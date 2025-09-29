Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Ξεχωριστό ενδιαφέρον από τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών είχε εκείνο του Στέφανου Κασσελάκη για το οποίο είχε γίνει μεγάλος ντόρος λόγω της εμπλοκής του σε εταιρείες των ΗΠΑ όταν ήταν ακόμα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελικά, ο Στέφανος Κασσελάκης, νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας στη δήλωση που έκανε δεν διαπιστώνονται διαφορές σε σχέση με το πόθεν έσχες που είχε παρουσιάσει σε κομματική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
Ο κ. Κασσελάκης παρουσιάζει έσοδα από τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ πριν ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα, όπως επίσης και έσοδα από επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα 3 εκατ. δολάρια. Δηλώνει τρία ακίνητα (στο κέντρο της Αθήνας, στις Σπέτσες και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης) ενώ έχει και υψηλό δανεισμό στην Αμερική.
Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594 δολαρίων, αλλά και από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολαρίων. Εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.
Συμμετοχή στην Osios
Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή του στην Osios -ενώ παράλληλα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.- καταδικάστηκε από τη Δικαιοσύνη για πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc. Το αρχικό δάνειο στην Cross Country ανερχόταν στα 1,6 εκατ. δολάρια. Τέλος αναφορικά με τη δήλωση του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.
Οι τραπεζικές του καταθέσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στις 26.793 ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής, ενώ οι αντίστοιχες στις ΗΠΑ δεν ξεπερνούν τις 5.500 δολάρια, σε λογαριασμό της JP Morgan Chase Bank. Τέλος δηλώνει ένα επιβατικό 4.700 κυβικών στην Ελλάδα, ενώ στο πόθεν έσχες που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη δήλωνε κι άλλο ένα όχημα στις ΗΠΑ που δεν υπάρχει στην τρέχουσα δήλωση.
Αναλυτικά, το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη μπορείτε να το δείτε εδώ.
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
- Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς
- «’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
- ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
- Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
- Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις