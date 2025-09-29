Ξεχωριστό ενδιαφέρον από τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών είχε εκείνο του Στέφανου Κασσελάκη για το οποίο είχε γίνει μεγάλος ντόρος λόγω της εμπλοκής του σε εταιρείες των ΗΠΑ όταν ήταν ακόμα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελικά, ο Στέφανος Κασσελάκης, νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας στη δήλωση που έκανε δεν διαπιστώνονται διαφορές σε σχέση με το πόθεν έσχες που είχε παρουσιάσει σε κομματική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Ο κ. Κασσελάκης παρουσιάζει έσοδα από τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ πριν ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα, όπως επίσης και έσοδα από επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα 3 εκατ. δολάρια. Δηλώνει τρία ακίνητα (στο κέντρο της Αθήνας, στις Σπέτσες και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης) ενώ έχει και υψηλό δανεισμό στην Αμερική.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594 δολαρίων, αλλά και από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολαρίων. Εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Συμμετοχή στην Osios

Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή του στην Osios -ενώ παράλληλα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.- καταδικάστηκε από τη Δικαιοσύνη για πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc. Το αρχικό δάνειο στην Cross Country ανερχόταν στα 1,6 εκατ. δολάρια. Τέλος αναφορικά με τη δήλωση του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στις 26.793 ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής, ενώ οι αντίστοιχες στις ΗΠΑ δεν ξεπερνούν τις 5.500 δολάρια, σε λογαριασμό της JP Morgan Chase Bank. Τέλος δηλώνει ένα επιβατικό 4.700 κυβικών στην Ελλάδα, ενώ στο πόθεν έσχες που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη δήλωνε κι άλλο ένα όχημα στις ΗΠΑ που δεν υπάρχει στην τρέχουσα δήλωση.

Αναλυτικά, το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη μπορείτε να το δείτε εδώ.