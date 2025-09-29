newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόθεν έσχες: Παύλος Σαράκης ο πιο πλούσιος της Βουλής – Από 179.000 ευρώ το 2023, στα 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης, φέρεται να είναι το πλουσιότερο μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου

Ο Παύλος Σαράκης, ανεξάρτητος βουλευτής είναι όπως προκύπτει από την δημοσιοποίηση των Πόθεν Έσχες ο πλουσιότερος από του «300» της Βουλής.

Ο δικηγόρος στο επάγγελμα Παύλος Σαράκης, είχε εισέλθει στη Βουλή ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Είχε αποτελέσει δηλαδή προσωπική επιλογή του Κυριάκου Βελόπουλου και κατέλαβε τη μοναδική κερδισμένη έδρα του κόμματος.

Τι δήλωσε ο Παύλος Σαράκης

Ο Παύλος Σαράκης δήλωσε το 2023 εισοδήματα συνολικού ύψους 18.602.652 ευρώ λόγω της αμοιβής του (18.442.402 ευρώ) από την πολύκροτη υπόθεση της Novartis, αφού υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων στην Αμερική.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 47.381 ευρώ και 4.692 δολάρια. Διαθέτει δυο θυρίδες σε Εθνική Τράπεζα και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο βουλευτής δηλώνει μετοχές και ομόλογα ύψους 161.094 ευρώ, εγγραφές σε 22 ακίνητα σε Αθήνα, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και Αγρίνιο, 3 ΙΧ, ενώ διαθέτει τη δικηγορική εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 561.804 ευρώ.

