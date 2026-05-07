Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Το Ελ Σαλβαδόρ κατέγραψε το 2025 τη μαζικότερη φυγή δημοσιογράφων μετά τον εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 04:30

Το Ελ Σαλβαδόρ κατέγραψε το 2025 τη μαζικότερη φυγή δημοσιογράφων μετά τον εμφύλιο πόλεμο

Τουλάχιστον 53 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης εγκατέλειψαν το 2025 το Ελ Σαλβαδόρ εξαιτίας «των παρενοχλήσεων, των παρακολουθήσεων, των απειλών».

Το Ελ Σαλβαδόρ κατέγραψε την περασμένη χρονιά την πιο μαζική έξοδο δημοσιογράφων από τη χώρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, πριν από τρεις δεκαετίες, εξαιτίας της ατμόσφαιρας φόβου για ενδεχόμενες συλλήψεις και περιορισμούς από πλευράς οργάνων του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε συνεχίζει να συγκεντρώνει εξουσίες στα χέρια του, τόνισε χθες Τετάρτη συνδικαλιστικό όργανο του Τύπου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τουλάχιστον 53 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης εγκατέλειψαν τη χώρα το 2025 εξαιτίας «των παρενοχλήσεων, των παρακολουθήσεων, των απειλών» ή διότι επέλεξαν «προληπτικά» την «εξορία» καθώς θεώρησαν ότι διέτρεχαν κίνδυνο αυθαίρετων συλλήψεων, εξήγησε στην ετήσια έκθεσή της η ένωση δημοσιογράφων του Ελ Σαλβαδόρ (APES).

«Το Ελ Σαλβαδόρ είχε να βιώσει τέτοια έξοδο δημοσιογράφων εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια»

Η έκθεση κάνει ακόμη λόγο για 426 «επιθέσεις» εναντίον επαγγελματιών των ΜΜΕ, αναφερόμενη σε «ψηφιακές παρενοχλήσεις», σε δηλώσεις οι οποίες οδηγούσαν σε «στιγματισμό» δημοσιογράφων, σε «περιορισμούς κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους» και «δυσφήμιση» πολλών.

«Το Ελ Σαλβαδόρ είχε να βιώσει τέτοια έξοδο δημοσιογράφων εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια», τονίζεται στο κείμενο, που παραπέμπει εμμέσως πλην σαφώς στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1980-1992).

Από τον Μάρτιο του 2022 έχει επιβληθεί στη χώρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του «πολέμου» εναντίον των συμμοριών που κήρυξε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Αν και οι 90.000 συλλήψεις που έγιναν έκτοτε—δίχως δικαστικά εντάλματα—μείωσαν θεαματικά τους δείκτες των ανθρωποκτονιών και των βίαιων εγκλημάτων, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όργανα του Τύπου καταγγέλλουν αθρόες παραβιάσεις.

«Στόχοι»

Πέρυσι επαγγελματίες των ΜΜΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με «τον φόβο ότι θα συλληφθούν», με τον κίνδυνο πως τα ονόματά τους θα εμφανιστούν σε «υποτιθέμενο κατάλογο» υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων που είναι «στόχοι», σύμφωνα με το κείμενο.

Δυο από τους πιο γνωστούς επικριτές της πολιτικής του προέδρου Μπουκέλε συνελήφθησαν το 2025.

Η πρώτη είναι η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπεύθυνη του τμήματος κατά της διαφθοράς στη ΜΚΟ Cristosal, η Ρουθ Λόπες. Ο δεύτερος είναι ο νομικός και συνταγματολόγος Ενρίκε Ανάγια.

Τον Μάρτιο, η Cristosal κατήγγειλε πως στις φυλακές βρίσκονται 86 «πολιτικοί κρατούμενοι», κάτι άνευ προηγουμένου μετά το τέλος της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης.

Το κράτος του Ελ Σαλβαδόρ παραμένει ο κυριότερος δράστης των «επιθέσεων κατά του Τύπου», υπογράμμισε η APES.

Πηγή: ΑΠΕ

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Σύνταξη
Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Πόλεμος στο Ιράν 06.05.26

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Αρχοντία Κάτσουρα
PM 2.5: Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες
Κόσμος 06.05.26

Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες - Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Έως και το 20% των σταθμών παρακολούθησης κατέγραψαν επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα.

Σύνταξη
Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Κόσμος 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Πεζεσκιάν - Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους

Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

Σύνταξη
«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
«Κατασκοπεία» 06.05.26

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Σύνταξη
Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Σύνταξη
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ατζέντα 06.05.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Σύνταξη
Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
Μπάσκετ 06.05.26

Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»

Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρης Φλιώνης μίλησαν για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα και αναφέρθηκαν σε όσα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ ώστε να προκριθεί στον τελικό.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Ελλάδα 06.05.26

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει για 20 λεπτά και να την ανασύρουν στελέχη του Λιμενικού - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη

Σύνταξη
Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Σύνταξη
Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

Σύνταξη
Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

