Μονοκατοικία Σπέτσες, διαμέρισμα στην Αθήνα και μονοκατοικία στις ΗΠΑ
  • Οχήματα: ΙΧ, 4.700 κε
  • Επιχειρήσεις: Osios LLC, Pura Vita
  • Δανειακές υποχρεώσεις: 1.655.368 δολάρια σε 4 πιστωτές

Η δήλωση περιουσιακή κατάστασης Κασσελάκη του 2024 (χρήση 2023)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
Άλλα Αθλήματα 29.09.25

«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)

Ο Λορέντζο Μουζέτι ζήτησε συγγνώμη δύο φορές για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα με τον Τζιοβάνι Περικάρντ, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Σύνταξη
Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;
Περιβαλλοντική Ψυχολογία 29.09.25

Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;

Από τον ήλιο που φέρνει ευφορία μέχρι τις καταιγίδες που μας βαραίνουν, ο καιρός καθορίζει τη διάθεσή μας. Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία και πώς μπορούμε να τον «αντιστρέψουμε»

Σύνταξη
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι. Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Σύνταξη
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο